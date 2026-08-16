Continúa la búsqueda de sobrevivientes tras potente terremoto que deja decenas de muertos en Indonesia

Los rescatistas excavan entre los escombros de edificios derrumbados en Indonesia en busca de cuerpos y posibles sobrevivientes tras el…

Los rescatistas excavan entre los escombros de edificios derrumbados en Indonesia en busca de cuerpos y posibles sobrevivientes tras el devastador terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país el sábado y dejó al menos 53 muertos.

Más de 1.300 viviendas resultaron dañadas, más de dos tercios de ellas gravemente, además de centros de salud, escuelas y oficinas gubernamentales, informó este domingo la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB), según Reuters. Cientos de réplicas siguieron al sismo inicial.

Decenas de personas resultaron heridas y miles fueron desplazadas, dijo el viceministro de Salud, Benjamin Paulus Octavianus, durante una reunión televisada.

El terremoto se produjo frente a la costa de la isla de Flores alrededor de las 6 a.m., hora local, del sábado, a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El sismo dañó edificios y obligó a los residentes a abandonar sus hogares.

Habitantes de la localidad costera de Sikka pasaron la noche a la intemperie frente a viviendas derrumbadas, mientras otros recibían atención hospitalaria en la ciudad portuaria de Maumere.

Abdul Mutas, de 63 años, y su familia durmieron sobre una lona rodeados de árboles. “La marea estaba subiendo, así que corrimos”, dijo a Reuters, y añadió: “Solo salí con lo puesto”.

“Casi ninguno de los habitantes de Sikka se atrevió a quedarse dentro de sus casas”, dijo Simon Subandi, vicegobernante de la localidad, a KompasTV.

Los equipos de rescate reanudaron este domingo las búsquedas en lugares que habían sido considerados inaccesibles desde el terremoto, según Associated Press.

“Hemos despejado la mayoría de los deslizamientos de tierra y reabierto las carreteras hacia localidades que habían quedado aisladas, aunque las interrupciones en las comunicaciones y los cortes de electricidad siguen dificultando las labores de búsqueda”, dijo Fathur Rahman, jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, capital de la regencia de Sikka.

Unos 50.000 paquetes de ayuda están en camino hacia la isla, informó la BNPB.

El terremoto y muchas de sus réplicas se sintieron en toda Flores, una isla montañosa y de exuberante vegetación que forma parte de la cadena de las islas de la Sonda, a la que también pertenece Bali, un popular destino turístico.

Flores es conocida por sus coloridos lagos volcánicos y por ser una puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo, hogar de los lagartos más grandes del planeta. Sus cerca de 2 millones de habitantes viven principalmente en pequeñas localidades dispersas por la isla.

Videos publicados en redes sociales mostraron edificios derrumbándose y residentes aterrorizados corriendo y gritando mientras el polvo llenaba el aire. Uno de los videos mostró daños en un hospital de la localidad de Aeramo.

Apenas unas horas después del primer terremoto, otro sismo de magnitud 6,9 sacudió el norte de Sumatra, en Indonesia. Más tarde se registró un tercer terremoto de magnitud 5,7, aproximadamente 965 kilómetros al norte, frente a la península de Minahasa, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Theresia Uta, de 52 años, dijo a CNN que acababa de desayunar en la ciudad costera de Maumere cuando se produjo el primer terremoto. Corrió afuera y se aferró a un árbol en el patio durante 10 minutos, hasta que dejó de temblar.

“Aunque ya había vivido varios terremotos en la isla de Flores, este fue, por mucho, el más fuerte y prolongado que he sentido. El movimiento fue extremadamente fuerte y violento”, dijo.

Los estudiantes del Seminario Mayor Católico San Pedro, en Sikka, asistían a la misa de la mañana cuando se derrumbó el techo de un salón de actos, lo que hizo que las personas huyeran presas del pánico, dijo el rector del seminario, el reverendo Guidelbertus Tanga, según Associated Press.

“Nuestros estudiantes y las monjas salieron corriendo presas del pánico mientras el techo se derrumbaba”, dijo Tanga. “Al menos un sacerdote sufrió una fractura en una pierna después de saltar desde el segundo piso de un edificio durante el terremoto”.

Unos 2.000 habitantes de la regencia de Nagekeo fueron evacuados tras el terremoto como medida de precaución, informó la BNPB.

La agencia desplegó un helicóptero junto con su equipo de respuesta a emergencias y señaló que las características geográficas de la zona, compuesta por numerosas islas, dificultan el acceso.

El terremoto en Indonesia se produce después de desastres de gran magnitud en Venezuela y Colombia. En junio, Venezuela fue sacudida por dos potentes terremotos que dejaron miles de muertos. Otro terremoto que golpeó el oeste de Colombia el lunes dejó al menos 287 muertos.

Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, es propensa a la actividad sísmica.

Indonesia ha sufrido varios terremotos devastadores en el pasado. Este país del sudeste asiático se encuentra en el Anillo de Fuego, una franja alrededor del océano Pacífico donde se registran frecuentes terremotos y actividad volcánica. Es una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo y se extiende desde Japón e Indonesia, en un lado del Pacífico, hasta California y Sudamérica, en el otro.

El catastrófico tsunami del océano Índico de 2004 se produjo después de que un terremoto de magnitud 9,1 sacudiera la isla indonesia de Sumatra. El desastre resultante dejó más de 220.000 muertos en las costas del océano, más de la mitad de ellos en Indonesia.

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