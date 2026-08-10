Cómo el eclipse solar de esta semana alterará la temperatura, el viento y la humedad

El eclipse solar total del miércoles alterará las condiciones meteorológicas a lo largo de su trayectoria desde el Ártico hasta…

El eclipse solar total del miércoles alterará las condiciones meteorológicas a lo largo de su trayectoria desde el Ártico hasta Europa occidental.

Durante un eclipse solar, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la superficie terrestre, lo que provoca cambios en la temperatura, la velocidad del viento y la humedad. Esto reduce la cantidad de radiación solar (luz solar y energía) que llega a la superficie.

Cuanto mayor sea la cantidad de radiación solar bloqueada, por breve que sea, más drásticos serán los cambios climáticos. El efecto es comparable a cómo las zonas sombreadas suelen ser mucho más frescas en un día caluroso que cualquier lugar expuesto directamente al Sol.

El eclipse del miércoles ocultará completamente el Sol a lo largo de una franja estrecha en el norte de Rusia, partes de Groenlandia, Islandia, Portugal y España, lo que permitirá observar cambios más notables en ciertas zonas.

Sin embargo, no todos los cambios climáticos durante un eclipse son iguales. El descenso exacto de la temperatura puede variar considerablemente según otros factores, como la nubosidad y la época del año.

Los mayores descensos de temperatura suelen producirse durante las tardes soleadas de verano, cuando el Sol está en lo alto del cielo. Un ángulo solar más elevado produce una luz solar más intensa y temperaturas más altas, por lo que los termómetros son más propensos a caer bruscamente debido a la pérdida de radiación solar.

Este descenso puede ser de entre 8 y 14 grados Fahrenheit en zonas con baja humedad, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Las temperaturas comienzan a descender lentamente al inicio del eclipse, pero no tocan fondo hasta después de que termine el momento de mayor oscuridad, ya que los cambios de temperatura se producen con cierto retraso respecto a las fluctuaciones de la radiación solar.

Durante el eclipse de agosto de 2017 en Estados Unidos, las temperaturas no alcanzaron su punto más bajo hasta unos 5 o 10 minutos después del momento máximo de oscuridad en el valle inferior del río Ohio.

El eclipse del miércoles tendrá lugar por la tarde en Islandia y Groenlandia, pero la magnitud del descenso de la temperatura dependerá de la nubosidad, que podría ser bastante abundante en esas zonas. Las nubes reducen los descensos de temperatura porque ya bloquean parte de la radiación solar.

El eclipse total en Portugal y España ocurrirá poco antes del atardecer. Esto significa que las temperaturas podrían descender algo más rápido de lo habitual antes de que el Sol se oculte, pero es poco probable que bajen tan drásticamente como lo harían a primera hora de la tarde.

Una menor radiación solar y temperaturas más bajas también pueden afectar al viento, la nubosidad y la humedad.

El rápido enfriamiento durante un eclipse reduce brevemente la cantidad de calor almacenado en la atmósfera. El calor hace que el aire ascienda y desestabiliza la atmósfera. Esta crea nubes, tormentas y viento para liberar energía térmica en un intento por recuperar el equilibrio.

A medida que el eclipse enfría el aire, la atmósfera se calma y la velocidad del viento disminuye, ya que no tiene que esforzarse tanto para equilibrarse. Los científicos realizaron diversas mediciones meteorológicas en Wyoming y Nueva York durante el eclipse solar total de 2017 y descubrieron que la velocidad del viento disminuyó en un promedio de 9,6 km/h como resultado del eclipse.

Un descenso significativo de la temperatura también puede alterar la nubosidad.

Las nubes sobre algunas zonas del norte de Texas disminuyeron durante el eclipse solar total de 2024 porque perdieron su combustible: el calor que hace que el aire ascienda y se formen las nubes.

La sensación de humedad también está estrechamente relacionada con la temperatura. La humedad aumenta cuando la temperatura del aire y el punto de rocío, que mide la cantidad de humedad en el aire, se aproximan a la misma temperatura. Por lo tanto, cuando la temperatura del aire desciende brevemente durante un eclipse, tiende a acercarse al punto de rocío, lo que provoca que el aire se sienta un poco más húmedo.

El próximo eclipse solar total tendrá lugar dentro de aproximadamente un año, el 2 de agosto de 2027. Partes del sur de España, el norte de África, Arabia Saudita y Yemen se encuentran en la trayectoria del punto máximo.

La próxima vez que este sea visible en Estados Unidos, concretamente en Alaska, será el 30 de marzo de 2033.

The-CNN-Wire

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