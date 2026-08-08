¿Cómo el débil informe de empleo podría dificultar la gestión de la inflación en EE.UU.?

David Goldman y Matt Egan informan sobre la economía para CNN. Esta es su conversación por texto sobre el informe…

David Goldman y Matt Egan informan sobre la economía para CNN. Esta es su conversación por texto sobre el informe de empleo de este mes.

David Goldman: ¡Hola, Matt! El informe de empleo del viernes resultó… digamos que poco alentador. ¿Hemos vuelto a esa “economía mediocre” de crecimiento estancado del empleo e inflación incómodamente alta, sin una solución fácil a la vista? Son dos problemas difíciles de abordar simultáneamente, ¿verdad?

No pretendía hacer un juego de palabras con “empleo”, pero sigamos adelante.

Matt Egan: ¡Hola, Dave! Ojalá hiciéramos esto en circunstancias más felices. Porque, sí, se siente como si acabáramos de recibir un giro inesperado en la trama económica que nadie quería.

La perspectiva antes del viernes: un mercado laboral sólido, aunque no espectacular. La perspectiva actual: un mercado laboral débil Y una inflación elevada.

Goldman: Exacto. Me da la sensación de que, hace no mucho, decíamos: “La economía es fuerte, pero a todo el mundo le disgusta”. Ahora, ¿quizás el sentimiento y la realidad están empezando a converger? ¿Tal vez?

Egan: Exactamente. Es posible que las encuestas (muchas de las cuales los inversores desestiman por considerarlas demasiado políticas) hayan detectado esta debilidad del mercado laboral antes que los datos concretos. El indicador del Conference Board sobre el mercado laboral (empleos abundantes frente a empleos difíciles de conseguir) muestra su nivel más débil desde 2021.

Pero antes de profundizar, hagamos una pausa para mencionar uno de esos matices que sé que a nuestra audiencia le encanta odiar.

No fue solo un informe de empleo débil; fue un informe confuso. Y, mientras hablamos, existe un intenso debate sobre qué peso debemos darle a estos datos. ¿Cuánto de esto es ruido estadístico y cuánto es realidad económica? Lo sabremos muy pronto.

Goldman: Un solo mes es muy poca información para basar en ella una teoría económica. Los datos apuntan con bastante fuerza a una economía que está simplemente “bien”, o incluso “bastante bien”: creció a un ritmo del 1,5 % el trimestre pasado y la inflación se sitúa en el 3,5 %, lejos de superar el 9 % registrado en 2022. La creación de empleo ha mantenido un ritmo bastante sólido este año, salvo en febrero y julio. Las ventas minoristas llevan ocho meses consecutivos al alza.

Sin embargo, la Reserva Federal se enfrenta a una decisión importante este mes de septiembre. Parecía encaminada a subir los tipos de interés pronto; pero ahora, si los sube en un contexto de desaceleración del mercado laboral, podría empeorar la situación.

¿Ahora estás en el “equipo Warsh”?

Egan: No voy a decirle a Kevin Warsh cómo hacer su trabajo, que es muy difícil.

Goldman: Eso no te impide decirme cómo hacer el mío.

Egan: ¡Ja! Cuando te digo cómo hacer tu trabajo, siempre lo hago con sutileza y me aseguro de tener margen para negarlo de forma creíble.

Pero Warsh aboga por la paciencia respecto a la inflación. Y ese argumento parece: A) más sólido que hace unos días; y B) con más probabilidades de convencer a sus nuevos colegas.

En otras palabras, incluso si reconocemos que el informe de empleo de julio fue un desastre que solo un niño pequeño podría hacer, el mercado laboral parece más débil.

Este informe de empleo fue lo suficientemente flojo como para dar a Warsh y a su equipo el tiempo que tal vez buscaban.

Goldman: ¿Y qué hay del argumento de que a la Reserva Federal le faltaba credibilidad? (Es la jerga de la Fed para referirse a no respaldar con hechos su postura firme contra la inflación). ¿Tiene ahora más o menos peso ese argumento?

Egan: Creo que el argumento de que la Fed tiene un problema de credibilidad es un tema aparte, pero relacionado.

Goldman: Vaya, interesante. ¿En qué sentido?

Egan: A los analistas que siguen a la Fed no les molesta que Warsh se muestre reticente a subir los tipos. Es una postura totalmente razonable (y aún más tras el informe de empleo).

El problema ni siquiera es que Warsh no quiera decirnos qué pasará después. Esa es su filosofía. El verdadero problema es que Warsh no ha dicho realmente qué le llevaría a subir las tasas de interés.

En la jerga de la Fed, eso se llama “función de reacción”. Deberíamos consultar con Phil Mattingly (nuestro colega de CNN y también observador de la Fed) y sugerir un cambio de nombre para ese término.

Goldman: Phil sería un excelente ejecutivo de marketing para la Fed.

Pero creo que Warsh fue mucho más agresivo con la inflación de lo que la gente suele reconocer. Afirmó —desafiante— que la Fed no se detendría hasta llegar a una inflación del 2 %.

Y señaló que los mercados dieron tiempo a la Fed para evaluar la situación económica, lo que podría resultar en la decisión correcta. Los rendimientos de los bonos se han mantenido bastante elevados en las últimas semanas, lo que actúa como una especie de subida de tasas sin necesidad de que la Fed intervenga y pise —accidentalmente— un mercado laboral que se muestra más débil de lo esperado.

En otras palabras: puede que Warsh no esté jugando al ajedrez en 3D, pero sabe lo que hace.

Egan: Analicemos esto un momento.

Warsh adopta un discurso contundente sobre la inflación. Sin embargo, algunos economistas critican que no respalda esas palabras con acciones (no tiene por qué ser una subida inmediata, sino un compromiso real de llevarla a cabo). Sí, el mercado de bonos pisa el freno, algo que Warsh parece reticente a hacer. Pero hay que recordar que no es deseable que el mercado de bonos haga el trabajo de la Fed. Puede ser turbulento y en algún momento generaría preocupaciones de que la Fed pierda el control. El informe de empleo de julio fue lo suficientemente flojo como para provocar un cierto descenso en los rendimientos.

Goldman: Pero aquí está el contraargumento…

La filosofía de Warsh parece ser esta: la Reserva Federal guardará silencio y dejará que los mercados reaccionen no tanto a lo que yo diga, sino a lo que dicte la economía.

En otras palabras, si la inflación es alta, el mercado de bonos elevará los rendimientos para contrarrestarla.

No es que la Fed esté delegando todo su trabajo al mercado de bonos; todo lo contrario.

Cuando la Fed sugiere que va a subir las tasas, el mercado reacciona y la Fed queda entonces comprometida con esa decisión. Si no las sube después de haber señalado que lo haría, el mercado entra en caos.

Imagina que Warsh hubiera dicho: “Nos inclinamos por una subida en la próxima reunión”. Probablemente, los rendimientos de los bonos estarían aún más altos de lo que están ahora. Y la Fed, tras ver estos datos mediocres de empleo, podría haberse visto atrapada en una decisión que ya no quería tomar.

Egan: Sin duda, el mercado de bonos desempeña un papel importante. Pero es la Fed, y no el mercado de bonos, la que toma las decisiones sobre las tasas a corto plazo. Eso es, literalmente, lo que hacen.

Goldman: Correcto. La Fed es el gran jefe en este videojuego.

Egan: Warsh utilizó una analogía muy gráfica en la reunión de julio sobre cómo el mercado debía aprender a “jugar con el balón, no con el árbitro”.

Dio juego para grandes titulares y tuits. Pero cuanto más lo pienso, menos sentido tiene.

Los árbitros no son participantes activos. La Fed sí lo es. No tengo idea de si mis Jets de Nueva York van a ganar su primer partido, pero sé al 100 % que el árbitro no va a lanzar ningún pase al ala cerrada.

Goldman: Creo que todos sabemos que los Jets no van a ganar su primer partido, Matt.

Egan: (Aunque, para que quede claro, mis Jets han sido malos durante el tiempo suficiente para aceptar ayuda de donde fuera).

Me gustaría retarte a apostar dinero en esa predicción sobre los Jets, pero mantengamos la conversación apta para todo el público.

Goldman: Las dos observaciones más acertadas que escuché tras la reunión de la Reserva Federal provinieron de nuestra colega Rachel Siegel; ella señaló que no es que Warsh guarde un silencio absoluto, sino que aún no sabemos descifrar su lenguaje.

Creo que eso es correcto. Y luego Greg Ip, del Wall Street Journal, señaló la frase divertida sobre la Fed: si menciona conos de tráfico morados, Wall Street empezará a contar conos de tráfico morados.

Llegará un momento en que Warsh y Wall Street lograrán entenderse.

Egan: Totalmente de acuerdo; todo esto conlleva una curva de aprendizaje.

Hay alguien nuevo al mando. Siempre que eso ocurre, hay tropiezos en el camino.

Goldman: Sin duda.

Egan: Ben Bernanke, Janet Yellen y Jerome Powell —los tres predecesores de Warsh— hablaban un lenguaje diferente. Y le indicaban a Wall Street, más o menos, hacia dónde creían que se dirigía la situación.

Warsh no cree que eso sea inteligente, porque las previsiones de la Fed y del consenso a menudo se han equivocado.

Pero el hecho de que Warsh no quiera revelar sus cartas no significa que el mercado deje de intentar adivinarlas. Ese es el punto clave de Greg Ip. Por tanto, los movimientos en el mercado de bonos no reflejan únicamente la realidad económica; también reflejan lo que los inversores creen que Warsh hará a continuación.

Goldman: De acuerdo. Están jugando al mismo juego de siempre; simplemente no les gusta el mensajero en este momento.

Pero que Wall Street se hubiera acostumbrado a Bernanke, Yellen y Powell no significa que Warsh lo esté haciendo mal.

Egan: Al 100%. Imagina que se hubiera juzgado a Bernanke únicamente por aquella desafortunada declaración de 2007 en la que afirmaba que el problema de las hipotecas subprime estaba controlado. O a Yellen solo por el episodio de volatilidad conocido como taper tantrum al inicio de su mandato. O a Powell por su respuesta tardía a la inflación posterior a la pandemia.

Goldman: ¡Exacto! Mientras tanto, la situación se vuelve difícil para los estadounidenses: las tasas hipotecarias, que a principios de año cayeron por debajo del 6 %, ahora se acercan al 7 % a medida que las tasas suben. Eso es algo que la Fed debe tener muy presente, ¿verdad?

Egan: Es una época muy difícil para los jóvenes que quieren comprar una vivienda. Se enfrentan a un doble golpe: precios elevados y costes de financiación altos (y en aumento).

Además, unos tipos de interés más altos encarecerán aún más la situación para quienes aspiran a comprar su primera vivienda.

Es demasiado pronto para decir si Warsh lo está haciendo bien o mal. Pero existe el riesgo de que su estrategia salga mal al confundir a los inversores.

Y conozco a pocos a quienes les quite el sueño la frustración de algunos operadores de renta fija. Sin embargo, hay consecuencias reales si la confusión sobre la política de la Reserva Federal provoca una fuerte turbulencia en los mercados.

Goldman: Bueno, la próxima reunión será trascendental.

Y si damos crédito a las palabras de Warsh —cosa que creo que deberíamos hacer, pues merece el beneficio de la duda—, él considera que su estrategia es en beneficio del pueblo estadounidense.

Egan: La próxima reunión de la Reserva Federal, a día de hoy, es: A) decisiva (existe la posibilidad real de una subida de tasas); y B) una incógnita total: las probabilidades de un aumento están al 50 %.

Estoy de acuerdo en concederle el beneficio de la duda a Warsh. Yo lo plantearía así: Warsh es muy astuto. Es plenamente consciente de que es prácticamente imposible destituirlo y de que tiene un legado que proteger.

Goldman: Cierto. Me alegro de no estar en su lugar. Ahora mismo tiene el peor trabajo del país.

Egan: Cuidado con lo que deseas. “Presidente Goldman” suena bastante bien.

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