Comisión del Senado vota a favor de declarar al Dr. Anthony Fauci en desacato al Congreso

El senador republicano Rand Paul dijo este jueves que recomendará que el Departamento de Justicia acuse al Dr. Anthony Fauci…

El senador republicano Rand Paul dijo este jueves que recomendará que el Departamento de Justicia acuse al Dr. Anthony Fauci de desacato al Congreso, avanzando un audaz esfuerzo de críticos del Partido Republicano para procesar al conocido científico por su negativa a testificar sobre la respuesta del Gobierno de EE.UU. a la pandemia de covid-19.

La oficina de Paul planea entregar en mano la remisión a las autoridades federales poco después de que la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado votara por un estrecho margen, siguiendo líneas partidistas, para declarar a Fauci en desacato, argumentando que no podía ampararse en su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación para evitar responder a las preguntas de los legisladores.

La medida prepara una prueba legal y política de alto riesgo para el Gobierno de Trump, que ahora debe decidir si presenta cargos contra Fauci pese a la profunda incertidumbre sobre si un caso así podría prosperar en los tribunales.

“No tiene que ir a la Cámara, no tiene que ser firmado por el presidente, y realmente no tiene que pasar por el Senado”, dijo Paul el jueves sobre su remisión. La mayoría había votado “remitir esto, así que eso se concretará hoy”, dijo.

La votación de la comisión, 8-7, se produjo una semana después de que Fauci se negara a responder a las preguntas de los legisladores durante una acalorada audiencia ante la comisión del Senado, invocando en su lugar su derecho de la Quinta Enmienda más de 100 veces.

Las negativas de Fauci enfurecieron a los republicanos del panel, quienes luego argumentaron que su decisión abría la puerta a cargos federales por desacato, un delito que, de ser condenado, puede conllevar una pena de hasta un año de prisión.

Paul busca acelerar el proceso, eludiendo una votación de desacato en el pleno del Senado, en una ruptura con un precedente de larga data que algunos expertos legales advirtieron podría socavar la capacidad del Gobierno para presentar cargos contra Fauci.

La medida abre a la comisión a una serie de opciones para proceder.

Según la resolución que aprobó la comisión, el vicepresidente J. D. Vance, en su función constitucional como presidente del Senado, ahora tendría que dar su visto bueno para sortear las reglas antes de que el Departamento de Justicia pueda decidir si procesa.

Al mismo tiempo, Paul ha dicho que cree que puede transmitir su recomendación directamente a los funcionarios de Justicia, aunque dejó abierta la puerta a una votación en el pleno del Senado en algún momento en el futuro.

“Hay cierto precedente para hacerlo de esa manera, y aún podría hacerse de esa manera”, dijo sobre la posibilidad de una votación en el hemiciclo del Senado, lo que requeriría que algunos demócratas se unieran a los republicanos para alcanzar el umbral de 60 votos necesario para su aprobación.

Expertos legales advirtieron que hay poca garantía de que los cargos por desacato prosperen, y dijeron que probablemente, en cambio, desencadenarán una prolongada batalla judicial sobre los límites de los derechos de Fauci bajo la Quinta Enmienda.

Los demócratas de la comisión intentaron repetidamente retrasar la votación de desacato el jueves, planteando preocupaciones sobre el plan de Paul de llevar su remisión directamente al Departamento de Justicia y el precedente que podría sentar.

“Los miembros de esta comisión deberían presentar una moción para dejar sobre la mesa esta resolución hasta que podamos ser asegurados por el presidente de que no tomará acciones que debiliten la capacidad del Senado y de esta comisión para llevar a cabo supervisión en el futuro”, dijo el senador Gary Peters, el principal demócrata de la comisión.

Los republicanos del panel rechazaron los esfuerzos de los demócratas por descarrilar la votación.

Después de la votación, el abogado de Fauci, David Schertler, la denunció como una “burda maniobra política destinada a castigar al Dr. Fauci por ejercer sus derechos constitucionales”.

“Durante años, el senador Paul ha proclamado a cualquiera que quisiera escuchar que el Dr. Fauci debería ser procesado y enviado a prisión. El Dr. Fauci no ha cometido ningún delito, y el senador Paul lo sabe”, dijo.

Paul y otros republicanos han sostenido que Fauci no podía invocar la Quinta Enmienda porque ya había recibido un indulto preventivo del expresidente Joe Biden que cubría las acciones de la era del covid que la comisión está investigando. Los republicanos llevan mucho tiempo acusando a Fauci de mentir y tergiversar datos durante la respuesta al covid, aunque aún no han presentado pruebas claras de tal supuesto encubrimiento.

Durante la votación del jueves, Paul dijo que el Congreso necesita promulgar legislación para garantizar una mejor respuesta ante pandemias en el futuro, pero que “no puede determinar qué reformas adicionales son necesarias hasta que comprenda plenamente lo que sigue sin respuesta”, un proceso que Fauci, al negarse a dirigirse al panel, estaba obstaculizando, argumentó.

“Declarar a un testigo en desacato es algo serio, y debería ser raro”, añadió Paul. “El poder de desacato existe precisamente para esta circunstancia”.

Pero los legisladores republicanos también reconocieron abiertamente en los días previos a la audiencia de la semana pasada que esperaban lograr que Fauci cometiera perjurio en su testimonio, lo que les permitiría presentar nuevos cargos no cubiertos por el indulto. Esas motivaciones amenazan con socavar su argumento de que Fauci debería ahora ser declarado en desacato por negarse a interactuar con ellos.

El Departamento de Justicia aún no ha indicado si investigará a Fauci por desacato, diciendo únicamente que “revisa seriamente todas las remisiones del Congreso”. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

La votación por desacato, no obstante, representa el paso más agresivo en una larga disputa entre Fauci y Paul.

En particular, Paul se ha enfrentado repetidamente con Fauci por los orígenes del coronavirus, que el legislador republicano ha afirmado que fue el resultado de una fuga de laboratorio vinculada a investigaciones virales en China financiadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Fauci, quien ha teorizado que el covid-19 probablemente surgió de manera natural, ha negado enérgicamente que los NIH hayan financiado alguna vez estudios relacionados con la cepa de coronavirus que desencadenó la pandemia.

En el último año, Paul también reclutó al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., para ayudar en su investigación, aliándose con el exactivista antivacunas que ha librado su propia batalla de años con Fauci.

Antes de la audiencia del jueves, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) proporcionó una copia del iPhone gubernamental de Fauci al senador Ron Johnson, quien forma parte de la comisión. Fauci usó el teléfono durante su tiempo como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

La medida se produjo tras la revelación por parte de Kennedy del diario de Fauci de la era del covid, que entregó a Paul después de descubrirlo en los servidores de su departamento.

El diario, que Paul publicó antes de la audiencia de la semana pasada, incluía las descripciones sin tapujos y en ocasiones poco halagadoras de Fauci sobre colegas y debates internos, así como su fascinación por su propia creciente celebridad. Pero aportó pocas pruebas nuevas para respaldar las afirmaciones de los republicanos en su contra.

Trump y otros republicanos prominentes también han apuntado contra Fauci desde su jubilación en 2022 del servicio gubernamental, a pesar de la fuerte dependencia del presidente de él en su primer mandato durante las primeras etapas de la pandemia, y la decisión posterior, justo antes de dejar el cargo, de otorgar a Fauci una de las condecoraciones presidenciales concedidas por ayudar a desarrollar la vacuna contra el covid-19.

En las últimas semanas, Trump ha intentado distanciarse de Fauci, insistiendo en que solo se apoyó brevemente en su consejo durante la crisis de 2020. Pero hasta ahora, se ha quedado corto de sumarse a los llamados abiertos a procesar a Fauci.

“Fue indultado por Biden, y respeto eso”, dijo Trump la semana pasada en respuesta a preguntas sobre si intentaría invalidar el indulto de Fauci. “Sé lo poderoso que es. Es muy poderoso: dicen que literalmente es lo más poderoso que tiene un presidente”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.