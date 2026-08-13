Colombia se suma a los países de la región que permiten presencia militar de EE.UU. Pero solo uno pasó a acciones concretas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el Gobierno de Colombia autorizó operaciones militares…

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el Gobierno de Colombia autorizó operaciones militares conjuntas para combatir al narcoterrorismo, con lo que el país sudamericano se une a otros tres países de la región que ya dieron luz verde a la acción de fuerzas estadounidenses.

Hegseth dijo en una reunión en Panamá que el presidente Abelardo de la Espriella “ya solicitó” al Departamento de Defensa que “se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”. CNN solicitó comentarios al Ministerio de Defensa de Colombia sobre el anuncio y espera respuesta.

El titular de la cartera, el general Jorge Mora, estuvo en el encuentro y formalizó la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), convirtiéndose en su miembro 19 del grupo derivado del Escudo de las Américas, liderado por EE.UU. para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Con el giro de la política exterior tras el reciente cambio de gobierno en Colombia, el país vuelve a ser uno de los aliados clave de Washington en materia de seguridad.

En su discurso, Hegseth también repasó los otros países que tomaron medidas similares.

El funcionario estadounidense felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, y celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.

El primer caso fue el del Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, que en marzo lanzó operaciones conjuntas en su territorio contra organizaciones designadas como terroristas por el Gobierno de Donald Trump.

En ese entonces, el Ministerio de Defensa de Ecuador dijo en redes sociales este martes que se había iniciado “una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal” y que seguiría combatiendo junto a aliados estratégicos al crimen organizado.

Este miércoles, el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, se reunió con Hegseth en Panamá junto al ministro del Interior John Reimberg, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Henry Delgado, pero el Ministerio indicó que debido a la “importancia y sensibilidad” de los temas tratados, su contenido es clasificado. Loffredo indicó que estuvieron relacionados con “los pasos a seguir y las acciones en territorio que se realizarán próximamente” en Ecuador.

Sin embargo, en los otros países todavía no se producen acciones así de concretas.

En junio, el Gobierno del presidente de Honduras, Nasry Asfura, dijo que estaba en conversaciones para un posible despliegue de tropas en operaciones contra el narcotráfico.

Ante la consulta en conferencia de prensa, el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, el general Héctor Valerio, apuntó: “Usted se refiere a operaciones de combate (y) en ese tipo de operaciones se está llevando a cabo un diálogo”. Dijo que sería el presidente quien decida “en qué momento se va a realizar”, pero consideró que las negociaciones van “por buen camino”.

Estados Unidos tiene en Honduras una base aérea de los años 80, desde donde coordina operaciones contra el narcotráfico y de ayuda humanitaria.

Por su parte, el Gobierno de Guatemala dijo en mayo que pidió ayuda a Estados Unidos para combatir el crimen, pero negó entonces que haya fuerzas extranjeras en su territorio.

“No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional”, señaló un comunicado publicado por el Gobierno luego de que The New York Times reportara que ambos gobiernos habían definido realizar operaciones conjuntas.

El comunicado del Gobierno informó que Guatemala se comunicó con Hegseth “para solicitar la cooperación estadounidense” para enfrentar a organizaciones del narcotráfico, pero remarcó que las tareas están “lideradas por fuerzas guatemaltecas” y que se enmarcan en los acuerdos bilaterales existentes y a lo que establece la Constitución.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU. dijo a CNN que la institución no va “a especular sobre futuras operaciones ni a discutir asuntos de seguridad operativa”. Días después, en junio, el jefe del Comando Sur de EE.UU., el general Francis Donovan, visitó Guatemala y se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Defensa y otros funcionarios para continuar el diálogo sobre “la ampliación de la colaboración bilateral en materia de defensa”.

The-CNN-Wire

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