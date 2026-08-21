Banda cristiana de metal demanda a Netflix por “KPop Demon Hunters”

La demanda fue presentada el martes por Hyde Lane, la entidad corporativa de Demon Hunter, contra Netflix, Netflix Studios y…

La demanda fue presentada el martes por Hyde Lane, la entidad corporativa de Demon Hunter, contra Netflix, Netflix Studios y la promotora de conciertos AEG Presents. Netflix anunció que se asociará con AEG para una gira mundial de conciertos de “KPop Demon Hunters” que se lanzará en 2027.

Según la demanda, la exitosa franquicia de Netflix ha evolucionado de una película de animación a una marca de música, productos y eventos en directo que ahora se solapa con el negocio de Hyde Lane, lo que provoca confusión entre los consumidores.

“Demon Hunter se formó a principios de siglo y, en el cuarto de siglo transcurrido desde entonces, ha lanzado álbumes, realizado giras y vendido productos de forma constante a un público amplio y fiel”, afirma la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

“Los demandados han dado un paso tras otro para llegar a una superposición casi total con los bienes y servicios ofrecidos por Hyde Lane bajo la marca DEMON HUNTER”, afirma el comunicado.

Según la demanda, las preocupaciones de la banda se intensificaron después de que Netflix anunciara su gira “KPop Demon Hunters”, que, según Demon Hunter, expandió la franquicia al mismo espacio de entretenimiento en vivo donde la banda ha operado durante décadas.

“Netflix no tiene más derecho a usar la marca KPOP DEMON HUNTERS que a lanzar un artista discográfico, una gira en vivo y productos bajo las marcas KPOP METALLICA, KPOP U2 o KPOP BLACK SABBATH”, dice la demanda.

En el documento se enumeraban varios ejemplos de confusión entre los clientes, incluido el de un padre que solicitó un reembolso a la empresa tras gastar por error casi US$ 500 en entradas para un concierto de Demon Hunter en Albany, Nueva York, en mayo, creyendo que estaba comprando entradas para un espectáculo de “KPop Demon Hunters” para él y sus hijas de 5 y 6 años.

La denuncia también describe la confusión en torno a una solicitud de entrevista, cuando un productor de un programa de televisión se puso en contacto con Demon Hunter en marzo para solicitar una entrevista con un compositor asociado a “KPop Demon Hunters”.

Demon Hunter solicita una orden judicial que impida a los demandados usar el nombre “KPop Demon Hunters” en relación con música, productos y espectáculos en vivo. La demanda también solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificada y un juicio con jurado.

Según su página web, la próxima gira de la banda está programada para comenzar en Louisville, Kentucky, el 7 de octubre.

En un comunicado a CNN, Netflix rechazó las acusaciones, declarando: “Estas acusaciones carecen de fundamento. Netflix ha creado un fenómeno mundial ganador del Premio de la Academia con KPop Demon Hunters, que ha inspirado a fans de todo el mundo con su potente música, narrativa y personajes. Nos comprometemos a defendernos enérgicamente en este asunto”.

Según Netflix, “KPop Demon Hunters” ha acumulado más de 600 millones de visualizaciones desde su estreno en junio de 2025, lo que la convierte en el título original más popular en la historia de la compañía.

La banda sonora ha generado más de 15.000 millones de reproducciones en todo el mundo, mientras que la película se convirtió en el único título en permanecer 52 semanas consecutivas en el Top 10 mundial de Netflix.

CNN se ha puesto en contacto con AEG Presents para obtener comentarios al respecto.

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