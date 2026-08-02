Perú suspende aerolínea tras accidente que dejó 11 turistas extranjeros muertos cerca de las Líneas de Nazca

Perú suspendió temporalmente las operaciones de la empresa de vuelos turísticos Aerodiana luego de que una de sus avionetas se…

Perú suspendió temporalmente las operaciones de la empresa de vuelos turísticos Aerodiana luego de que una de sus avionetas se estrellara el sábado en la región de Ica, accidente que dejó 11 turistas europeos y dos tripulantes muertos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú informó que la autoridad aeronáutica suspendió temporalmente las operaciones de Aerodiana, que realiza vuelos turísticos sobre el sitio arqueológico de las Líneas de Nazca, “hasta que concluyan las investigaciones destinadas a verificar el cumplimiento de la empresa con las regulaciones aeronáuticas, procedimientos y requisitos operativos aplicables”.

CNN contactó a Aerodiana para solicitar comentarios.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó previamente que la tripulación de la avioneta turística había reportado un problema mecánico antes de que se perdiera el contacto por radio.

“Hubo una llamada desde la nave para indicar que tenía problemas mecánicos”, dijo el ministro a la prensa desde el lugar del accidente cerca a la Líneas de Nazca, un sitio arqueológico compuesto por geoglifos precolombinos que se extienden en las arenas del desierto.

El sitio declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO cuenta con figuras de animales y formas geométricas que se aprecian mejor desde el aire. El vuelo, operado por la aerolínea peruana Aerodiana, transportaba turistas que buscaban observar estos trazos en el desierto.

El Ministerio informó que la nave Cessna Gran Caravan C-208, con capacidad para 12 pasajeros, reportó el incidente a la torre de control del aeródromo de Naca, tras lo cual se perdió el contacto radial.

Valencia explicó que ese detalle está siendo analizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, así como la evidencia mecánica de los restos y la trayectoria de la nave, que transportaba a turistas de España, Italia y Alemania, además de dos tripulantes peruanos.

“Van a haber resultados inmediatos y el proceso mismo de la evaluación de cómo han quedado los restos para conocer en profundidad el motivo” del accidente, agregó.

También informó que estuvieron en el lugar los cónsules de Italia y Alemania a quienes expresó las condolencias por los decesos de siete turistas italianos y dos alemanes en el accidente. Otros dos turistas españoles fallecieron en el accidente, según la información oficial.

El Ministerio de Exteriores de Italia dijo que la Embajada italiana en Lima está en contacto con las autoridades y que las familias de los ciudadanos italianos ya fueron notificadas. En tanto, la primera ministra Giorgia Meloni dijo en X: “En nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, expreso mi más sentido pésame a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor”.

El ministro Valencia aseguró que el aeropuerto de Pisco, de donde despegó la avioneta de la empresa Aerodiana, está “perfectamente operativo” y que “hay que ver qué nivel de responsabilidad existe” en los hechos.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, declaró a la prensa que “se está evaluando la suspensión del aeropuerto”, pero dijo que prefiere esperar a que concluyan las investigaciones y los ministros den sus respectivos informes.

En un comunicado emitido antes de la suspensión de sus operaciones, Aerodiana dijo que expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y que tiene “absoluta disposición para brindar el apoyo que corresponda”.

“A lo largo de nuestros 18 años de operación, hemos mantenido un compromiso permanente con la seguridad de nuestros pasajeros y tripulaciones. Por ello, este hecho nos afecta profundamente y reafirma nuestra disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades”, señaló la compañía.

El accidente ocurrió en torno a la 1 p.m. (hora local, 2 p.m. de Miami) a unos dos kilómetros del aeropuerto de Nazca, luego de despegar con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

The-CNN-Wire

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