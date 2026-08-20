Aumenta el riesgo de inundaciones repentinas en la ciudad de Nueva York, mientras poderosas tormentas amenazan el noreste

Las tormentas torrenciales que azotarán la costa este este jueves podrían provocar importantes inundaciones repentinas, ráfagas de viento destructivas y…

Las tormentas torrenciales que azotarán la costa este este jueves podrían provocar importantes inundaciones repentinas, ráfagas de viento destructivas y uno que otro tornado.

El nivel de riesgo de lluvias torrenciales se incrementó de un nivel 2 a un nivel 3 de 4 en la ciudad de Nueva York, partes de Nueva Jersey y el este de Pensilvania, incluyendo Filadelfia, la tarde de este jueves. Aquí es donde “es probable que ocurran numerosos casos de inundaciones repentinas”, según el Centro de Predicción del Tiempo,

En total, más de 25 millones de personas están bajo alerta de inundaciones a lo largo del corredor de la Interestatal 95 en el noreste; éstas se extienden desde el suroeste de Connecticut hasta el norte de Delaware.

Ya se han producido algunos chubascos y tormentas en estas zonas, pero se espera que las lluvias más intensas ocurran desde las últimas horas de la tarde hasta la noche. Los que se desplacen al trabajo podrían enfrentar graves interrupciones

Las tormentas se están generando por un frente frío que ya causó inundaciones repentinas en el centro de Ohio la mañana de este jueves. Según la afiliada de CNN WBNS, se informaron múltiples rescates acuáticos y cierres de carreteras cerca de Columbus, Ohio.

Las tormentas en el noreste no durarán mucho, pero algunas producirán lluvias muy intensas cayendo a velocidades de 1 a 3 pulgadas por hora (2,5 cms a 7,6 cms por hora).

Estas intensas ráfagas de lluvia son conocidas por causar inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas del este. La infraestructura de alcantarillado antigua de la ciudad de Nueva York solo puede manejar alrededor de 1,75 pulgadas (4 cms) de lluvia por hora antes de saturarse y provocar inundaciones repentinas.

Las precipitaciones extremas son cada vez más frecuentes, ya que la contaminación que provoca el calentamiento global hace que las temperaturas aumenten, pues el aire más cálido retiene más humedad. Los sistemas meteorológicos pueden entonces exprimir esa humedad como si fuera una esponja empapada, lo que da lugar a aguaceros intensos y, a menudo, muy localizados.

La mayoría de las áreas verán al menos de 1 a 2 pulgadas (2,5 a 5 cms) de lluvia, pero las áreas afectadas por múltiples tormentas o las tasas de lluvia más intensas podrían recibir de 3 a 5 pulgadas (7,6 cms a 12,7 cms) de lluvia en solo un par de horas.

Algunas de las tormentas podrían intensificarse lo suficiente como para provocar vientos destructivos y granizo en muchas de las mismas zonas en riesgo de inundación.

Las ráfagas de viento destructivas serán la amenaza más generalizada, especialmente desde la mitad sur de Nueva Jersey hasta Filadelfia, Baltimore y la ciudad de Washington. Las ráfagas de viento más intensas podrían derribar árboles y provocar cortes de energía.

Esta misma zona general también tiene el mayor riesgo de tornados aislados.

Gran parte de las amenazas de lluvias de inundación y tormentas severas deberían terminar alrededor de la medianoche, a medida que el frente frío se aleje de la costa este.

The-CNN-Wire

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