Ataque de Ucrania con dron mata a 13 personas en Rusia, según autoridades: es el más letal en dos años

Un ataque con dron ucraniano mató al menos a 13 personas e hirió a 39 en Nizhnekamsk, una ciudad ubicada…

Un ataque con dron ucraniano mató al menos a 13 personas e hirió a 39 en Nizhnekamsk, una ciudad ubicada en el interior de Rusia, informaron las autoridades locales este lunes

Se trata de uno de los ataques más mortales que ha sufrido el país en más de dos años.

Nizhnekamsk, situada a más de 1.000 kilómetros al este de Moscú, alberga una importante y avanzada refinería de petróleo, similar a las que Ucrania ha atacado con frecuencia en los últimos meses.

Videos que circulan en redes sociales, y que han sido geolocalizados por CNN, muestran un gran incendio y columnas de humo elevándose desde una zona a las afueras de la ciudad, cerca de lo que parecen ser las características torres de una refinería de petróleo. No está claro exactamente qué fue alcanzado en el ataque.

El ataque se produce mientras tanto Rusia como Ucrania intensifican sus ofensivas aéreas, mientras las líneas del frente de la guerra permanecen en gran medida estancadas. Cada vez más drones y misiles logran atravesar las debilitadas defensas aéreas de ambos bandos, lo que ha provocado un aumento en el número de víctimas civiles y mayores daños a infraestructuras críticas.

Entre las víctimas mortales en Nizhnekamsk se encontraba un niño, según el Comité de Investigación de Rusia. Asimismo, otras cuatro personas murieron en las últimas 24 horas en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó el lunes el gobernador interino de la región, Alexandr Shuváyev.

A medida que la tecnología de drones de largo alcance de Ucrania mejoró en los últimos meses, el país demostró una nueva capacidad para atacar con frecuencia infraestructuras situadas en lo profundo del territorio ruso, tales como refinerías de petróleo, buques cisterna, subestaciones eléctricas e instalaciones energéticas en general, así como almacenes de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia.

Los ataques contra almacenes de Wildberries el mes pasado causaron la muerte de al menos ocho personas en una sola jornada. Hasta el ataque del lunes en Nizhnekamsk, este había sido el ataque ucraniano más mortífero en territorio ruso.

The-CNN-Wire

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