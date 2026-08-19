Así es el controvertido proyecto de seguridad fronteriza en el parque nacional Big Bend

Las excavadoras y las topadoras en el parque Nacional Big Bend de Texas están paralizadas mientras el jefe del Servicio…

Las excavadoras y las topadoras en el parque Nacional Big Bend de Texas están paralizadas mientras el jefe del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos visita la zona para evaluar cómo debe proceder la agencia con los planes para nuevas medidas de seguridad fronteriza.

El comisionado Rodney Scott informó a los sheriffs locales y a los jueces de los condados fronterizos en una reunión el martes que las obras de construcción quedarían suspendidas durante al menos dos semanas y reiteró que la agencia no tenía planes de construir un muro en el parque nacional, según declararon dos sheriff presentes en la reunión. Scott también indicó que consideraría desechar los planes para construir nuevas carreteras de patrulla y utilizar en su lugar las carreteras ya existentes en el parque nacional.

La visita de Scott —y la pausa temporal en la actividad— se produce tras una protesta bipartidista y supone una gran victoria para los opositores al proyecto, aunque muchos siguen siendo cautelosos sobre si conducirá a un cambio duradero.

“Todos somos escépticos, pero al mismo tiempo, este lugar puede conmover”, dijo Laiken Jordahl, defensora nacional de tierras públicas del Centro para la Diversidad Biológica, que ha presentado demandas para detener las obras. “Una vez que vea este parque, quiero creer que será capaz de conmoverse y cancelar el contrato por completo”.

Muchos propietarios de tierras, empresarios y agentes del orden del oeste de Texas viajarán a Austin el miércoles para protestar contra las medidas fronterizas, que, según afirman, dañarán el medio ambiente, afectarán a los negocios recreativos y destruirán sitios arqueológicos a lo largo de la frontera. Planean intervenir en una reunión del Departamento dearques y Vida Silvestre de Texas y solicitar a la agencia estatal que haga todo lo posible para detener los planes de construcción en terrenos estatales.

Esto es lo que sabemos sobre el polémico proyecto en Big Bend:

Big Bend es una enorme región de Texas delimitada por el río Grande, que gira bruscamente hacia el noreste antes de volver hacia el sureste. Al observar un mapa de Texas, es la esquina con forma de codo en el extremo occidental del estado.

La región es extensa, accidentada, escasamente poblada y cuenta con varias cadenas montañosas. Está compuesta por varios condados y recorrerla en coche puede llevar hasta cuatro horas. Además, posee algunos de los cielos más oscuros del planeta y cuenta con una floreciente industria de astroturismo.

En el extremo sur de la región se encuentra el Parque Nacional Big Bend, que comparte 190 kilómetros de frontera con México y se extiende por 324.219 hectáreas en Texas. Es considerado uno de los parques más aislados y remotos de los 48 estados contiguos de Estados Unidos, pero aun así recibió más de medio millón de visitantes en 2025. Es popular para practicar senderismo, observar aves y el cielo nocturno, y hacer rafting y canotaje. Es el único parque nacional que cuenta con su propia cadena montañosa, las montañas Chisos.

Justo al oeste del parque se encuentra el Parque Estatal Big Bend Ranch, el parque estatal más grande de Texas, con una superficie de más de 121.000 hectáreas. Este parque también se extiende a lo largo del río Grande e incluye terrenos montañosos con altos acantilados y un paisaje desértico. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, el parque ha sido llamado El Despoblado debido a su paisaje remoto y accidentado.

También es posible escuchar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) referirse al “Sector Big Bend”, una zona de aplicación de la ley que se extiende a lo largo de 832 kilómetros del río Grande en la región de Big Bend. El sector se adentra más allá de la frontera y abarca más de 100 condados en Texas y Oklahoma.

En cuanto a las estadísticas de inmigración, el Sector Big Bend representa aproximadamente una cuarta parte de la frontera entre Estados Unidos y México, pero registra el menor número de detenciones en comparación con otros sectores de la CBP debido a su terreno accidentado. En 2025, alrededor del 1,3 % de las detenciones en la frontera ocurrieron allí,, según datos de la CBP .

Durante generaciones, se consideró innecesaria la idea de construir barreras fronterizas físicas en la región de Big Bend debido al terreno montañoso y accidentado que limitaba naturalmente el flujo migratorio. En un comunicado la semana pasada, la CBP afirmó que, dado que estaba reforzando la seguridad fronteriza en otras zonas de la frontera con México, no dejaría a Big Bend como una puerta abierta para que los cárteles la explotaran cambiando sus rutas y tácticas.

Los proyectos a lo largo de la frontera en la región de Big Bend incluyen planes para construir un muro de bolardos de acero de 9 metros de altura, barreras para vehículos, nuevas vías de patrullaje e instalar tecnología. Se espera que el proyecto en su totalidad cueste más de US$ 7.000 millones y se financiará con los US$ 46.500 millones destinados a la construcción del muro fronterizo en la emblemática legislación de Trump, la “Gran y Hermosa Ley”.

A principios de este año, los planes de la CBP indicaban que el parque nacional contaría con un muro de postes de acero, lo que provocó una fuerte oposición por parte de los defensores del parque. Posteriormente, la agencia declaró que no construirá el muro en el parque.

Sin embargo, cuando a principios de este mes los contratistas federales comenzaron a usar maquinaria pesada en el parque nacional para despejar terrenos, las tensiones se intensificaron y resurgieron las dudas sobre sus planes. Los equipos han estado trabajando cerca del Cañón de Santa Elena, un lugar emblemático enclavado entre imponentes acantilados a lo largo del Río Grande, así como cerca del Monte Mariscal, al este.

Residentes y activistas que siguen de cerca las obras estiman que hasta ahora se han despejado al menos 6,4 kilómetros, aunque la CBP no ha verificado esa cifra.

El terreno despejado se utilizará para estudios topográficos y, posteriormente, para la construcción de 322 kilómetros de caminos de patrulla, según informó la CBP en un comunicado la semana pasada. La agencia también anunció la instalación de 27 kilómetros de barreras vehiculares en “ubicaciones estratégicas”.

Según los planes actuales, las barreras físicas —como muros y cercas— tendrán mayor presencia fuera del parque. Al oeste, la CBP planea construir 282 kilómetros de muro de bolardos de 9 metros de altura en los condados de Hudspeth, Jeff Davis y Presidio. Al este del parque, los planes incluyen 266 kilómetros de barreras para vehículos.

Gran parte del terreno a lo largo del Río Grande, al este y al oeste del parque nacional, se considera propiedad privada. Los propietarios declararon a CNN que ya han recibido documentación y comunicaciones del gobierno solicitando acceso a sus propiedades, y muchos temen litigios por expropiación forzosa. CNN también ha detectado dos grandes zonas de preparación con muros de bolardos a la espera de ser instalados en la parte occidental de la región de Big Bend, justo al sur de Van Horn, Texas.

Este verano, el Departamento de Seguridad Nacional eximió del cumplimiento de más de 30 leyes y reglamentos federales para agilizar la actividad de construcción en Texas, incluyendo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley de Agua Potable Segura y la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos.

Se han presentado al menos cuatro demandas que impugnan las exenciones y las actividades de construcción, tanto en el parque nacional como en la región más amplia de Big Bend. Tan solo en la última semana, se han presentado dos solicitudes de medidas cautelares ante un tribunal federal. Los jueces de estos casos podrían tomar decisiones en las próximas semanas que podrían paralizar los proyectos en toda la región de Big Bend mientras se resuelven las demandas.

El mes pasado, el estado de Texas se opuso firmemente a las autoridades federales cuando contratistas desbrozaron aproximadamente una milla de terreno estatal en la parte occidental de la región de Big Bend. La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, declaró que la actividad no había sido autorizada y envió una carta de cese y desistimiento a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a la empresa contratista, Barnard Construction.

“La soberanía de Texas no se verá vulnerada por el incumplimiento del protocolo establecido”, declaró Buckingham en aquel momento.

En un comunicado emitido esta semana, Buckingham confirmó que la actividad había cesado y que su oficina estaba colaborando con el contratista para determinar las medidas necesarias para la rehabilitación del terreno. Añadió que su oficina también estaba inspeccionando otros terrenos estatales en zonas cercanas, junto con los títulos de propiedad pertinentes, para determinar el alcance de cualquier posible intrusión.

“Nuestro proceso de construcción del muro garantizará que se tengan en cuenta todos los factores, incluidas nuestras obligaciones de conservación”, dijo Buckingham en el comunicado.

El comisionado de la CBP, Rodney Scott, se reunió el martes con un grupo bipartidista de jueces y sheriffs de condado, muchos de los cuales se oponen abiertamente a las barreras físicas en la accidentada región de Big Bend. Prefieren el uso de más tecnología para el control fronterizo.

En la reunión, Scott dijo que las obras de construcción en el parque nacional no se reanudarían hasta dentro de al menos dos semanas y hasta que la CBP tuviera más tiempo para reunirse con otras partes interesadas de la región, según el sheriff republicano Thaddeus Cleveland, que estuvo presente en la reunión.

“Se comprometió a mantener todas las obras paralizadas. No se reanudarán hasta que él haya tenido tiempo suficiente, o hasta que las partes interesadas locales puedan reunirse con la CBP y decirle cuál creen que es la mejor opción para esta zona”, dijo Cleveland en el programa “The Lead with Jake Tapper” de CNN.

Según el sheriff Ronny Dodson del condado de Brewster, donde se encuentra el parque nacional, Scott también estaba dispuesto a reconsiderar los planes actuales para construir nuevas carreteras en el parque nacional y, en su lugar, mejorar o utilizar las carreteras existentes.

Los sheriff indicaron que Scott reiteró que la CBP aún no estaba construyendo un muro de bolardos de acero en el parque, pero que las barreras para vehículos podrían seguir formando parte del plan en ciertas ubicaciones. Se les informó a los sheriff que la CBP tendría en cuenta las necesidades de los dueños de negocios locales que requieren acceso al río para actividades recreativas.

Según Dodson, Scott hizo hincapié en que las barreras para vehículos podrían diseñarse para integrarse en el paisaje del parque, y dijo que la CBP podría hacer que parecieran árboles petrificados, por ejemplo.

Ambos sheriff dijeron que Scott había realizado recorridos aéreos por la región de Big Bend.

“Creo que está recibiendo una muy buena educación”, dijo Dodson. “No fue irrazonable”.

Rebekah Riess y Ed Lavandera, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

The-CNN-Wire

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