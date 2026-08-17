Aplazan el juicio estatal contra Luigi Mangione por asesinato

El juez de Nueva York que supervisa el caso estatal por asesinato contra Luigi Mangione aplazó de hecho el juicio…

El juez de Nueva York que supervisa el caso estatal por asesinato contra Luigi Mangione aplazó de hecho el juicio previsto para septiembre al conceder a los fiscales casi dos meses para impugnar los argumentos de la defensa de que su cliente será procesado ilegalmente, bajo el principio de doble enjuiciamiento, si el caso sigue adelante.

En una orden emitida el lunes, el juez Gregory Carro dispuso que los fiscales de Manhattan respondieran antes del 9 de octubre a la solicitud de Mangione de desestimar el caso estatal por asesinato con base en el principio de doble enjuiciamiento y en argumentos constitucionales. Programó la próxima audiencia judicial para el 10 de diciembre.

El viernes, Mangione se declaró culpable de dos cargos federales de acoso y admitió haber matado a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Sus abogados presentaron de inmediato una solicitud para desestimar gran parte del caso estatal, en el que enfrenta cargos de homicidio sin premeditación y delitos relacionados con armas.

La declaración de culpabilidad se produjo menos de un mes antes de que comenzara la selección del jurado para el juicio estatal, prevista para el 8 de septiembre. La orden del juez Carro no aplaza explícitamente el juicio, pero este no puede seguir adelante hasta que se tome una decisión sobre las solicitudes.

La próxima audiencia judicial, que podría dar indicios de cuándo el juez emitirá su decisión sobre las solicitudes, está prevista para ocho días antes de que Mangione reciba sentencia por los cargos federales. Enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

Si los fiscales estatales están satisfechos con su sentencia federal, podrían aceptar desestimar sus cargos. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía de Distrito de Manhattan ha dicho que seguirá litigando las cuestiones relacionadas con el doble enjuiciamiento y que mantiene su compromiso de buscar justicia para la familia de Thompson.

Los abogados de Mangione expresaron preocupación cuando fue acusado por primera vez en ambas jurisdicciones de que el hombre de 28 años estuviera siendo juzgado injustamente dos veces por el mismo delito. Desde entonces, la posibilidad de un doble enjuiciamiento ha seguido siendo una cuestión sin resolver que ha surgido varias veces durante audiencias judiciales públicas y en documentos presentados ante el tribunal.

“Fue un único hecho trágico, pero está siendo procesado dos veces por la misma conducta”, dijo Karen Friedman Agnifilo a periodistas afuera del tribunal federal el viernes.

En su escrito, la defensa acusó a los fiscales federales y estatales de coordinar sus casos “para maximizar la efectividad punitiva de ambos procesos a costa del señor Mangione”.

La defensa de Mangione afirmó que los fiscales estatales y federales llegaron a un acuerdo para permitir que el caso estatal avanzara primero, en un intento por eludir las protecciones contra el doble enjuiciamiento y dar a ambas fiscalías la oportunidad de procesar a Mangione, lo que violaría los derechos constitucionales del homicida.

“Este acuerdo coordinado entre ellos tenía un propósito específico: el plan fue concebido únicamente para garantizar dos procesos sucesivos, con el fin de intentar eludir las protecciones contra el doble enjuiciamiento”, indicó el escrito.

La Fiscalía de Distrito de Manhattan confirmó el viernes por la tarde que había recibido la solicitud de Mangione para desestimar los cargos estatales, pero dijo estar preparada para defender su caso ante el tribunal.

“Nos alienta que la familia del señor Thompson haya obtenido hoy cierto grado de rendición de cuentas”, dijo un portavoz el viernes. “Mientras está pendiente la sentencia federal, estamos preparados para litigar las solicitudes de la defensa. La Fiscalía de Distrito de Manhattan mantiene su compromiso de buscar justicia para el señor Thompson y su familia”.

La decisión que Carro emita finalmente sobre las cuestiones constitucionales y legales podría ser apelada.

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