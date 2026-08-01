Rusia aumenta a cinco el saldo de muertos en un “ataque terrorista” en un restaurante de Moscú

El alcalde de Moscú afirmó que la explosión de una bomba en un restaurante que causó la muerte de al…

El alcalde de Moscú afirmó que la explosión de una bomba en un restaurante que causó la muerte de al menos cinco personas —incluida la mujer que portaba el artefacto— e hirió a otras 19 fue un “ataque terrorista”.

Una mujer no identificada intentó entrar al restaurante Balzi Rossi, en la plaza Kudrinskaya, llevando lo que las autoridades creen que era un artefacto explosivo improvisado, según informaron medios estatales. Un guardia de seguridad le impidió la entrada antes de que el dispositivo explotara, matando a la mujer y al guardia.

Más tarde el domingo, la agencia de noticias estatal rusa TASS informó que la cifra de fallecidos había aumentado de tres a cinco personas.

Las autoridades no identificaron de inmediato a la mujer ni dijeron qué motivó sus acciones. Tampoco estaba claro si detonó el dispositivo deliberadamente.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, declaró: “Ayer tuvo lugar en Moscú un brutal ataque terrorista que se cobró la vida de varias personas”.

“Sin duda se encontrará a los responsables de este crimen y recibirán el castigo que se merecen”, añadió, sin dar detalles sobre el motivo ni sobre quién podría estar detrás del atentado.

Los aparentes objetivos eran los invitados que asistían a un evento privado en la terraza exterior del restaurante, informó el diario empresarial ruso Kommersant. Fuentes dijeron al periódico que el evento estaba fuertemente custodiado, lo que pudo haber evitado un número de muertos significativamente mayor.

Kommersant dijo que un guardia de seguridad sospechó de una mensajera que se acercaba con una caja que ella describió como un regalo y decidió registrarla. El artefacto explotó en ese momento.

Los investigadores creen que la bomba fue detonada a distancia, y un relato preliminar indica que lo más probable es que la mujer no supiera lo que contenía el paquete, informó Kommersant.

El artefacto tenía una potencia explosiva equivalente a un kilogramo de TNT y estaba cargado con balines metálicos destinados a aumentar las víctimas, según el periódico.

La explosión ocurrió alrededor de las 8:10 p.m. hora local (1:10 p.m., hora de Miami) cerca de la terraza exterior, según la agencia estatal rusa TASS, que citó a la Dirección Principal del Ministerio del Interior. El restaurante está ubicado en la base de una torre emblemática en la plaza Kudrinskaya, una de las famosas “Siete Hermanas” de Moscú, un grupo de rascacielos estalinistas construidos en la década de 1950.

El hecho provocó de inmediato el despliegue de un grupo de investigación y de un gran número de policías y personal de emergencias en el lugar, que se encuentra a lo largo del Anillo de los Jardines en el distrito central Presnensky de Moscú.

El restaurante indicó que está “profundamente consternado por la tragedia y transmite su más sincero pésame a las familias y seres queridos de las víctimas mortales”.

The-CNN-Wire

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