Abdul El-Sayed habló con Barack Obama y los demócratas buscan unificarse tras una reñida primaria al Senado en Michigan

El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, describió el domingo una conversación “realmente cálida” con el expresidente de…

El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, describió el domingo una conversación “realmente cálida” con el expresidente de EE.UU. Barack Obama, mientras el partido busca encontrar un camino a seguir tras la dura primaria de la semana pasada.

“Me gusta mantener privadas las conversaciones privadas, pero fue una conversación realmente, realmente cálida”, le dijo El-Sayed a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union”. “Estuve realmente agradecido por su consejo, y nos queda un largo camino por recorrer aquí, pero estamos perfectamente unidos en la necesidad de ganar Michigan, recuperar el Senado y exigirle cuentas a Donald Trump”.

Durante la conversación —que tuvo lugar apenas días después de que El-Sayed, un progresista, derrotara por estrecho margen a la moderada representante Haley Stevens, la candidata preferida del establishment demócrata— hablaron sobre cómo unir a los demócratas para retener el crucial escaño al Senado de Michigan en noviembre, según representantes de El-Sayed y Obama.

Es la gran pregunta que enfrenta El-Sayed: si puede construir una coalición, como lo hizo Obama en sus campañas presidenciales de 2008 y 2012, para ganar el estado en disputa. Aunque demócratas destacados se han movido rápidamente para respaldar a El-Sayed, aún podría enfrentar una batalla cuesta arriba para conquistar a los votantes de Stevens descontentos con su campaña de primarias, durante la cual criticó duramente a su rival por el apoyo que recibió del grupo proisraelí AIPAC.

Los republicanos esperan ahondar en esas divisiones mientras buscan dar vuelta el escaño; el candidato republicano Mike Rogers hizo el viernes un llamado directo a cámara a los votantes de Stevens decepcionados.

Por su parte, Stevens respaldó rápidamente a El-Sayed tras su victoria y dijo que estaría abierta a hacer campaña con él.

Obama, sin embargo, no ha llegado tan lejos como para decir que se uniría al exfuncionario de salud pública en la campaña.

Ante la insistencia sobre si el popular expresidente se sumaría a él, El-Sayed dijo que lo esperaba.

“Obviamente tenemos mucho más por hacer aquí, pero fue una conversación realmente, realmente cálida, y estuve muy, muy agradecido por su consejo y su mentoría”, le dijo a Tapper.

La marca política de Obama ha demostrado ser un activo duradero en campañas de alto perfil a lo largo del ciclo electoral de 2026.

Aunque Obama no se pronunció en la muy disputada primaria demócrata para enfrentar a Rogers, su nombre se cernía sobre la contienda. Grupos externos gastaron mucho en una avalancha de anuncios televisivos que lo vinculaban con Stevens y destacaban las críticas pasadas de El-Sayed a la iniciativa contra la obesidad de la ex primera dama Michelle Obama.

En la campaña, El-Sayed también ha suscitado comparaciones con Obama.

Durante la primera candidatura de El-Sayed a un cargo electivo en 2018, cuando buscaba convertirse en el primer gobernador musulmán del país, su trayectoria en la Ivy League y su estilo retórico generaron comparaciones frecuentes con el primer presidente negro. Si bien El-Sayed ha señalado puntos en común con Obama, ha argumentado que la política del expresidente no fue lo suficientemente lejos, algo a lo que la campaña de Stevens aludió durante la primaria.

Pero el domingo, El-Sayed habló con admiración de Obama, diciendo que era un honor recibir su consejo sobre la campaña de cara a lo que viene.

El progresista describió haber visto el discurso de Obama en la Convención Nacional Demócrata de 2004, donde pronunció el discurso principal en apoyo del entonces candidato presidencial John Kerry.

“Fue la primera vez que alguna vez me vi reflejado en la política”, dijo El-Sayed.

The-CNN-Wire

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