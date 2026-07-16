Zelensky enfrenta protestas por la destitución del ministro de Defensa de Ucrania a pesar de los avances militares

En medio de una profunda remodelación del Gobierno en Ucrania, el ministro de Defensa del país, Mykhaylo Fedorov, ha perdido…

En medio de una profunda remodelación del Gobierno en Ucrania, el ministro de Defensa del país, Mykhaylo Fedorov, ha perdido su puesto, a pesar de los recientes éxitos militares contra la invasión rusa.

Su destitución provocó protestas públicas y discordia dentro del sector militar ucraniano, y Fedorov lanzó el jueves un ataque abierto contra el jefe de las fuerzas armadas, el general Oleksandr Syrskyi.

Fedorov, anteriormente ministro de Transformación Digital de Ucrania, llevaba apenas seis meses en el cargo y gozaba de popularidad entre las tropas por las mejoras en los salarios y la rotación de tropas en el frente.

Su sucesor será el quinto ministro de Defensa de Ucrania desde la invasión rusa a gran escala en 2022.

Fedorov, de 35 años, ha sido reconocido por su enfoque innovador en tecnología y reclutamiento, pero tuvo enfrentamientos con otros miembros del estamento de defensa de Ucrania.

Apoyó a las empresas emergentes ucranianas en el desarrollo de una amplia gama de drones que han ayudado a frenar los avances rusos en el campo de batalla y a infligir daños generalizados a refinerías y oleoductos a cientos de kilómetros dentro de Rusia.

También fue responsable del desarrollo de drones de alcance medio que han contribuido a aislar Crimea, territorio que Moscú anexó ilegalmente en 2014.

Pero encontró resistencia entre algunos miembros de la jerarquía militar ucraniana.

“Las decisiones se toman en función de la lealtad, no de los datos”, declaró Fedorov en una rueda de prensa el jueves. “Hay sabotaje a los cambios. Hay mentiras constantes, incluso sobre mí”.

La destitución de Fedorov se produjo en medio del impacto de misiles rusos a primera hora del jueves en Kyiv, donde se escucharon fuertes explosiones apenas unas horas antes de la llegada prevista del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

La presidencia ucraniana no dio ninguna razón para la remodelación del gabinete, en la que la primera ministra Yulia Svyrydenko también perdió su puesto.

El miércoles, Zelensky mantuvo una larga reunión con Fedorov, tras exigir un “diálogo entre las fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa”.

“Necesitamos unidad. Esa es nuestra mayor fortaleza”, declaró Zelensky. “Necesitamos que haya la misma visión en nuestro Ministerio de Defensa y en el ejército”, dando a entender que existían discrepancias entre Fedorov y algunos miembros de las fuerzas armadas.

Según los analistas, Fedorov había tenido discrepancias con el jefe de las fuerzas armadas ucranianas, el general Oleksandr Syrskyi, sobre las prioridades.

El exministro de Defensa arremetió duramente contra Syrskyi en su rueda de prensa del jueves. “No se puede resolver el problema de la movilización si no hay cambios reales en el ejército. ¿Qué ofrecemos? Mentiras, caos…”, manifestó, antes de añadir que la idea de que “Syrskyi pueda mantener el frente es una farsa”.

“En lugar de idear cómo ganarse a Rusia, ideó cómo dividir el país”, añadió Fedorov.

Al quejarse de la oposición al cambio por parte de algunos comandantes, Fedorov dijo: “Los líderes militares fuertes fueron marginados. Hay una resistencia constante que debemos superar”.

En una declaración anterior en Telegram, Fedorov expuso sus logros, afirmando que durante su mandato “adquirimos más drones en cuatro meses que en todo el año anterior” y puso en marcha un programa de apoyo para unidades modernas de ataque con drones.

La avanzada campaña de drones de Ucrania ha tenido un gran impacto en el conflicto en los últimos meses.

Kyiv ha llegado a lanzar cientos de drones en una sola noche, con el objetivo de atacar refinerías de petróleo, buques de guerra y, cada vez con mayor frecuencia, la región de Moscú.

Esta semana, Rusia se vio obligada a suspender el tráfico marítimo a través del paso hacia el Mar Negro desde territorio ucraniano ocupado, después de que decenas de barcos fueran atacados con drones ucranianos.

Fedorov también afirmó haber introducido “una transformación impopular pero extremadamente importante de las fuerzas armadas: contratos para todo el personal con plazos de servicio fijos… y la introducción de algunos de los salarios más altos del mundo para la infantería y las tropas de asalto”.

Fedorov afirmó que aún quedaba mucho por hacer para reformar las fuerzas armadas y el sistema de adquisiciones.

“Necesitábamos ser aún más decisivos a la hora de prescindir de aquellos que estaban frenando el cambio”, afirmó.

Pavlo Yelizarov, subcomandante de la Fuerza Aérea Ucraniana y reconocido comandante de una unidad de drones, presentó su dimisión en protesta por la decisión, afirmando que la destitución de Fedorov era un “gran mal para la capacidad de defensa del país”.

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se congregaron el jueves en Kyiv para protestar por la salida de Fedorov.

Varios manifestantes entrevistados por CNN afirmaron que no tenía sentido, y una de ellas señaló que él fue “quien introdujo la tecnología que permitió que los drones llevaran a cabo la mayor parte de los combates en lugar de las personas”.

Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, los últimos ataques rusos causaron la muerte de dos personas en Kyiev, entre ellas un adolescente.

Junio ​​fue el mes más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022, según informó esta semana Naciones Unidas, un aumento provocado por los misiles rusos de largo alcance que han impactado en edificios residenciales urbanos.

Zelensky ha suplicado repetidamente a sus aliados que proporcionen más apoyo para reforzar las debilitadas defensas aéreas de Ucrania, incluida la aprobación provisional de Estados Unidos para fabricar sus propios interceptores Patriot, la única arma capaz de derribar algunos de los misiles balísticos más avanzados de Rusia.

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