Uruguay negocia con EE.UU. la llegada de deportados de otros países, entre ellos Cuba

El Gobierno de Uruguay mantiene diálogos con Estados Unidos sobre la posibilidad de recibir a deportados de distintas nacionalidades, entre…

El Gobierno de Uruguay mantiene diálogos con Estados Unidos sobre la posibilidad de recibir a deportados de distintas nacionalidades, entre ellos cubanos. Así lo confirmó a CNN la cancillería del país sudamericano.

“Hay un diálogo sobre ese tema desde hace muchos meses, pero aún no hay nada concreto. Son las mismas conversaciones que mantiene Estados Unidos con muchos países de América Latina y el Caribe, con algunos de los cuales ha llegado a acuerdos”, explicó un vocero de la Cancillería uruguaya.

CNN consultó al Departamento de Estado de EE.UU. pero indicaron que no comentan detalles sobre comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos.

La noticia llega en un momento crítico para Cuba, cuando la presión de Estados Unidos ha agravado la ya deteriorada economía de la isla.

De concretarse un acuerdo, no sería la primera vez que Uruguay albergaría a ciudadanos de Cuba.

En 2024, Uruguay creó el programa de Residencia por Arraigo, que permitió regularizar la situación de unos 20.000 migrantes que de esa forma podían tramitar la residencia. Muchos de esos fueron ciudadanos cubanos.

En 2025, el país sudamericano alcanzó un récord histórico de inmigrantes cubanos. Según los datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones durante ese año entraron al país más de 22.000 ciudadanos cubanos y salieron unos 7.000, lo que triplicó el número de ingresos respecto al año anterior.

Para Uruguay, un país de 3 millones y medio de habitantes, esto representa un 0,4 % de población en solamente un año.

Tal como reportó previamente CNN, en 2026 la tendencia al alza se mantuvo. Karla Mateluna, experta en inmigración de VMIA, explicó sobre esos datos que Uruguay es el único país que tiene una garantía de acceso a derechos en general, tales como salud, educación y seguridad social, y tiene, además, una cohesión institucional para el trabajo con población inmigrante. “Entonces, resulta seguro para inmigrantes que la están pasando mal, ya sea por temas políticos, religiosos, de orientación sexual o por crisis como la que está pasando la población en Cuba”, detalló la especialista.

Ya otros países latinoamericanos han aceptado recibir deportados de terceros países, entre ellos Paraguay y Ecuador.

Los diálogos sobre la posible deportación de cubanos a Uruguay y otros países de América Latina ocurren en un contexto de profunda crisis económica, energética y humanitaria en la isla.

El bloqueo petrolero de EE.UU. ha llevado a una ya deteriorada economía a extremos en los que el día a día se ha vuelto muy complejo para los cubanos.

En una nueva escalada de su campaña de presión sobre Cuba, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció el 14 de julio nuevas sanciones contra el sector del turismo, un área clave para la economía cubana.

“Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios a su alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas que brinden a Cuba un futuro mejor”, dijo en un comunicado el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al referirse a las sanciones más recientes.

Tanto el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como el canciller, Bruno Rodríguez, han reiterado en diversas oportunidades que su país no representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, pero que el comportamiento del Gobierno del presidente Donald Trump “sí es una amenaza” para la seguridad regional e internacional por los efectos que podría tener un eventual ataque militar contra territorio cubano.

Desde que el Gobierno estadounidense comenzó a aumentar la presión sobre la isla, tras la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, la crisis se ha profundizado en Cuba. Constantes cortes de energía, que a veces abarcan prácticamente a toda la isla, falta de alimentos, transporte paralizado por la falta de combustible son algunas de las situaciones que los cubanos enfrentan estos días.

En lo que va de 2025, Cuba ha tenido al menos cinco apagones nacionales. En algunas provincias, el suministro permenece sin servicio por hasta tres días consecutivos.

Apenas días atrás, en algunos sectores de La Habana hubo cacerolazos para exigir el restablecimiento de la energía eléctrica y el agua. No se trata de un episodio aislado: en las últimas semanas se han vuelto cada más frecuentes este tipo de manifestaciones en la capital de la isla.

Esta situación hace que, para los cubanos que se encuentran en otros países, volver a la isla no sea una opción.

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