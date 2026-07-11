Un crucero estadounidense rechazado en dos ocasiones pone de relieve el retroceso en los derechos LGBTQ, según los pasajeros

Greg Morley ha pasado décadas navegando por el mundo en cruceros LGBTQ+ con su esposo, visitando destinos remotos a lo…

Greg Morley ha pasado décadas navegando por el mundo en cruceros LGBTQ+ con su esposo, visitando destinos remotos a lo largo de las Américas, Asia y Europa, todo desde la seguridad de un barco donde, dice, “todo el mundo pertenece”.

Así que, cuando el filadelfiano de 59 años, que ahora vive en París, se embarcó en su último viaje “de Atenas a Venecia”, organizado por la empresa de viajes LGBTQ Atlantis Events, dijo que no podía esperar para ver las vistas “asombrosas e icónicas” que se ofrecían.

Pero esos planes se descarrilaron el jueves cuando las autoridades egipcias impidieron que el barco, el Scarlet Lady, entrara en sus aguas en el último minuto, según Atlantis Events, días después de que al buque se le negara la entrada a Turquía.

“Teníamos la aprobación completa y nos negaron la autorización en el último momento”, dijo a CNN Rich Campbell, presidente y director ejecutivo de Atlantis Events.

En un memorando a los pasajeros el jueves por la mañana, visto por CNN, Campbell dijo: “Sé lo mucho que esta visita significaba para muchos de ustedes. El año pasado navegamos con éxito un itinerario similar sin problemas, así que nos sorprendió esta desafortunada decisión”.

Para Morley, el giro de última hora trajo una enorme sensación de decepción, pero dijo que los pasajeros han convertido su frustración en un sentido de “recompromiso con la comunidad”, incluidos quienes viven en Turquía y Egipto, donde grupos de derechos humanos advierten sobre el deterioro de los derechos LGBTQ.

CNN se ha puesto en contacto con las autoridades turcas y egipcias para solicitar comentarios.

La semana pasada, las autoridades turcas impidieron que el crucero Scarlet Lady, que alberga a más de 1.000 pasajeros de Estados Unidos, atracara en dos de los puertos del país, y funcionarios afirmaron que el buque había sido fletado por grupos “conocidos por comportamientos incompatibles con el tejido de nuestra sociedad y nuestros valores morales”.

Atlantis desvió rápidamente el barco hacia El Cairo, pero Egipto siguió el ejemplo de Turquía y procedió a prohibir que el crucero entrara en sus aguas, según Campbell, quien calificó la decisión de “indignante”. El viernes, el crucero navegó en su lugar hacia la isla griega de Creta.

“Mi mente se fue a las comunidades LGBTQ en Egipto y Turquía, donde las personas LGBTQ no tienen la oportunidad de simplemente zarpar”, dijo a CNN el pasajero Morley. “La discriminación y la falta de oportunidades que vienen con la marginación miope hacia las personas LGBTQ y otras minorías dañan mucho más allá de una reprogramación de un crucero”.

El partido AK del presidente de Tuquía, Tayyip Erdogan, ha adoptado una retórica cada vez más dura contra la comunidad LGBTQ durante la última década, lo que ha provocado la condena de grupos de derechos. Las autoridades han prohibido las marchas del Orgullo en Estambul desde 2015, citando preocupaciones de seguridad pública.

Mientras tanto, en Egipto, las leyes de moralidad se utilizan a menudo para procesar a personas LGBTQ, y la organización con sede en el Reino Unido Human Dignity Trust informa que los miembros de la comunidad están sujetos a arrestos frecuentes, acoso y el pago forzado de sobornos.

Para algunos pasajeros del crucero, como el actor radicado en el Reino Unido Rob Houchen, las prohibiciones han sido una “verdadera llamada de atención” respecto a la situación de los derechos LGBTQ a nivel mundial.

“Las cosas no están mejorando, y es necesario que haya conciencia de ello”, dijo el jueves en redes sociales. “Cuida a todos los que te rodean, a todas esas personas queer, y mantenlas a salvo”.

Morley dijo que era hora de que la comunidad LGBTQ “reafirmara cómo gastamos nuestros considerables dólares discrecionales de viaje”.

Aproximadamente 1.100 de los 1.900 huéspedes del viaje son de Estados Unidos, según Campbell. Los viajeros restantes son del Reino Unido, Canadá y Australia, entre otras naciones.

El pasajero Randy Slovacek, a quien CNN entrevistó la semana pasada sobre la decisión de Turquía, dijo que muchas personas en el barco se habían ido a dormir temprano el miércoles por la noche en preparación para las salidas matutinas hacia las pirámides en El Cairo, excursiones que tuvieron que cancelarse.

Como resultado de tales cancelaciones, es probable que los operadores turísticos locales, los restaurantes, los taxistas y los comerciantes hayan perdido clientes de pago y la “oportunidad de intercambio cultural que cambia los corazones y las mentes sobre nuestra comunidad”, según Meg Ten Eyck, presidenta de la junta directiva de la Asociación Internacional de Viajes LGBTQ+.

“Que a un crucero se le niegue la entrada en dos puertos en una semana es una de las versiones más visibles de algo con lo que los viajeros LGBTQ+ lidian constantemente, de formas más pequeñas, en todo el mundo”, dijo a CNN.

Haciéndose eco de este sentimiento, Kyle Olsen, propietario de la empresa de viajes LGBTQ Hermes Holidays, dijo que las prohibiciones a los cruceros reflejan una “tendencia global más amplia” y fueron un “triste reflejo de lo que está sucediendo en todo el mundo”.

“Estamos viendo un aumento de gobiernos de derecha y movimientos políticos cada vez más conservadores, y en muchos lugares los derechos LGBTQI+ están retrocediendo como resultado”, dijo Olsen a CNN. “Las decisiones de Turquía y Egipto no existen de forma aislada”.

A pesar de estos desafíos, Morley concluyó dando testimonio de la resiliencia de las personas LGBTQ.

“Redirigir este barco ha creado un sentido de comunidad aún mayor a bordo”, dijo. “Es hermoso vivirlo”.

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