Un caza militar F-35B se estrella y se incendia en una base de California

Un avión de combate se estrelló este viernes en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, California. Una…

Un avión de combate se estrelló este viernes en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, California. Una columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia se elevó sobre el lugar.

El F-35B Lightning II, una aeronave monoplaza, cayó antes de llegar a la pista poco antes de las 10 a.m., hora local.

“Podemos confirmar un incidente en el que estuvo involucrado un F-35B de la Infantería de Marina en las inmediaciones de la base de Miramar”, dijo en un comunicado el portavoz de la instalación, el teniente primero Blake Starbuck. “El piloto se eyectó, fue localizado y está siendo trasladado a un centro médico”.

Los bomberos del aeropuerto rociaron los restos con espuma contra incendios y trabajaron para extinguir un incendio de pastizales alrededor del lugar del accidente.

“Accidente de un F-35 en la aproximación final”, informó la torre de control aéreo de Miramar a los bomberos, de acuerdo con un audio grabado por LiveATC.net. “Al parecer, el paracaídas se desplegó […] y el piloto se eyectó”.

La causa del accidente no estaba clara de inmediato. Los accidentes de aeronaves militares suelen ser investigados por las autoridades militares, mientras que los de aeronaves civiles son investigados por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

El fabricante describe el F-35B como “el avión de combate más avanzado del mundo”. Es una aeronave furtiva que puede aterrizar de manera convencional o vertical, como un helicóptero. Mide más de 15 metros de largo y es utilizada por la Infantería de Marina de Estados Unidos, el Reino Unido y la Fuerza Aérea de Italia. Cada unidad cuesta unos US$ 102 millones, según el fabricante.

Unos 15.000 militares de todas las ramas de las Fuerzas Armadas están destinados en la base de Miramar, ubicada en San Diego.

The-CNN-Wire

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