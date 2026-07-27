Trayectoria del huracán Genevieve de categoría 4: dónde está y hacia dónde se dirige

El huracán Genevieve se degradó a categoría 4 en el Pacífico la tarde de este lunes y, hacia la noche,…

El huracán Genevieve se degradó a categoría 4 en el Pacífico la tarde de este lunes y, hacia la noche, se encontraba a unos 810 km al sur-suroeste del extremo sur de Baja California, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Genevieve avanza en dirección noroeste a unos 19 km/h, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h.

“Las marejadas generadas por Genevieve están afectando porciones de la costa suroeste de México y la Península de Baja California. Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”, dice la agencia. “Se pronostica un debilitamiento constante que comience esta noche hasta el resto de la semana”, agregó en un aviso anterior.

De acuerdo con el pronóstico, el ciclón continuaría debilitándose el resto de la semana, mientras se aleja de México, hasta degradarse a tormenta tropical el viernes.

Las autoridades mexicanas advierten que “los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional”, aunque por la lejanía del huracán y su trayectoria no se han emitido recomendaciones específicas.

Aunque Genevieve fue el primer huracán en alcanzar la categoría 5 en el Pacífico este desde Kristy en 2024, su trayectoria no tocaría tierra ni dejaría grandes estragos.

The-CNN-Wire

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