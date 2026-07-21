Tornados e inundaciones golpean el Valle de Ohio y el Noreste mientras las tormentas eléctricas amenazan áreas metropolitanas

Potentes tormentas eléctricas avanzan por el Valle de Ohio y hacia el Atlántico Medio y el Noreste, amenazando a grandes…

Potentes tormentas eléctricas avanzan por el Valle de Ohio y hacia el Atlántico Medio y el Noreste, amenazando a grandes áreas metropolitanas a lo largo del corredor de la Interestatal 95. Algunas localidades ya han pasado por múltiples rondas de tormentas con lluvias intensas y vientos fuertes.

Más de 29 millones de personas en distintas partes de Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Connecticut están bajo vigilancia de tornado hasta las 9 p.m., hora de Miami, según el Centro de Predicción de Tormentas. Nueva York; Filadelfia; Newark, Nueva Jersey; y Bridgeport, Connecticut, están dentro del área de vigilancia.

Las ráfagas de viento superiores a casi 100 kilómetros por ahora constituyen la amenaza más preocupante y podrían producirse casi en cualquier lugar dentro de las áreas de riesgo general. También son posibles ráfagas más fuertes si las tormentas se agrupan para formar líneas arqueadas, que son tormentas que comienzan a parecerse más a un paréntesis cerrado en el radar a medida que se desplazan hacia el este.

Hasta la tarde del martes, alrededor de 130.000 personas en las áreas afectadas por la tormenta estaban sin electricidad, según Poweroutage.us.

No se pueden descartar granizo y algunos tornados, sobre todo en partes de los Apalaches. También es posible que haya inundaciones repentinas, especialmente en áreas donde se produzcan múltiples tormentas intensas en rápida sucesión.

Denise Davis, que vive en el condado de Clermont, Ohio, dijo a la afiliada de CNN WKRC que llevó a sus nietos al sótano apenas escuchó la advertencia de tornado.

“Los vientos se intensificaron, las luces parpadeaban y luego escuché un golpe muy fuerte, que por supuesto era el árbol cayendo sobre la casa”, dijo.

Davis añadió que todos estaban en un lugar seguro bajo las escaleras del sótano cuando cayó el árbol.

“Lloré y luego eran los nietos los que estaban llorando”, dijo Davis, recordando el momento en que vio por primera vez al árbol sobre su casa. “Simplemente no sé qué hacer a partir de ahora”.

Ya hubo dos tornados confirmados en el norte de Nueva Jersey. Las principales ciudades a lo largo del corredor de la I-95 desde Washington hasta Nueva York podrían sufrir fuertes tormentas eléctricas durante el desplazamiento vespertino, principalmente entre las 5 p.m. y las 9 p.m., hora de Miami.

La infraestructura de alcantarillado de la Gran Manzana es antigua y limitada.

Construido hace más de un siglo, el sistema está diseñado para manejar solo alrededor de 4,45 centímetros de lluvia por hora. En los últimos años, a medida que los eventos meteorológicos extremos se vuelven comunes, el sistema ha mostrado sus límites. Cuando el sistema se atasca bajo la presión de grandes cantidades de lluvia en períodos cortos de tiempo, se ven calles inundadas en zonas bajas, viviendas y estaciones de metro.

La ciudad de Nueva York trata aproximadamente 5.000 millones de litros de aguas residuales cada día utilizando un sistema compuesto por más de 9.500 kilómetros de tuberías de alcantarillado y 135.000 sumideros.

Alrededor del 60 % de la ciudad de Nueva York utiliza un sistema de alcantarillado combinado, donde las aguas residuales y las aguas pluviales comparten las mismas tuberías. Durante lluvias intensas, el exceso de agua pluvial puede sobrecargar el sistema.

Gloria Pazmino, Julianna Bragg y Danya Gainor de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.