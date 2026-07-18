Tormentas eléctricas e inundaciones repentinas golpean Nueva York tras días de humo denso y calor sofocante

Tras varios días de cielos cubiertos de humo y temperaturas sofocantes, Nueva York y sus alrededores fueron azotados este sábado…

Tras varios días de cielos cubiertos de humo y temperaturas sofocantes, Nueva York y sus alrededores fueron azotados este sábado por fuertes tormentas eléctricas, aguaceros e inundaciones repentinas.

Entre 50 y 100 milímetros de lluvia cayeron hasta primeras horas de la tarde de este sábado, con tasas de hasta 25 milímetros por hora previstas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Hay una alerta de inundaciones en vigor para los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, el sur del condado de Westchester y el noreste de Nueva Jersey hasta las 2 a.m., hora local, del domingo, dijo el organismo.

“Las inundaciones podrían ser localmente significativas, lo que podría causar interrupciones en el transporte, inundaciones en sótanos y rescates acuáticos”, dijo el NWS en Nueva York.

Las lluvias más intensas cayeron en el sur de Manhattan y en zonas del oeste de Brooklyn y Queens, de acuerdo con funcionarios de gestión de emergencias de la ciudad. Se instó a los residentes de apartamentos en sótanos a trasladarse a pisos más altos.

“Este episodio de tormenta no ha terminado, y el alcalde sigue instando a residentes y visitantes de nuestra ciudad a mantenerse vigilantes y a salvo”, dijo Jeremy Edwards, portavoz del alcalde Zohran Mamdani, el sábado por la tarde.

En el Bronx, el partido de este sábado entre los Yankees y los Dodgers fue reprogramado y se jugará el domingo en una doble cartelera en el Yankee Stadium, informó la MLB en un comunicado.

Videos mostraron varios vehículos sumergidos en una vía sobre la autopista Brooklyn-Queens. En uno de ellos se ve a dos hombres de pie frente al parabrisas de un camión blanco. También se observó a otro hombre caminando entre agua hasta la cintura. En algunas zonas, las aceras quedaron cubiertas por corrientes de agua turbia. Videos de Woodside, en Queens, muestran calles bajo varios metros de agua.

Los aguaceros provocaron retrasos y cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de LaGuardia, Kennedy y Newark en la víspera de la final de la Copa Mundial, que se disputará el domingo en Nueva Jersey. Los tres aeropuertos estuvieron bajo suspensión temporal de operaciones en tierra la tarde de este sábado debido a las tormentas, y en JFK los retrasos promediaban dos horas, según la Administración Federal de Aviación.

Las lluvias torrenciales también afectaron a Nueva Jersey, donde se emitieron advertencias de inundaciones repentinas para varios condados. En Newark, policías y bomberos respondieron a reportes de cinco autos atrapados por las inundaciones y rescataron a conductores y pasajeros, sin que se reportaran heridos, según Emanuel Miranda, director de Seguridad Pública de Newark.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió sobre posibles cortes de energía, árboles caídos y cierres de carreteras.

“Le recuerdo a todos que se tomen este clima en serio”, dijo Hochul en un comunicado emitido el viernes.

Las lluvias llegaron mientras habitantes del noreste han estado respirando aire peligroso arrastrado por densas y asfixiantes columnas de humo procedentes de incendios forestales en Canadá. Había casi 1.000 incendios activos en todo Canadá hasta el sábado, según su gobierno.

La lluvia, el cambio en la dirección de los vientos y un frente frío deberían ayudar eventualmente a disipar el humo, aunque la calidad del aire podría no mejorar de inmediato en todas partes.

El sistema de metro de la ciudad sufrió interrupciones del servicio en varios puntos después de que el agua cayera sobre las vías, según la Autoridad Metropolitana de Transporte.

Como era de esperar, el mal tiempo también causó grandes trastornos en las carreteras.

Todos los carriles de la autopista Long Island Expressway a la altura de la calle 188 quedaron bloqueados en ambos sentidos por inundaciones durante un par de horas a primera hora de la tarde antes de reabrir, según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. La autopista Clearview Expressway, a la altura de Northern Boulevard, también tuvo todos sus carriles bloqueados en ambos sentidos durante un breve periodo.

Se espera que múltiples rondas de tormentas eléctricas severas afecten la zona hasta la noche de este sábado, empeorando las inundaciones y trayendo vientos dañinos y posibles tornados, dijo el servicio meteorológico.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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