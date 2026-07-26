“¿Te acuerdas de eso?”, Trump vuelve a pedir a los estadounidenses que recuerden algo que nunca pasó

El presidente de EE.UU., Donald Trump, preguntó el jueves a los estadounidenses si recordaban una interrupción masiva de la señal…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, preguntó el jueves a los estadounidenses si recordaban una interrupción masiva de la señal de televisión ocurrida hace dos años.

Esa interrupción nunca ocurrió. Al igual que lo ha hecho antes, el presidente, a quien le gusta contar historias imaginarias, le pedía explícitamente a la gente que recordara algo que él mismo se había inventado.

Esta vez, la historia ficticia de Trump se refería a la energía eólica. Durante años, ha criticado duramente esta energía, ha intentado frenarla y ha hecho afirmaciones falsas al respecto —incluida una anécdota falsa sobre cómo, en los lugares donde se utiliza la energía eólica, la gente no puede encender sus televisores cuando no sopla el viento.

Eso no es cierto; la energía eólica se utiliza como parte de una combinación de fuentes de electricidad, no como la única fuente, por lo que la red eléctrica sigue funcionando y los televisores permanecen encendidos incluso cuando no hay brisa. (Además, existen baterías que pueden almacenar la energía de las turbinas eólicas para utilizarla durante los períodos de poco viento). Pero Trump a menudo ha contado la historia de que no hay televisión con un toque cómico que le ha permitido eludir las verificaciones de datos.

En sus comentarios del jueves en la Agencia de Protección Ambiental, en Washington, la contó casi como si fuera un recuerdo real.

Denunció ‘la nueva estafa verde, con la que nos estafaron”. Luego, dijo: “Todo el país fue estafado —yo no lo fui. Lo entendí bien desde el principio; lo entendí desde el primer minuto en que escuché esta tontería. ¿Sabes? Decían que la energía eólica era maravillosa maravillosa, excepto que no podías ver tu televisión. Querían ver el debate, Donald Trump contra Dormilón Joe Biden. Nadie pudo verlo porque no soplaba el viento. ¿Te acuerdas de eso? ‘Cariño, nos gustaría ver el debate esta noche’. ‘Lo siento, no sopla el viento’”.

Eh, no.

Decenas de millones de estadounidenses vieron su debate de junio de 2024 con el entonces presidente Joe Biden: más de 51 millones solo por televisión, según estimaciones de Nielsen. Entre los espectadores, por supuesto, había gente del estado que produjo con diferencia la mayor cantidad de electricidad eólica en 2024 y que sigue produciendo con diferencia la mayor cantidad hoy en día… Texas, dominado por los republicanos, que también es el estado más poblado en el que ganó Trump.

Biden sí promovió la adopción de energías renovables durante su presidencia y estableció un objetivo para que Estados Unidos tuviera un 100 % de “electricidad limpia: para 2035. Pero el Congreso nunca aprobó —y Biden nunca firmó— el Nuevo Pacto Verder, una resolución del Congreso no vinculante propuesta por demócratas progresistas que establecía que el país debía emprender un esfuerzo de 10 años para satisfacer toda su demanda de energía mediante “energía limpia, renovable y de cero emisiones”. La energía eólica representó alrededor del 10 % de la generación neta de electricidad de EE.UU. en 2024, según datos federales.

La historia de Trump sobre la energía eólica no fue la única historia ficticia que contó en el evento del jueves. También afirmó que California tiene “caídas de tensión y apagones cada fin de semana”, lo cual simplemente no es cierto; lleva años haciendo afirmaciones falsas similares sobre California.

Un portavoz del gobernador Gavin Newsom señaló en un correo electrónico del viernes que “no ha habido un apagón rotativo en casi seis años en California” y que “la red eléctrica de California no ha tenido que solicitar ninguna medida de ahorro de emergencia a través del programa Flex Alert desde 2022, lo cual es prueba de que la inversión del estado en energía limpia y almacenamiento en baterías está dando sus frutos”.

Y Trump se lamentó, en dos ocasiones, de que no se le reconozca el mérito de que Estados Unidos haya recibido “US$19,2 billones” en inversiones solo durante sus primeros 12 meses de vuelta en el cargo. No recibe ese reconocimiento porque, en realidad, Estados Unidos no ha recibido ni de lejos US$ 19,2 billones en inversiones durante este mandato presidencial, y mucho menos esa cantidad durante el primer año del mandato; como hemos explicado repetidamente, la cifra de Trump es una invención que ni siquiera la Casa Blanca puede corroborar.

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