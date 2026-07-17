Sismo de magnitud 7,3 con origen en México sacude Guatemala y El Salvador

Un sismo de magnitud 7,3 que se originó en el sur de México se percibió fuertemente este viernes en los…

Un sismo de magnitud 7,3 que se originó en el sur de México se percibió fuertemente este viernes en los países vecinos de Guatemala y El Salvador, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el USGS, el sismo tuvo su epicentro 58 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, poblado costero del municipio de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.

En un informe preliminar actualizado hasta la tarde del viernes, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas indicó que se han registrado 18 atenciones médicas, entre ellas cuatro personas con lesiones menores y una crisis nerviosa.

Asimismo, tres hospitales y más infraestructura de salud del estado resultaron afectados. También se han contabilizado 36 viviendas, siete escuelas y una iglesia afectadas luego del sismo, según Protección Civil de Chiapas.

Previamente, se atendieron fugas de gas y desprendimiento de plafones en dos hoteles de Chiapas, así como caída de bardas, cuarteaduras y afectaciones leves en otras estructuras.

La Coordinación Nacional de Protección Civil comunicó que no hay “daños de consideración en inmuebles ni personas lesionadas de gravedad”.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó alerta de tsunami por el sismo. Las autoridades del país activaron a sus equipos de respuesta para atender emergencias. Los Bomberos de El Salvador afirmaron que “no se reportan daños ni eventualidades al momento”.

El sismo generó sacudidas de intensidad moderada a severa en la región de la costa cercana al epicentro; en tanto, los movimientos más fuertes también se limitaron a la región costera. Las ciudades situadas al este fueron protegidas por las montañas, que actúan como escudo ante los sismos.

El USGS calificó el sismo como “muy fuerte”, según su intesidad estimada. Las zonas cercanas al epicentro, tanto en México como en Guatemala, fueron donde se percibió más intenso.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México informó que el sismo ocurrió a las 8:48 a.m. hora local (10:48 a.m. ET), fue de magnitud 7,4 y que tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Al ser poco profundo, el sismo incrementa su intensidad en la superficie; sin embargo, el epicentro fue en el mar, a decenas e incluso cientos de km de zonas pobladas, lo que ayuda a disminuir su impacto. El SSN declaró que se han producido 91 réplicas hasta la 1:00 p.m. hora local, la más fuerte de ellas de magnitud 6,5 poco más de 30 minutos después del sismo original.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina de México, indicó que “no hay ningún problema” en el país tras el sismo.

“No hay afectaciones graves. En el tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del sismo. Se invita a la población que se aleje de las playas por lo pronto”, dijo Morales Ángeles al final de la conferencia matutina diaria de la presidenta Claudia Shienbaum.

Sheinbaum escribió en X que no se han reportado daños en Chiapas ni en Tabasco, dos de los estados mexicanos donde se sintió el sismo.

“La Secretaría de Marina (Semar) recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil”, añadió la presidenta de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda, entre otras cosas, estar pendiente de réplicas, no encender cerillos o velas hasta asegurarse que no hay fugas de gas, utilizar el teléfono solo para emergencias y revisar las condiciones de las viviendas.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Semar activó alerta de tsunami minutos después del sismo “para el litoral del Pacífico Sur mexicano (específicamente costas de Chiapas y Oaxaca) y zonas costeras de Guatemala”. No obstante, la alerta quedó cancelada horas más tarde al estimar que “no se esperan variaciones significativas” en el nivel del mar. En este sentido, el Gobierno de EE.UU. declaró que ya no había amenaza de tsunami por el sismo.

En la Ciudad de México —donde se suelen percibir los sismos originados en la región del Pacífico sur del país— “todo se encuentra en normalidad” tras el sismo, que no ameritó la activación de la alerta sísmica, dijo el Gobierno de la capital mexicana. En este caso, fue casi imperceptible en la capital por estar ubicada a cientos de km del epicentro del sismo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH) señaló en su informe del sismo que la magnitud fue de 7,4 y se originó a 165 kilómetros del departamento de San Marcos, cerca a la frontera con Chiapas.

El INSIVUMEH agregó que se avistaron olas de tsunami de poco más de 30 centímetros de altura en zonas cercanas a Guatemala, específicamente en Chiapas, México, pero poco después finalizó su alerta de tsunami.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala informó que el sismo se percibió “fuerte” en varios departamentos del país: San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu (en estos primeros cuatro se cancelaron clases como medida de prevención), Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Sacatepéquez, Sololá y Totonicapán.

Tras este sismo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró que “no hay víctimas fatales y nos encontramos supervisando la situación minuto a minuto”.

La Conred detalló que, en medio de las réplicas, se llevaron a cabo evacuaciones en instituciones educativas y edificios municipales. Además, indicó que se registraron daños en viviendas de Quetzaltenango.

Claudinne Ogaldes, secretaria de la Conred, dijo que se tienen reportes de infraestructura dañada, así como daños menores en viviendas de Santa María de Jesús y algunos derrumbes y daños en fachadas en San Marcos.

Por la tarde, el Ejército de Guatemala dijo en X que activó su Centro de Operaciones de Inteligencia Militar (COEM) para poder dar seguimiento a la situación.

The-CNN-Wire

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