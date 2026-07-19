Shakira, Rosalía, Belinda y otras celebridades festejaron el triunfo de España en la final del Mundial 2026

Luego del triunfo de España sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026, varias celebridades felicitaron al…

Luego del triunfo de España sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026, varias celebridades felicitaron al campeón del mundo con mensajes en las redes sociales.

La cantante española Rosalía les contó a sus seguidores cómo vivió desde su cama el último partido del mundial que se realizó en México, Estados Unidos y Canadá. La artista mostró su nerviosismo durante el juego con algunos videos y fotos. Además, publicó imágenes de su celebración del gol de la victoria y tras el partido dijo que sus jugadores son “los más mejores”.

La cantante mexicana Belinda también compartió sus vivencias durante el partido en sus historias de Instagram. Con un video mostró su celebración del triunfo de España junto a su familia y en el texto adjunto agregó: “Bien merecido, España. ¡Gran Partido!”.

Penélope Cruz también se unió a las celebraciones con un video donde se la ve portando una camiseta de Lamine Yamal y bailando para festejar el triunfo de su selección. Junto al video escribió: “¡Qué grandes! Felicidades”.

Por su parte, Miguel Bosé también publicó un video en el que se refirió a las dos veces en las que el país se convirtió en el triunfador de un mundial masculino. Además, el cantante escribió: “Una espléndida selección que nos lleva al cielo por segunda vez. ¡Viva la selección! ¡Viva España!”.

Sofía Vergara estuvo presente en la final y compartió imágenes de varios momentos del partido. Finalmente publicó una historia en donde celebró el triunfo del país europeo.

David Bisbal subió a sus historias un video en el que calificó al encuentro de “partidazo” y aprovechó para enviarles un beso a las dos selecciones que se enfrentaron por la Copa del Mundo.

Pablo Alborán expresó su emoción publicando una imagen en la que se lo ve con la camiseta de la selección con el mensaje: “Esta camiseta lleva las firmas de quienes nos enseñaron que los sueños también se pueden ganar”.

Finalmente, Shakira publicó un video en el que felicita a España y cuenta que armará “una gran fiesta” para celebrar esta triunfo durante sus conciertos en Madrid, programados para septiembre. Además, la barranquillera dijo sentirse feliz de acompañar a España en lo que llamó “un momento histórico”, cuando apareció junto a Ferran Torres, quien recibió el reconocimiento como el Jugador del Partido.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.