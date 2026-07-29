Senado de EE.UU. confirma a Jay Clayton para el cargo de director de inteligencia nacional

Jay Clayton, el elegido por el presidente Donald Trump para dirigir la comunidad de inteligencia estadounidense, cuya confirmación se produjo…

Jay Clayton, el elegido por el presidente Donald Trump para dirigir la comunidad de inteligencia estadounidense, cuya confirmación se produjo ﻿este martes por la noche con 51 votos a favor y 47 en contra, asume su nuevo cargo heredando una oficina debilitada, cuya autoridad y relevancia se encuentran en un mínimo histórico.

El nuevo director de Inteligencia Nacional sucede a Bill Pulte, un ejecutivo del sector inmobiliario combativo y controvertido, sin experiencia en seguridad nacional, a quien Trump nombró director interino por un período de 40 días.

Los peores temores de los críticos de Pulte —que utilizara su acceso a información clasificada para perseguir a los enemigos políticos del presidente, temores que varios senadores describieron como un incentivo para la rápida confirmación de Clayton— no se materializaron.

Pulte sí aceleró los drásticos recortes de personal que Trump había ordenado y que, según los críticos, obstaculizarían a la comunidad de inteligencia, pero existe un amplio consenso bipartidista en que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ONDI, por sus siglas en inglés) se había vuelto demasiado grande y sobredimensionada.

Algunos miembros del personal republicano de la Comisión de Inteligencia del Senado, que inicialmente se mostraron preocupados por el nombramiento de Pulte y su falta de experiencia, declararon posteriormente estar satisfechos con el trabajo que Pulte había realizado para reducir parte de ese exceso de personal.

Clayton, cuya carrera legal se centró en el derecho corporativo antes de ejercer como fiscal federal bajo el mandato de Trump, debe ahora trazar un rumbo para una organización que ya tenía dificultades para cumplir con su mandato incluso antes de que Donald Trump y sus aliados la convirtieran en su principal objetivo del “Estado profundo”.

Según afirman funcionarios actuales y anteriores, lo más probable es que Clayton supervise su obsolescencia.

“En realidad no han replanteado sus funciones, simplemente han despedido gente”, declaró Mike Casey, exdirector de la oficina de contrainteligencia de la ODNI y exdirector de personal demócrata en la Comisión de Inteligencia del Senado.

La ODNI, añadió, “se está hundiendo lentamente”.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre los cambios realizados en dicha oficina durante la segunda administración Trump. La CIA declinó hacer comentarios.

Clayton tiene poca experiencia formal en inteligencia, aunque ha abordado algunos temas relacionados desde principios del segundo mandato de Trump como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, que procesa un gran número de casos de terrorismo.

Además, el cargo de principal asesor de inteligencia del presidente ya lo desempeña, en la práctica, el director de la CIA, John Ratcliffe.

Ratcliffe, quien recomendó a Clayton para el puesto y ayudó a moldear el mandato de Pulte oponiéndose a algunas acciones potencialmente más extremas, según algunas fuentes, parece que conservará su posición como la voz principal de la administración en materia de inteligencia.

En un debate sobre la publicación de documentos clasificados relacionados con la injerencia extranjera en las elecciones de 2020 la semana pasada, Pulte y Ratcliffe protagonizaron una acalorada discusión sobre el alcance de las partes censuradas en los documentos que la Casa Blanca planeaba publicar, según cuatro fuentes familiarizadas con el intercambio.

Pulte defendió la publicación de una mayor parte del texto, según dichas fuentes. Ambas partes alzaron la voz, añadieron las fuentes.

Pero, en última instancia, Pulte cedió y, de forma evidente, empezó a ceder ante Ratcliffe, de acuerdo con las fuentes.

Fue un episodio que puso de manifiesto la autoridad del director de la CIA y la relativa falta de poder del Director de Inteligencia Nacional (DNI).

“Sinceramente, no me queda del todo claro por qué [Clayton] aceptó el puesto”, indicó Casey. “Usted es Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional probablemente sea más pequeña que la del Distrito Sur de Nueva York ahora, con menos trabajo real y menos dependencia en este momento”.

Al ser consultado sobre el incidente, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró: “Bill Pulte es un patriota que ha realizado un excelente trabajo al frente de la agenda del Presidente como Director Interino de Inteligencia Nacional. Los intentos de los medios tradicionales por sembrar la división interna son una distracción que no tendrá éxito. Como Director Permanente de Inteligencia Nacional, Jay Clayton proporcionará información de inteligencia oportuna, independiente y confiable, de la cual nuestra nación depende para mantener a los estadounidenses a salvo”.

La comunidad de inteligencia ha sido durante mucho tiempo motivo de queja para el presidente, quien cree que fue socavado durante su primer mandato por un “estado profundo” de funcionarios que estuvieron detrás del “engaño de Rusia” —la investigación sobre los vínculos de su campaña de 2016 con Rusia— y asumió el cargo prometiendo someterlo.

Una fuente de la Casa Blanca afirmó que Trump estaba muy satisfecho con el trabajo de Pulte en la reducción de puestos, pero aún está por verse si el presidente considera que el trabajo ha concluido.

Importantes republicanos, incluido el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, de Arkansas, no han ocultado su deseo de que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional se reduzca aún más.

Durante su audiencia de confirmación, Clayton se mostró reticente a pronunciarse sobre la cuestión de los recortes, sin ofrecer una visión detallada del futuro de la agencia.

“Su reconstrucción (tras la era Trump) será muy complicada”, declaró un funcionario estadounidense familiarizado con los cambios. “O bien, se eliminará en su forma actual”.

La ONDI Realiza algunas funciones muy importantes, aunque poco llamativas, según Casey.

Por ejemplo, establece estándares de seguridad para salas clasificadas, de modo que el personal de diferentes agencias pueda trabajar en las mismas instalaciones.

Además, cuenta con facultades únicas para combinar información de inteligencia nacional y extranjera con el fin de identificar amenazas.

Pero en la práctica, su relevancia y autoridad —en particular en relación con la CIA, cuyo director solía actuar como líder de toda la comunidad— han fluctuado dependiendo de la administración.

Clayton es un veterano de la administración Trump. El puesto de Director de Inteligencia Nacional será su tercer trabajo en dos administraciones diferentes.

Y sí que tiene cierta influencia bipartidista en el Capitolio.

Varios demócratas acogieron con beneplácito la elección de Clayton por parte de Trump en junio, citando su experiencia como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores.

Pero muchos se mostraron escépticos ante su nominación tras su audiencia de confirmación hace dos semanas, cuando eludió las preguntas de los demócratas sobre si Joe Biden había “ganado” las elecciones presidenciales de 2020.

Solo testificó que Biden había sido “certificado” como presidente, lo que profundizó los temores entre los demócratas de que politizara la inteligencia para satisfacer las creencias del presidente.

Aun así, algunos demócratas expresaron su alivio esta semana ante la inminente sustitución de Pulte por Clayton. “Necesitamos un nuevo Director de Inteligencia Nacional”, declaró Warner a la prensa el lunes. Warner afirmó que no apoyaría la confirmación de Clayton, pero lo calificó como una “gran mejora”.

Clayton asume un cargo que aún podría desempeñar un papel importante en la configuración de la inteligencia estadounidense.

“Clayton hereda una organización que todavía tiene cierta capacidad para actuar, si decide aprovechar el talento de las personas que trabajan para él”, declaró el funcionario estadounidense.

Pero tanto los funcionarios actuales como los anteriores afirman que la oficina se ha degradado profundamente, y Clayton fue vago sobre sus planes durante su audiencia de confirmación.

El Consejo Nacional de Inteligencia, la máxima instancia encargada de presentar el consenso de la comunidad de inteligencia a los responsables políticos, sufre una grave escasez de personal, declaró un funcionario estadounidense.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional tradicionalmente cuenta con oficiales de inteligencia cedidos por otras agencias, y la inestabilidad ha dificultado la contratación incluso para puestos que la administración actual desearía conservar.

Ha pasado de ser un destino codiciado a un lugar que se prefiere evitar.

La moral está “terrible”, indicó el funcionario estadounidense. “La gente está conmocionada y vive con miedo a la próxima ronda de recortes”.

Es difícil calcular con exactitud la magnitud de los recortes.

Pulte anunció el martes una quinta y “casi definitiva” ronda de despidos, afirmando en una publicación en X que los despidos habían eliminado en total “aproximadamente el 30 %” del personal de la principal agencia de espionaje.

Su predecesora, Tulsi Gabbard, había anunciado previamente que planeaba reducir la plantilla, que entonces rondaba las 2.000 personas, en un 40 %.

CNN no pudo confirmar de forma independiente esas cifras y Rachel Cohen, portavoz del vicepresidente demócrata de la Comisión de Inteligencia del Senado, Mark Warner, de Virginia, comentó que Pulte “hasta ahora se ha negado a proporcionar a la Comisión de Inteligencia del Senado la información necesaria para evaluar la exactitud de esas declaraciones o la base de esas decisiones”.

Incluso quienes apoyan ampliamente a la agencia advierten contra la histeria excesiva respecto a la magnitud de los recortes.

Algunas áreas de la agencia, sin duda, habían crecido demasiado, señaló Casey. Y muchas de las personas que Pulte mencionó como despedidas simplemente regresaron a sus agencias de origen y continuaron trabajando para el Gobierno federal, informaron funcionarios actuales y anteriores.

Para algunos críticos, la preocupación más profunda con Pulte, más allá de su inexperiencia, radicaba en si utilizaría la información confidencial a la que ahora tenía acceso como arma contra los críticos del presidente.

Como director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, ayudó a facilitar las investigaciones de fraude hipotecario contra los principales opositores políticos de Trump.

El presidente también encargó a Pulte la desclasificación de información y lo designó con la esperanza de que Pulte trabajara para desclasificar ciertos materiales de su interés, como los relacionados con las elecciones de 2020 y sus falsas afirmaciones de fraude electoral generalizado.

Pero en realidad, según fuentes familiarizadas con la gestión, Pulte solo tuvo el tiempo —y la capacidad— para llevar a cabo los despidos.

El proyecto de desclasificación recayó en gran medida en el comentarista conservador John Solomon, quien se había convertido en empleado especial del Gobierno a principios de este verano.

“La comunidad de inteligencia debe proteger al pueblo estadounidense, NO los caprichos políticos de la élite inflada y corrupta”, escribió Pulte en una publicación en X el martes.

Gabbard y Pulte “parecían tener una visión hostil de la agencia que dirigían”, señaló el funcionario estadounidense. “Nunca confiaron en la organización ni en el personal en general. Solo se apoyaban en un grupo muy reducido de personas en las que confiaban”.

Muchas de las personas en las que confiaban sus predecesores ya no están, lo que deja a Clayton la tarea de decidir cuál quiere que sea el propósito de la ODNI.

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