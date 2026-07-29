Polonia culpa a Rusia de disparar un misil contra su territorio, en medio de un nuevo ataque letal de Moscú contra Ucrania

La OTAN y Polonia movilizaron aviones militares cuando un misil, aparentemente disparado por Rusia, cayó en territorio polaco, adentrándose considerablemente…

La OTAN y Polonia movilizaron aviones militares cuando un misil, aparentemente disparado por Rusia, cayó en territorio polaco, adentrándose considerablemente en él, en el mismo momento en que Moscú lanzaba ataques letales de largo alcance en toda Ucrania que causaron la muerte de al menos ocho personas.

El misil impactó y explotó a unos 90 kilómetros dentro del territorio polaco en la madrugada del jueves, dejando un enorme cráter en medio de un campo, según informaron las autoridades locales.

“Estábamos preparados para derribar el misil si hubiera continuado su trayectoria”, declaró el primer ministro polaco, Donald Tusk, durante una reunión de emergencia del gobierno, según comunicó su oficina en X. “Todo apunta a que se trataba de un misil de crucero ruso Kh-101”.

Dos aviones de combate de la OTAN, un avión de reabastecimiento en vuelo de la OTAN, un avión polaco de alerta temprana y un helicóptero polaco fueron desplegados para hacer frente a la amenaza, indicó un portavoz de la alianza a CNN.

La OTAN “seguirá tomando todas las medidas necesarias para defender el territorio de la OTAN”, afirmó el general Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa de la alianza, en un comunicado a CNN.

No obstante, no hay motivos para pensar que Polonia fuera el objetivo previsto, señaló Tusk más tarde al visitar el lugar del impacto, según informó Reuters.

El Ministerio de Defensa ruso declaró en un comunicado publicado en Telegram el jueves que llevó a cabo un “ataque masivo utilizando armas de precisión de largo alcance desde tierra, aire y mar”, así como drones de ataque contra emplazamientos militares en toda Ucrania.

Las fuerzas militares de Polonia informaron que las defensas aéreas del país detectaron al menos una docena de misiles sobre el oeste de Ucrania, lo que representa una amenaza potencial para el espacio aéreo polaco.

Cualquier posible ataque ruso tan adentro del territorio de un miembro de la OTAN correría el riesgo de ser percibido como una escalada en la guerra que Moscú mantiene desde hace años contra Ucrania.

Polonia ha desplegado aviones de combate con frecuencia en respuesta a los ataques rusos contra el oeste de Ucrania, aunque rara vez han entrado en su territorio.

Aviones de combate de la OTAN derribaron varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco el pasado mes de septiembre, denunciando a Moscú por su “comportamiento absolutamente peligroso”.

En noviembre de 2022, dos personas murieron después de que un misil de defensa aérea ucraniano cayera accidentalmente en la aldea polaca de Przewodow, a unos 6 km al oeste de la frontera.

El ataque nocturno de Rusia contra Ucrania se produjo un día después de que el presidente Volodymyr Zelensky se reuniera con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y le pidiera que proporcionara a Ucrania sistemas de defensa aérea adicionales.

El ataque dañó o destruyó decenas de viviendas, negocios e infraestructuras, informó Zelensky el jueves a través de Telegram, y en él se emplearon más de 70 misiles y más de 280 drones de ataque.

Ucrania interceptó más de 260 drones, según Zelensky, en lo que calificó como una hazaña encomiable dada la “escasez crítica de misiles de defensa aérea por parte de nuestros socios”.

De regreso a casa el miércoles, Zelensky hizo una parada en la ciudad polaca de Lublin —no lejos del lugar donde al día siguiente se produjo el incidente— para reunirse con Tusk. Ambos líderes abordaron “los resultados de la visita (de Zelensky) a Estados Unidos y la seguridad de Polonia, Ucrania y toda Europa”, según una publicación de Tusk en X.

Los bombardeos, que se producen en un momento en que Ucrania ha registrado el mayor número de víctimas civiles en un mes desde la invasión rusa a gran escala en 2022, dejaron al menos un muerto en la capital, Kyiv, y otro en la región de Poltava, en el centro de Ucrania, según las autoridades locales.

En la ciudad de Kryvyi Rih, al sur de Ucrania, seis personas murieron después de que un misil balístico impactara contra una vivienda donde vivía una familia numerosa, informó Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar de la ciudad, en Telegram.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos niñas de 5 y 12 años, añadió, calificando el suceso como una “noche oscura”.

Al menos ocho personas más resultaron heridas, afirmó Vilkul, y agregó que el número de muertos podría aumentar a medida que los equipos de emergencia trabajan para despejar los daños.

Los equipos de rescate también intentaban salvar a las personas atrapadas bajo los escombros tras el ataque a Lviv, cerca de la frontera con Polonia, según el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovyi.

Más de una docena de personas resultaron heridas, informó el jefe de la administración militar de Lviv.

La Fuerza Aérea de Ucrania advirtió que Rusia había lanzado oleadas de misiles en una alerta emitida a los residentes a primera hora del jueves, hora local.

Los videos publicados en las redes sociales mostraban a familias refugiándose en las abarrotadas estaciones de metro de Kyiv, algunas durmiendo en el suelo bajo mantas o dentro de pequeñas tiendas de campaña.

Algunas de las escenas más espeluznantes tras el ataque del jueves tuvieron lugar en Kryvyi Rih, la ciudad natal de Zelensky.

Un video impactante grabado en la cercana aldea de Radushne mostraba cuerpos esparcidos entre los escombros de un edificio destrozado, con incendios aún activos.

Se oía hablar a dos mujeres que no se veían. “Hemos sacado a un niño. Todavía quedan algunos tirados ahí”, manifestó una de ellas.

“Hay niños aquí. Hay muchos niños”, respondió la otra.

También el jueves, un almacén de la cadena rusa de supermercados Wildberries se incendió en la ciudad occidental de Penza tras un ataque con drones ucranianos, informó el gobernador regional, Oleg Melnichenko, en Telegram, de acuerdo con Reuters.

Una persona resultó herida y unas 200 fueron evacuadas del lugar, añadió Melnichenko.

Ucrania ha atacado repetidamente los centros de distribución de Wildberries, el equivalente ruso del Amazonas, acercando aún más la guerra de Moscú al perturbar la vida y el sustento de los ciudadanos rusos comunes.

Kyiv ha afirmado que las instalaciones de Wildberries son objetivos militares legítimos porque abastecen a las tropas rusas que se encuentran en el frente en Ucrania, algo que Moscú niega.

The-CNN-Wire

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