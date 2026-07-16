Revelan la causa de la muerte del actor Sam Neill

El actor Sam Neill, fallecido el lunes a los 78 años en Sydney, Australia, murió de neumonía, según informó su…

El actor Sam Neill, fallecido el lunes a los 78 años en Sydney, Australia, murió de neumonía, según informó su representante en un comunicado.

Philip Grenz, representante del actor, dijo en el comunicado, divulgado por la publicación US Weekly, que “desde el fallecimiento de Sam Neill, han aparecido varias historias en los medios que contienen inexactitudes y falsedades absolutas. Como representante de Sam Neill desde hace mucho tiempo, hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus fans. Sam falleció de neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido el linfoma mediante un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T”.

La periodista australiana Laura Tingle, expareja de Neill, confirmó al medio australiano ABC Radio Sydney, que el actor estaba hospitalizado por neumonía en la clínica privada St Vincent de Sydney, donde falleció. “Estuvo bastante enfermo durante las últimas semanas, y todos los que lo querían han estado deseando su recuperación desde cerca y desde lejos”, dijo Tingle.

Neill había luchado contra una forma rara y agresiva de cáncer de sangre, pero en abril reveló que estaba libre de la enfermedad.

“Había recibido mucha quimioterapia y mucha inmunoterapia y, afortunadamente, eso finalmente lo libró del cáncer de sangre que tenía, pero lo dejó bastante comprometido en cuanto a su sistema inmunológico”, añadió Tingle en sus declaraciones.

Grenz ofreció en su comunicado información sobre el funeral de Neill: “Como Sam era un hombre sumamente reservado que detestaba el alboroto, su familia lo honrará con un memorial familiar privado en su granja en Nueva Zelandia en una fecha aún por determinar. Me gustaría agradecer a quienes realmente estuvieron cerca de Sam por considerar su privacidad con el respeto que él se ganó y que sus seres queridos necesitan y merecen durante este momento indescriptiblemente difícil”.

Neill protagonizó decenas de películas y series de televisión a lo largo de su carrera de cinco décadas, que abarcó múltiples géneros, incluyendo la película ganadora del Oscar “The Piano”, pero es mejor conocido por interpretar al icónico Dr. Alan Grant en “Jurassic Park” de Steven Spielberg.

The-CNN-Wire

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