Ralph Norman anuncia su candidatura para suceder a Lindsey Graham en el Senado

El representante Ralph Norman, de Carolina del Sur, anunció este sábado su candidatura para reemplazar a Lindsey Graham en el…

El representante Ralph Norman, de Carolina del Sur, anunció este sábado su candidatura para reemplazar a Lindsey Graham en el Senado.

“Durante años, el senador Lindsey Graham luchó incansablemente por salvar a Estados Unidos y defender a Carolina del Sur. Ahora, el presidente Trump necesita otro conservador con una trayectoria comprobada en el programa ‘Estados Unidos Primero’ en el Senado estadounidense para cumplir con esas prioridades”, declaró Norman en un comunicado de prensa.

En una entrevista con Fox News este sábado, Norman afirmó que, de resultar elegido, se centrará intensamente en implementar la agenda legislativa de Trump, comenzando con la ley SAVE America Act, el ambicioso proyecto de ley del presidente para reformar el sistema electoral estadounidense. También expresó su intención de ayudar a eliminar la táctica de obstrucción parlamentaria (filibuster) en el Senado; esta medida, respaldada por Trump, permitiría a los republicanos aprobar leyes sin el apoyo demócrata si el Partido Republicano mantiene el control de la cámara tras las elecciones.

Graham falleció el sábado pasado a causa de una rotura arterial, según los hallazgos preliminares del médico forense. Su hermana menor, Darline, fue designada por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para completar el resto del mandato del difunto senador, que finaliza en enero. El estado celebrará elecciones primarias especiales el próximo mes para determinar al candidato republicano en las elecciones generales de noviembre.

El viernes, el presidente Donald Trump instó a Darline Graham a postularse en la primaria especial y prometió respaldarla, aunque ella, a sus 62 años, aún no ha anunciado si tiene planes de hacerlo.

Norman comentó que había intentado sin éxito obtener el apoyo de Trump, pero añadió que la decisión del presidente de respaldar a Graham no le disuadió de entrar en la contienda.

“Yo quería la bendición (de Trump) para postularme y contar con su apoyo. Él decidió optar por Darline —quien es una buena persona— y decidió apoyarla a ella. Y respeto esa decisión”, dijo Norman. “Pero eso no altera mis planes. Estoy en esto para ganar”.

Los senadores Rick Scott, de Florida, y Mike Lee, de Utah, respaldaron la candidatura de Norman al Senado antes de que este oficializara su postulación.

Norman es un miembro destacado del House Freedom Caucus y, en su momento, se especuló ampliamente que estaba considerando desafiar a Lindsey Graham en las primarias republicanas. El mes pasado participó en las primarias para gobernador de Carolina del Sur, pero quedó en tercer lugar y no logró pasar a la segunda vuelta. Aunque Norman es un firme defensor de Trump, sus llamamientos a la contención fiscal lo han enfrentado en ocasiones a los líderes del Partido Republicano y a la Casa Blanca.

El congresista, que representa al 5º Distrito de Carolina del Sur desde 2017, optó por no respaldar a Trump en las elecciones presidenciales de 2024. En su lugar, inicialmente apoyó a Nikki Haley, también oriunda de Carolina del Sur y exembajadora ante las Naciones Unidas.

Mark Lynch, un empresario que compitió contra Lindsey Graham en las primarias republicanas para el Senado a principios de este año, es la única otra persona que ha anunciado su intención de postularse para el escaño.

Entre otros posibles candidatos que se han barajado figuran la vicegobernadora Pamela Evette y la congresista Nancy Mace, quienes perdieron en las primarias republicanas para la gobernación del estado este año.

El congresista Russell Fry insinuó el sábado una posible candidatura al afirmar, en una publicación en redes sociales, que pronto deberá tomar una “decisión importante”.

El plazo de inscripción para las primarias especiales del Partido Republicano comienza el 21 de julio y finaliza el 28 de julio.

The-CNN-Wire

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