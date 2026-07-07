“¿Quién mintió?”: Sheinbaum cuestiona la posible partipación del FBI en detención del Mayo Zambada

El Gobierno de México dijo este martes que solicitará información al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en…

El Gobierno de México dijo este martes que solicitará información al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre su posible participación en la detención de Ismael “Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa que recientemente aceptó una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, una sentencia que se espera en las siguientes semanas.

Zambada, quien es señalado como fundador del Cartel de Sinaloa, fue detenido el 25 de julio de 2024 en Texas. El Mayo dice que fue engañado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán —también señalado como fundador del Cartel de Sinaloa—, para ser llevado en avión a territorio estadounidense. Unos meses después, Zambada se declaró inocente de 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas; sin embargo, casi un año después, el Mayo se declaró culpable de los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la semana pasada, con base en una nota periodística de un medio local, su Gobierno supo que el avión donde Zambada y Guzmán López viajaron a EE.UU. en julio de 2024 es parte de una exposición de aviones de guerra en Texas, en la cual se le presenta como parte de un operativo del FBI.

Por tanto, Sheinbaum agregó que ya se le pidió a las autoridades mexicanas que investiguen “si hay un delito en todo este proceso” y que soliciten información “de manera directa al FBI”.

La mandataria federal dijo que, luego de la detención en territorio estadounidense de Zambada y Guzmán López, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó al Gobierno de México —todavía encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador— que no hubo partipación de agencias estadounidenses en el traslado de los acusados.

“Supimos, a través de una nota periodística, que el avión en el que arriban (a EE.UU.) estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo”, comentó Sheinbaum.

Sheinbaum afirmó que esto es importante porque, de ser verdad, se trataría de un funcionario estadounidense en México mintiendo sobre un caso de seguridad, además de que sería un asunto de injerencia extranjera por la participación de una agencia de EE.UU. Los señalamientos de injerencia estadounidense en México han sido un punto de choque constante este año entre los gobiernos de EE.UU. y México, sobre todo por dos sucesos: la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en el estado fronterizo de Chihuahua; y la acusación en materia de narcotráfico por parte de la justicia de EE.UU. contra políticos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

Si el FBI participó en el traslado de Zambada y Guzmán López, Estados Unidos “estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló.

CNN contactó tanto al Departamento de Justicia como al Departamento de Estado de EE.UU. para consultar su posicionamiento antes las declaraciones de Sheinbaum y está en espera de respuesta.

La presidenta de México agregó que su Gobierno también pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) informe de las investigaciones que se hicieron en su momento y de las investigaciones abiertas actualmente sobre el caso.

Sin mencionar su nombre completo y solo refiriéndose a él como “Ismael N”, Sheinbaum dijo que “qué bueno” que el Mayo Zamabada está detenido.

“Pero el asunto es cómo se da (el caso) y qué información se le da al Gobierno de México. Es muy relevante”, aseguró la mandataria.

Según el propio relato de la defensa de Zambada, Guzmán lo engañó para luego trasladarlo por la fuerza y entregarlo a las autoridades estadounidenses.

Tras declararse culpable en agosto de 2025, Zambada aseguró que la gente que trabajaba para él pagó sobornos a comandos policiales y militares mexicanos para que el Cartel de Sinaloa pudiera “operar libremente” en México. El Mayo también dijo que esos sobornos se pagaban a personas de la política en el país.

Al ser cuestionada en ese entonces sobre qué alcances podrían tener las declaraciones de sobornos realizadas por Zambada, la presidenta de México comentó que lo único que sabían desde el Gobierno de México era la información dada a conocer después de la declaración de culpabilidad del Mayo.

“Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado (de Zambada, Frank Pérez) cuando sale del juicio (audiencia) y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes, la decisión que toma este personaje, el Mayo, con sus abogados, y que lo comunica el abogado, y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos”, dijo Sheinbaum. El Gobierno de México ha negado las acusaciones de tener lazos con los carteles en reiteradas oportunidades.

Una vez conocida la declaración de culpabilidad de Zambada, las autoridades de Estados Unidos dijeron que el Cártel de Sinaloa ha sido “decapitado”.

Zambada es considerado uno de los criminales más poderosos y elusivos del narcotráfico mexicano. Presuntamente es, junto a Joaquín “Chapo” Guzmán, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, que fue designada como una organización terrorista por el Gobierno de Donald Trump a inicios de 2025. El Chapo Guzmán cumple desde 2019 una condena de cadena perpetua en una prisión estadounidense, luego de ser declarado culpable por su papel como exlíder de esta organización criminal.

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