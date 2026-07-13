¿Quién fue Sam Neill? La trayectoria dentro y fuera de la pantalla del popular actor de “Jurassic Park”

Sam Neill, fallecido el lunes a los 78 años, protagonizó decenas de películas y series de televisión a lo largo…

Sam Neill, fallecido el lunes a los 78 años, protagonizó decenas de películas y series de televisión a lo largo de una carrera que duró cinco décadas, pero sin dudas será recordado por encima de todo por su interpretación del icónico Dr. Alan Grant en “Jurassic Park”.

Neill nació en Irlanda del Norte de madre inglesa y padre neozelandés, según IMDb, y emigró a la Isla del Sur de Nueva Zelandia a los 7 años.

Fue estudiante de internados y asistió a la universidad en Canterbury y Victoria, donde obtuvo una licenciatura en Literatura Inglesa. Tras graduarse, trabajó con grupos teatrales.

Tuvo cuatro hijos: Tim, su hijo con su exesposa Lisa Harrow; Elena, su hija con su exesposa Noriko Watanabe; Maiko, hija de Watanabe de su primer matrimonio y a quien Neill adoptó; y Andrew, quien fue adoptado por otros padres pero con quien más tarde se reencontró; además de varios nietos.

Neill aparece con créditos de actor en más de 150 producciones, según la página especializada en cine IMDb. Además de su trabajo en “Jurassic Park” (1993), es especialmente reconocido por sus roles en la ganadora del Oscar “The Piano” (1993), en “Dead Calm” (1989), en The Hunt for Red October (1990), en “Memoirs of an Invisible Man” (1992), en “Event Horizon” (1997) y en “Hunt for the Wilderpeople” (2016).

También actuó en numerosas series, entre ellas la popular “Peaky Blinders” junto a Cillian Murphy.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el nombramiento como Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1991 y la investidura como caballero en Nueva Zelandia en 2022.

Cuando recibió el premio “Screen Legend” en la edición de 2025 de los New Zealand Screen Awards, aceptó el honor con su característico encanto y modestia: “Si te quedas el tiempo suficiente, probablemente… ya sabes, acabas cumpliendo los requisitos; y yo simplemente me he quedado por aquí”.

Gran parte de su vida fuera de Hollywood transcurrió en su granja en Nueva Zelandia, en la que muchos animales estaban nombrados en honor a iconos del cine y eran populares en las redes sociales.

“Me encanta poner a tantos animales como sea posible los nombres de mis amigos”, declaró a Vulture en 2019. “No siempre acaba bien. Hace poco, un hurón mató a Meryl Streep; un día me la encontré convertida en un montón de plumas”.

Fue un apasionado activista medioambiental y, a principios de 2026, estrenó un cortometraje documental en contra de un proyecto de mina de oro industrial de tramitación acelerada en la región neozelandesa de Otago Central.

Fue precisamente entre las ondulantes colinas de Otago donde fundó en 1993 su propia bodega ecológica, Two Paddocks, con el objetivo de producir un buen pinot noir que sus amigos y familiares pudieran disfrutar.

“Francamente, mis amigos se beben casi cualquier cosa, así que la tarea no parecía demasiado difícil”, dijo Neill al respecto, según el sitio web de Two Paddocks.

En 2023, Neill reveló que le habían diagnosticado linfoma de células T angioinmunoblástico y que se había sometido a quimioterapia.

Escribió sus memorias, “Did I Ever Tell You This?”, en cuestión de meses mientras recibía tratamiento en 2022.

En una entrevista de 2024 con la Australian Broadcasting Corporation, afirmó que no temía morir, pero que le resultaría “muy irritante”.

“No me asusta en absoluto morir”, dijo Neill. “Me molestaría, porque todavía hay cosas que quiero hacer. Morir es muy irritante, pero no le tengo miedo”.

En abril dijo que ya no tenía cáncer.

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