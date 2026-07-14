Petro condena la muerte de un colombiano en un operativo de ICE: “Es un asesinato”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó este martes la muerte de un ciudadano colombiano en EE.UU. por disparos de…

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó este martes la muerte de un ciudadano colombiano en EE.UU. por disparos de un agente de ICE durante un operativo y aseguró que se trató de “un asesinato”, por lo que agregó que espera que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se pronuncie sobre el caso.

Petro dijo en X que espera que el servicio exterior colombiano en EE.UU. presente una acción jurídica rápida “para que los asesinos paguen por su homicidio”.

La noche del lunes, la Embajada de Colombia en EE.UU. indicó que está proporcionando asistencia consular a la familia de la víctima y que está en contacto con autoridades estadounidenses “para facilitar los procedimientos correspondientes”, para lo que solicitaron “información y clarificación” al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las circunstancias de la muerte de Johan Sebastián Durán, de 26 años.

Según el DHS, un agente del ICE abrió fuego al “temer por la seguridad pública”, mientras la víctima “intentaba huir del lugar” en un vehículo en Biddeford, Maine. En casos previos, afirmaciones del Departamento sobre víctimas que iban conduciendo quedaron desmoronados por la evidencia.

Un vecino que fue testigo del incidente declaró a AP que escuchó claramente a Guerrero decir que intentó detener su vehículo durante la confrontación con las autoridades.

Petro agregó sobre la muerte: “Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE.UU.”.

El caso está siendo investigado por la policía local, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el FBI.

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