Fiscal dice no creer que hubiera drogas en la camioneta involucrada en tiroteo de ICE en Houston, refutando sospecha de FBI

Los fiscales del condado de Harris, Texas, no creen que las sustancias encontradas en la camioneta donde Lorenzo Salgado Araujo…

Los fiscales del condado de Harris, Texas, no creen que las sustancias encontradas en la camioneta donde Lorenzo Salgado Araujo fue muerto a tiros por un agente de ICE en Houston la semana pasada fueran drogas, según declaró el fiscal de distrito a CNN este jueves, en contraposición a las sospechas planteadas por el FBI en documentos judiciales.

Además, la naturaleza de las sustancias no debería influir en las investigaciones sobre si el homicidio de Salgado Araujo, de 52 años, durante un intento de control de tráfico el 7 de julio, estuvo justificado, ni siquiera si la detención del inmigrante mexicano, residente de Texas desde hace mucho tiempo, estaba justificada, afirmó el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare.

Las declaraciones de Teare se producen después de que el FBI presentara una solicitud de orden judicial alegando que la agencia tiene motivos para creer que un investigador, tras el tiroteo, encontró drogas ilegales en el vehículo que Salgado Araujo conducía con tres pasajeros.

“Según la información que tenemos sobre quién era el Sr. Salgado y tras una simple observación de las pruebas recogidas ayer, no creemos que se trate de drogas”, declaró Teare a Kate Bolduan en “CNN News Central” este jueves por la mañana.

Cuando se le preguntó por qué creía que las sustancias no eran drogas, Teare respondió que tenía “información que aún no vamos a divulgar” y que creía que el FBI analizaría la sustancia “hoy o en los próximos días”.

La naturaleza de las sustancias tampoco debería “influir en el motivo por el que el Sr. Salgado y las otras tres personas (en la furgoneta) fueron atacadas”, ni “influir en absoluto en si el uso de la fuerza que acabó con la vida del Sr. Salgado estuvo justificado o no”, afirmó Teare.

La declaración inicial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre el tiroteo mortal de Lorenzo Salgado Araujo —que el agente le disparó en defensa propia— ha sido objeto de escrutinio. Los agentes implicados no llevaban cámaras corporales.

CNN solicitó comentarios del FBI sobre las declaraciones de Teare.

La alegación del FBI sobre drogas se presentó en un documento judicial.

Una semana después del tiroteo, el FBI presentó una solicitud de orden judicial indicando que tenía motivos para creer que había drogas ilegales en el vehículo que conducía Salgado Araujo.

La solicitud cita causa probable para “distribución, fabricación o posesión con intención de distribuir una sustancia controlada y simple posesión de una sustancia controlada”.

En la declaración jurada para la orden judicial, redactada el martes por el agente especial del FBI David McNielly y presentada ante un juez federal, el agente describió su llegada al lugar de los hechos tras el tiroteo y la supuesta observación de pequeñas bolsas de plástico “con una sustancia blanca cristalina” en la furgoneta blanca. McNielly afirmó haber realizado las observaciones desde fuera de la furgoneta.

“El empaque y la apariencia de la sustancia controlada en el vehículo objetivo es consistente con metanfetamina”, afirma la orden. Sin embargo, no dice explícitamente a quién se cree que pertenecen las bolsas. Incluidas en la orden hay dos imágenes de las bolsas que parecen estar sobre el tablero del vehículo. CNN se ha comunicado con el FBI para saber si el contenido de las bolsas ha sido confirmado o enviado para análisis.

Aunque no es inaudito, es inusual que una orden de registro del FBI esté disponible públicamente durante una investigación activa y de alto perfil de esta naturaleza.

El registro del tribunal federal parece mostrar que la orden fue sellada inicialmente cuando se presentó el martes, protegiendo su contenido de la vista pública, pero posteriormente fue desclasificada. La presentación tuvo lugar dos días antes del velatorio público de Salgado Araujo y tres días antes de su funeral.

Las fuerzas del orden no habían registrado el vehículo antes de presentar la orden, escribió McNielly. El alcalde de Houston, John Whitmire, dijo a CNN que agentes del FBI estaban realizando un registro del vehículo este miércoles por la mañana.

Hasta la fecha, el Departamento de Seguridad Nacional no ha indicado que los agentes de ICE que detuvieron a Salgado Araujo tuvieran conocimiento de drogas que posiblemente estuvieran dentro del vehículo en el momento del tiroteo mortal.

El médico forense dictaminó que la muerte de Salgado Araujo fue causada por un disparo en el torso, y las autoridades no han divulgado información toxicológica que describa cualquier sustancia en su organismo en el momento de la muerte.

El presidente del comité de acción política LULAC Adelante, un grupo político que apoya la participación electoral y a los candidatos latinos, acusó a los investigadores federales de intentar “cambiar el discurso público y predisponer a un jurado en el condado de Harris”.

“Simplemente huele a una campaña de difamación y a un encubrimiento”, dijo Domingo García.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas, que está trabajando estrechamente con la familia de Salgado Araujo, dijo: “El Gobierno de Trump carece de credibilidad para investigarse a sí mismo, y deberíamos ser escépticos ante cualquier afirmación hasta que se complete una investigación plenamente independiente”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios sobre las acusaciones contenidas en la orden y sobre si fue desclasificada a petición de los fiscales federales.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris dijo a CNN que no presentó ni ejecutó la orden. La oficina del fiscal pudo acceder a la camioneta, dijo, con el permiso del FBI local.

Los tres hombres que estaban en el automóvil con Salgado Araujo, incluido su hermano, Víctor Salgado, han estado detenidos desde el tiroteo. Los tres han obtenido certificaciones de Visa U que los protegen de ser deportados de inmediato, según información del abogado de inmigración de Houston Hugo Balderas Ibarra y la oficina del fiscal del condado de Harris. CNN se puso en contacto con Ibarra para solicitar comentarios este miércoles por la tarde.

Ruby Powers, una abogada de inmigración con sede en Houston que representa a Víctor Salgado, dijo a CNN que no tenía comentarios este miércoles por la tarde, y agregó: “Simplemente dejaremos que las autoridades hagan su investigación”.

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