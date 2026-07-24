Nuevo canciller de Venezuela da un giro diplomático: inicia retiro de la Corte Penal Internacional y tiende puente con Perú

El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció este viernes dos de sus primeras decisiones de impacto desde que el 13…

El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció este viernes dos de sus primeras decisiones de impacto desde que el 13 de julio fue nombrado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como responsable de conducir la política exterior del país sudamericano y, al mismo tiempo, del comercio exterior.

Cerca del mediodía, hora local, Plasencia informó en su cuenta de X que Venezuela dará nuevos pasos para retirarse del ámbito de la Corte Penal Internacional (CPI), una institución a la que acusó de actuar de manera sesgada en detrimento de países de África y América Latina y con la que Caracas ya había tenido diferencias. Minutos después, Plasencia también dijo que Venezuela comenzará un proceso para restablecer relaciones con Perú, que están rotas desde hace casi dos años.

Sobre la primera decisión, Plasencia señaló que Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su determinación de “iniciar su retiro definitivo de la CPI”, el tribunal encargado de investigar y enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión.

“Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global. Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”, dijo Plasencia.

También acusó que el presunto sesgo de la CPI es “el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”. Sin dar detalles, Plasencia agregó que el uso de la institución “perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”.

CNN contactó a la CPI para pedir comentarios sobre estas declaraciones y está en espera de una respuesta.

Las tensiones entre Venezuela y la CPI no son nuevas. A finales de 2025, la Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina en Caracas tras considerar que no había un “progreso real” con las autoridades del país, en el marco de las investigaciones que llevaba a cabo por presuntas violaciones a los derechos humanos de parte de varios funcionarios desde 2014, durante el mandato del derrocado presidente Nicolás Maduro. En varias ocasiones, el Gobierno de Maduro negó que en Venezuela se cometieran estos abusos.

Sobre su segundo anuncio de este viernes, por otra parte, Plasencia publicó un comunicado conjunto en el que se informa que Venezuela y Perú acordaron “iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de relaciones bilaterales”.

“En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, detalla.

La Cancillería de Perú difundió el mismo mensaje en su cuenta de X.

El eventual restablecimiento de relaciones representaría un giro respecto de la ruptura que Maduro anunció en julio de 2024, cuando Perú y otros países desconocieron el cuestionado triunfo del mandatario en las elecciones presidenciales de ese año. En aquella ocasión, Maduro también rompió con Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Los nuevos acercamientos entre Venezuela y Perú se dan a solo unos días de que Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, asuma la presidencia de Perú el 28 de julio. De su lado, Delcy Rodríguez se acerca a cumplir siete meses como presidenta encargada de Venezuela, un cargo que asumió tras el operativo militar del 3 de enero en el que Maduro fue capturado por fuerzas de Estados Unidos.

Plasencia, por su parte, se desempeñaba desde enero como como encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, y a mediados de julio fue promovido a ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, dos carteras que fueron fusionadas en la misma decisión tomada por el Gobierno de Rodríguez.

El nuevo canciller con funciones ampliadas cuenta con una amplia experiecia en diplomacia y es considerado una figura moderada dentro del chavismo.

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