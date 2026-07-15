Millie Bobby Brown, Nicki Nicole, Liam Gallagher y más celebridades reaccionan al Argentina vs. Inglaterra

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra este miércoles, que le aseguró el pase a la final del Mundial 2026,…

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra este miércoles, que le aseguró el pase a la final del Mundial 2026, varias celebridades compartieron en redes sociales sus reacciones al encuentro.

Millie Bobby Brown, protagonista de “Stranger Things”, publicó varias historias desde el estadio de Atlanta, donde asistió para alentar a Inglaterra. La actriz también compartió un mensaje en el que expresó su orgullo por ser inglesa y destacó el esfuerzo de su selección, pese a la derrota.

Liam Gallagher, vocalista de Oasis, utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje de apoyo a la selección de Inglaterra. El músico felicitó a Argentina por la victoria y aseguró que “ganó el mejor equipo”.

Por su parte, la cuenta oficial del príncipe y la princesa de Gales publicó un mensaje en Instagram en el que expresó su tristeza por la eliminación de Inglaterra. En la publicación destacaron la entrega del equipo, afirmaron sentirse orgullosos de los jugadores y expresaron que su fuerza y determinación inspiraron a todo el país. También los alentaron a mantener la cabeza en alto.

En tanto, Ca7riel compartió en Instagram un video de Paco Amoroso llorando en el estadio durante el partido. Más tarde, Paco Amoroso publicó en sus historias imágenes del festejo junto a Ca7riel tras la clasificación de Argentina a la final, acompañadas de un mensaje de agradecimiento a la selección por la alegría.

Otra de las artistas que celebró el triunfo fue Nicki Nicole. La cantante compartió en sus historias de Instagram un mensaje en el que aseguró sentirse “siempre orgullosa” de su bandera y de su país, junto a varias fotografías en las que aparece con la camiseta de Argentina.

Bizarrap también reaccionó desde el estadio. Primero publicó una fotografía con la camiseta de la selección argentina y luego compartió un video en el que elogió a Rodrigo De Paul, a quien definió como “mi hermano y mi ídolo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.