Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid encabezan el concierto benéfico “Unidos por Venezuela”

El próximo 16 de agosto se celebrará en Miami el concierto benéfico “Unidos por Venezuela”, una iniciativa para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. El evento es organizado por Cárdenas Marketing Network (CMN), PIMIENTO Entertainment, la fundación Maestro Cares y TelevisaUnivision.
Marc Anthony dio a conocer la iniciativa a través de sus redes sociales. El cartel confirmado incluye, además del salsero, a Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Free Cover. Los organizadores adelantaron que próximamente se anunciarán más artistas.
El concierto se realizará en el Kaseya Center de Miami y las entradas saldrán a la venta este viernes 17 de julio a través de Ticketmaster.
The-CNN-Wire
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