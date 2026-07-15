Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid encabezan el concierto benéfico “Unidos por Venezuela”

El próximo 16 de agosto se celebrará en Miami el concierto benéfico “Unidos por Venezuela”, una iniciativa para recaudar fondos…

El próximo 16 de agosto se celebrará en Miami el concierto benéfico “Unidos por Venezuela”, una iniciativa para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. El evento es organizado por Cárdenas Marketing Network (CMN), PIMIENTO Entertainment, la fundación Maestro Cares y TelevisaUnivision.

Marc Anthony dio a conocer la iniciativa a través de sus redes sociales. El cartel confirmado incluye, además del salsero, a Ricardo Montaner, Feid, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Free Cover. Los organizadores adelantaron que próximamente se anunciarán más artistas.

El concierto se realizará en el Kaseya Center de Miami y las entradas saldrán a la venta este viernes 17 de julio a través de Ticketmaster.

The-CNN-Wire

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