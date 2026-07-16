La misión de sobrevuelo de Plutón se despierta tras un largo sueño a casi 9.500 millones de kilómetros de la Tierra

Una misión revolucionaria que exploró Plutón y objetos distantes del sistema solar con un nivel de detalle sin precedentes ha…

Una misión revolucionaria que exploró Plutón y objetos distantes del sistema solar con un nivel de detalle sin precedentes ha despertado de su hibernación más larga hasta la fecha, y está a 5.900 millones de millas (9.500 millones de kilómetros) de la Tierra.

La nave espacial New Horizons de la NASA entró en un modo de hibernación planificado el 7 de agosto de 2025 y se despertó el 23 de junio usando comandos almacenados en su computadora principal.

Los controladores de vuelo de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland, confirmaron que New Horizons está en excelente estado y lista para transmitir un flujo de datos científicos recopilados durante la hibernación desde su ubicación en la región de objetos helados conocida como el Cinturón de Kuiper.

Plutón es el mayor de miles de cuerpos congelados y rocosos llamados objetos transneptunianos, o TNO por sus siglas en inglés, que existen en el Cinturón de Kuiper en el borde de nuestro sistema solar — remanentes de su formación hace 4.500 millones de años.

En 2015, New Horizons se convirtió en la primera nave espacial en realizar un sobrevuelo detallado de Plutón y sus lunas, lo que cambió la comprensión de los científicos sobre el gélido planeta enano. La nave también llevó a cabo un examen de cerca de Arrokoth, un TNO con forma de muñeco de nieve, en 2019.

Desde estos hitos, New Horizons ha continuado explorando el misterioso Cinturón de Kuiper — y está revelando hallazgos sorprendentes.

La nave está capturando datos sobre las tasas de rotación, orientaciones y formas de objetos congelados que orbitan en el Cinturón de Kuiper.

Las mediciones aportan información sobre cómo nacen los planetas a partir de polvo y guijarros, dijo Pontus Brandt, científico del proyecto New Horizons en el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins.

“Parece que hay más cuerpos emparejados, con forma de muñeco de nieve, como Arrokoth, ahí fuera de lo que cualquiera esperaba”, escribió Brandt en un correo electrónico. “¿Son estos binarios los planetesimales más comunes y es así como se han construido planetas más grandes en nuestro propio sistema estelar y en otros? Estas son preguntas muy profundas que New Horizons puede ayudar a responder”.

La nave también mide la distribución de gas en la heliosfera exterior, la amplia burbuja protectora formada por un flujo constante de partículas que se liberan del sol llamado viento solar.

Mientras tanto, un instrumento llamado Investigación Científica del Espectrómetro de Partículas Energéticas de Plutón está midiendo rayos cósmicos galácticos, partículas extremadamente rápidas creadas cuando las estrellas explotan. Las partículas representan una de las amenazas más graves para las actividades humanas en el espacio, dijo Brandt, pero el límite de la heliosfera actúa como un escudo para proteger a nuestro sistema solar del 70% de ellas. Los datos de New Horizons podrían ayudar a los científicos a aprender más sobre cómo funciona este desconcertante escudo, dijo.

Otro instrumento, el Contador de Polvo Estudiantil Venetia Burney, ha recopilado datos que han tomado por sorpresa al equipo de New Horizons, dijo Brandt. El equipo esperaba que la abundancia de polvo fuera alta dentro del Cinturón de Kuiper debido a la presencia significativa de objetos pequeños. Pero New Horizons ha viajado más allá del límite conocido del Cinturón de Kuiper — y todavía se encuentra en un entorno polvoriento.

“El Cinturón de Kuiper podría simplemente ser mucho más extenso de lo que pensábamos anteriormente”, escribió Brandt. “Tengo la corazonada de que apenas hemos arañado la superficie de cómo es realmente todo el sistema solar. Tenemos que recordar que probablemente hay cientos de planetas enanos sin explorar y miles de objetos más pequeños ahí fuera”.

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento se espera a finales de agosto, puede usar sus potentes herramientas de observación para ver qué existe más allá del Cinturón de Kuiper, añadió Brandt.

Los periodos de hibernación han sido la clave del éxito duradero de New Horizons desde que se lanzó y emprendió su travesía a través del sistema solar en enero de 2006. Idioma original: English

Durante estos periodos de sueño, New Horizons permanece en un modo en gran medida sin alimentación, pero estable, mientras su computadora de vuelo vigila de cerca el estado de la nave espacial y envía de vuelta una baliza semanal a los controladores de vuelo.

“Cada informe de estado durante este periodo de hibernación fue ‘verde’, lo que significa que todo estaba bien a bordo de New Horizons semana tras semana”, dijo Alice Bowman, la directora de operaciones de la misión New Horizons en el Laboratorio de Física Aplicada, en un comunicado.

Mientras tanto, los instrumentos continúan recopilando y almacenando datos para enviarlos de vuelta una vez que New Horizons vuelva a estar despierta.

Las hibernaciones prolongan la vida útil de la nave espacial y conservan recursos durante los largos cruceros. New Horizons ha hibernado más de 20 veces desde 2007, a veces durante días o incluso meses, según la NASA.

New Horizons se encuentra en su segunda misión extendida, que concluye en 2029, pero la misión podría continuar si la nave espacial está en buen estado y puede recopilar valiosos datos científicos, según Becky McCauley Rench, científica del programa New Horizons en la NASA.

Si la misión se prolonga más allá de 2029, New Horizons podría seguir los históricos pasos de las sondas Voyager, ya que la trayectoria actual de la nave la llevará fuera de la heliosfera y al espacio interestelar.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.