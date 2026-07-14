La inflación cae por primera vez en seis años, mientras el presidente de la Fed se prepara para comparecer ante el Congreso

El ritmo de las subidas de precios se ralentizó drásticamente el mes pasado, gracias en parte a un fuerte descenso…

El ritmo de las subidas de precios se ralentizó drásticamente el mes pasado, gracias en parte a un fuerte descenso de los precios de la gasolina a medida que se aliviaban las tensiones en Medio Oriente. Los datos se conocieron antes de la primera comparecencia de Kevin Warsh en el Capitolio como presidente de la Reserva Federal, donde dará su testimonio semestral ante el Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes.

La inflación anual se situó en junio en el 3,5 %, frente al 4,2 % de mayo, según los datos del Índice de Precios al Consumidor publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Sin embargo, esta cifra está muy por encima de la que existía antes del estallido de la guerra con Irán en febrero, cuando los precios subían a un ritmo anual del 2, 4%. Los economistas encuestados por FactSet esperaban que el ritmo de inflación se ralentizara hasta el 3,8 % en junio.

Mensualmente, los precios cayeron un 0,4 %, tras haber aumentado un 0,5 % en mayo. Esto representa el mayor descenso mensual de precios desde abril de 2020.

La caída de los precios de la energía representó más del 100 % de la disminución mensual de los precios, ya que registró un descenso del 5,7 % en sus precios.

Dado que la energía es uno de los principales gastos que afrontan los consumidores, se le otorga mayor peso en el cálculo del índice general. Esto significa que incluso pequeñas variaciones en los precios de la energía pueden tener un gran impacto en la evolución del IPC.

Por esta razón, es probable que la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán vuelva a disparar los índices inflacionarios.

Estos números también tienen un impacto en los salarios de los estadounidenses, que prácticamente se vieron mermados por la inflación. Esto se debe a que la inflación crecía a un ritmo mayor que los salarios. Sin embargo, ahora los salarios crecen al mismo ritmo que la inflación, ya que el aumento del 3,5 % de los precios equivale a la tasa anual de crecimiento de los salarios promedio por hora, según el informe de empleo de junio.

Se espera que Warsh reafirme ante los legisladores el compromiso del banco central de reducir la inflación, además de ofrecer una nueva perspectiva sobre su visión de la economía estadounidense.

Este martes, Warsh pronunció un discurso previo a su comparecencia en el que dijo que la Reserva Federal ha comenzado un nuevo capítulo en sus 113 años de historia, uno que traerá consigo cambios generalizados

“Hoy nos encontramos en un momento crucial de la historia”, declaró Warsh en una comparecencia preparada para la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, como parte de su Informe semestral de Política Monetaria al Congreso. “Tenemos el deber de orientar a la institución hacia adelante, de revisar las prácticas actuales para asegurarnos de que estamos cumpliendo nuestros objetivos”.

Añadió que la Reserva Federal debe tener “humildad respecto a lo que sabemos y el coraje de reconsiderar nuestras opiniones anteriores”.

Warsh volvió a recalcar la importancia de controlar la inflación, tal como lo hizo durante la rueda de prensa del mes pasado, la primera que ofreció al frente del banco central.

No mencionó el papel de las conmociones geopolíticas en el aumento de las presiones inflacionarias, sino que afirmó que “las fluctuaciones mensuales de los precios son inevitables, especialmente en un mundo inestable”. Los precios mundiales del petróleo subieron bruscamente el martes tras el colapso del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El líder de la Reserva Federal describió el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la inversión empresarial como “la característica más llamativa de la economía en este momento”.

“Desconocemos hasta qué punto la economía se beneficiará del desarrollo de la IA”, afirmó Warsh. “Sin embargo, parece inevitable que lo que ahora se denomina “inversión en IA” pronto se llame simplemente ‘inversión’”.

“Aun así, las nuevas oportunidades para la economía plantean nuevos retos para los responsables políticos”, añadió.

El mandato del Congreso al banco central es promover dos objetivos clave: el máximo empleo y la estabilidad de precios. Pero en la reunión de política monetaria más reciente, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, afirmó que no cree en la “cruel disyuntiva” de tener que elegir entre centrarse en la inflación o en el empleo.

Tradicionalmente, los economistas han considerado el doble mandato de la Reserva Federal como un delicado equilibrio, donde un objetivo a veces se logra a expensas del otro. Si la Reserva Federal reduce las tasas de interés para estimular el empleo, corre el riesgo de disparar la inflación. Por otro lado, si mantiene las tasas demasiado altas para combatir la inflación, corre el riesgo de causar más desempleo.

“No creo que tengamos que elegir entre dos opciones crueles”, dijo el mes pasado. “No comparto la opinión que se expresó hace algunas generaciones de que el presidente de la Reserva Federal se presentara en el podio y dijera que hay que elegir, y que uno tendrá que decidir si está dispuesto a tolerar una mayor inflación para generar más empleo”.

El mensaje de Warsh sobre la inflación es sencillo: “La Reserva Federal garantizará la estabilidad de precios”.

“El compromiso de cumplir es firme, unánime e inequívoco. Y ese es un mensaje importante que hemos pasado por alto durante cinco años. Y vamos a solucionarlo”, dijo en su primera rueda de prensa .

“Creo que si hacemos bien nuestro trabajo, podemos lograr que un fuerte crecimiento, precios bajos y un sólido empleo sean mutuamente compatibles.”

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