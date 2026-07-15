Un Trump furioso revoca la suspensión de los controles de tráfico de ICE en medio de críticas del movimiento MAGA

El presidente Donald Trump se enfureció por la pausa en la mayoría de los controles de vehículos realizados por el…

El presidente Donald Trump se enfureció por la pausa en la mayoría de los controles de vehículos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y por las críticas de su propia base electoral, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, ya que destacadas voces del movimiento MAGA sugirieron que la administración estaba suavizando sus medidas de control migratorio.

CNN informó el martes que se había ordenado a los agentes del ICE suspender en gran medida las detenciones de vehículos hasta nuevo aviso, según una fuente conocedora de la directriz. Tom Homan, el responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, destacó el martes que la suspensión de dichas detenciones —con algunas excepciones— era una medida temporal adoptada tras los tiroteos en los que se vio involucrado el ICE en Houston y Maine.

Altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han estado evaluando cambios operativos provisionales a raíz de esos tiroteos mortales, pero siguen bajo presión para cumplir con la agenda de deportaciones masivas de Trump y con el objetivo autoimpuesto de realizar 2.000 detenciones diarias. La pausa, aunque breve, en la mayoría de las detenciones de vehículos eliminó una herramienta clave para lograr ese fin.

Ni el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ni Homan informaron a Trump sobre la pausa en las detenciones de tráfico antes de implementarla, según dos personas familiarizadas con la secuencia de los hechos.

Trump estalló de ira tras ver la cobertura mediática sobre el cambio temporal de política, la cual sugería que estaba debilitado ante sus medidas de control migratorio. A primera hora del miércoles, ordenó revertir la medida y publicó en Truth Social: “A los ‘Dumócratas’ (estúpidos demócratas, por un juego de palabras en inglés) de la izquierda radical les gustaría ver esto hecho, pero no sucederá bajo mi mandato”.

CNN contactó a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

Figuras destacadas de la base MAGA, incluido el veterano asesor de Trump, Steve Bannon, y el abogado conservador Mike Davis, han criticado duramente la decisión de suspender las detenciones de tráfico.

“Usted trabaja para el presidente Trump; no trabaja para los demócratas del Senado ni para Susan Collins”, dijo Davis refiriéndose a Mullin durante el programa “War Room” de Bannon el miércoles por la mañana. “Este tipo tiene que dejar de ser un cobarde, tiene que dejar de ser débil y tiene que dejar de ser estúpido. Si no está a la altura del trabajo, que se largue de una vez y pondremos a alguien que sí lo esté”.

La directriz ha sido revocada desde entonces, según un funcionario de la Casa Blanca, lo que supone un nuevo vaivén para los agentes del ICE en sus intentos por intensificar las detenciones. El miércoles, Mullin manifestó su alineación con Trump al publicar una imagen de la publicación del presidente en Truth Social —en la que se revertía la directriz— y declarar en X: “Nuestro objetivo principal es garantizar la seguridad de nuestros agentes y sacar a los delincuentes de nuestras calles. Los inmigrantes indocumentados serán arrestados y deportados dondequiera que se encuentren. Si está aquí ilegalmente, ¡VÁYASE YA!”.

La directriz se aplicaba a los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) —la rama de ICE encargada de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados— e imponía una pausa a la realización de detenciones, según la fuente. Se instruyó a los agentes a colaborar con agencias asociadas para llevar a cabo una detención si debían ejecutar una orden judicial penal contra una persona que se desplazaba en un vehículo.

La administración Trump ordenó dicha pausa después de que las muertes a tiros de Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, y Joan Sebastián Durán Guerrero, en Biddeford (Maine), provocaran exigencias de investigaciones independientes y reavivaran las críticas hacia la agencia. Ambos fallecieron durante operaciones federales de control migratorio, aunque ninguno de los dos era el objetivo de dichas operaciones, según informaron diversas fuentes.

Tras los tiroteos, el Departamento de Seguridad Nacional también se comprometió a desplegar “rápidamente” cámaras corporales para los agentes a nivel nacional.

Esta noticia ha sido actualizada con nueva información y novedades adicionales.

Con información de Kit Maher, de CNN.

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