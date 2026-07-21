Hallan los restos de un avión de Pan Am 74 años después de que se accidentara frente a las costas de Puerto Rico

Setenta y cuatro años después de que un vuelo de Pan Am se estrellara en aguas cercanas a Puerto Rico…

Setenta y cuatro años después de que un vuelo de Pan Am se estrellara en aguas cercanas a Puerto Rico —suceso que cobró la vida de 52 personas y motivó reformas de gran alcance, incluidas las sesiones informativas de seguridad para pasajeros antes del vuelo—, un equipo de búsqueda aeronáutica ha hallado los restos de la aeronave en el lecho marino.

La Air/Sea Heritage Foundation, en colaboración con otras entidades —entre ellas el programa “Expedition Unknown” de Discovery Channel—, localizó el mes pasado los restos del “Clipper Endeavor” de Pan Am en el fondo del océano Atlántico, frente a la costa norte de Puerto Rico, según informó Discovery en un comunicado este martes.

El hallazgo, realizado con la ayuda de un dron submarino autónomo, pone fin a décadas de misterio sobre el lugar exacto donde quedó el avión Douglas DC-4 tras estrellarse en el océano poco después de despegar de Puerto Rico el 11 de abril de 1952, con 64 pasajeros y cinco tripulantes a bordo.

Aunque todos los pasajeros sobrevivieron al impacto inicial, solo 17 personas fueron rescatadas; el resto pereció junto con el avión, que se hundió rápidamente. Los investigadores atribuyeron este desenlace, en parte, a la ausencia de sesiones informativas de seguridad, una carencia que impulsó cambios en la industria de la aviación.

“Todos estamos asombrados y eufóricos por este descubrimiento, pero también sentimos humildad al recordar lo que sucedió en ese lugar hace tanto tiempo”, declaró Russ Matthews, presidente y cofundador de la Air/Sea Heritage Foundation, en el comunicado.

La cadena NBC fue la primera en informar sobre el hallazgo en el programa “Today” la mañana del martes.

El equipo de búsqueda, en el que también participó la empresa Deep Sea Vision, utilizó un sonar de alta resolución para localizar los restos en el fondo marino —a unos 2.000 pies de profundidad— el pasado 2 de junio, según indicó el comunicado.

La aeronave estaba partida en dos secciones. Un análisis fotográfico posterior permitió identificar el avión de manera concluyente; las imágenes mostraban claramente el emblemático logotipo alado de Pan American y el nombre de la aeronave, que aún permanecía legible, según el comunicado de Discovery.

Discovery Channel tiene previsto abordar el hallazgo en un episodio del programa “Expedition Unknown” más adelante este año.

La Air/Sea Heritage Foundation está colaborando actualmente con el gobierno de Puerto Rico para ampliar las medidas de protección del lugar donde yacen los restos y aboga por la creación de un monumento en memoria de las víctimas del accidente, según indica el comunicado.

Asimismo, se ha contactado a las familias directamente afectadas por la tragedia y a los dos únicos supervivientes conocidos del accidente, señaló el comunicado.

El avión, que se dirigía a Nueva York, perdió ambos motores del lado derecho poco después del despegue —según la Pan Am Historical Foundation—, lo que obligó al piloto a realizar un amerizaje violento minutos más tarde.

La aeronave contaba con balsas salvavidas y dispositivos de flotación personal para todas las personas a bordo, según la fundación Pan Am. Sin embargo, se produjo una situación de confusión debido, en parte, a la ausencia de una sesión informativa de seguridad, a la barrera idiomática y a la falta de un procedimiento de evacuación coordinado, señaló Discovery en su comunicado. El avión se hundió en menos de tres minutos, indicó la cadena.

Aunque la Guardia Costera y la Fuerza Aérea de EE.UU. actuaron rápidamente para rescatar a 12 pasajeros y cinco miembros de la tripulación, las otras 52 personas a bordo perdieron la vida, informó Discovery.

En un informe sobre el accidente de 1952, la Junta de Aeronáutica Civil (Civil Aeronautics Board) —precursora de la actual Administración Federal de Aviación (FAA)— propuso modificaciones a las normas de aviación civil «para garantizar un mayor nivel de seguridad a los ocupantes de aeronaves que sobrevuelan rutas marítimas».

Entre las propuestas implementadas se incluyeron las sesiones informativas previas al vuelo para los pasajeros sobre la ubicación y el uso de chalecos salvavidas, balsas salvavidas y salidas de emergencia.

“Cada vez que usted sube a un avión hoy en día, está más seguro gracias a lo que les sucedió al ‘Clipper Endeavor’ y a sus pasajeros hace tres cuartos de siglo”, afirmó Josh Gates, presentador del programa Expedition Unknown de Discovery Channel, en el comunicado de la compañía.

The-CNN-Wire

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