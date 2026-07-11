Gobierno de Trump cita a declarar a periodistas del NYT que informaron sobre problemas de seguridad del nuevo Air Force One

Cuatro periodistas del New York Times que informaron sobre problemas de seguridad en torno a un avión donado por Qatar…

Cuatro periodistas del New York Times que informaron sobre problemas de seguridad en torno a un avión donado por Qatar que ahora sirve como el nuevo Air Force One han sido citados a declarar por el Departamento de Justicia, según informó el periódico el viernes.

Los periodistas —Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt— han sido citados a testificar ante un gran jurado federal en Manhattan la próxima semana, según el Times, que señaló que agentes federales entregaron algunas de las citaciones en los domicilios de los reporteros.

El abogado del NYT, David McCraw, condenó la medida en una declaración incluida en el informe del periódico del viernes.

“Este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que está sucediendo en su país, intimidando a los periodistas para que no hagan su trabajo”, dijo McCraw.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca, la fiscalía federal de Manhattan y The New York Times.

Las citaciones se emitieron después de que el NYT informara el miércoles que el presidente Donald Trump abandonó Turquía esta semana en el antiguo Air Force One debido a preocupaciones de seguridad expresadas por el Servicio Secreto. CNN informó el jueves que el personal de seguridad se sentía más cómodo con el presidente a bordo del avión más antiguo —construido desde cero pensando en la seguridad de Trump— que con el avión que había sido reacondicionado recientemente tras ser donado por Qatar.

El NYT informó que un alto funcionario del FBI se puso en contacto con ellos para solicitar que no se publicara la noticia del miércoles debido a un asunto de seguridad nacional, pero el funcionario se negó a revelar cuál era el asunto. Las citaciones emitidas el viernes también carecen de detalles, según el NYT, que indica que se les pide a los periodistas que testifiquen “en relación con una presunta violación de la ley penal”.

El medio afirmó que las citaciones fueron emitidas por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien fue nominado por Trump el mes pasado para ser el próximo director de seguridad nacional.

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