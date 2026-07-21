Fiscales de EE.UU. y abogados de Nicolás Maduro plantean que el juicio en su contra se inicie en junio de 2027

Fiscales federales de Estados Unidos y abogados del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro plantearon este martes que el juicio en…

Fiscales federales de Estados Unidos y abogados del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro plantearon este martes que el juicio en contra del político y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, según un documento judicial del Departamento de Justicia.

Maduro está acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas. Flores también enfrenta cargos penales. En su primera audiencia en enero, ambos rechazaron las acusaciones en su contra.

La presentación de los fiscales en el Distrito Sur de Nueva York establece un calendario procesal con plazos para finales de este año y principios de 2027, para que el gobierno entregue pruebas a la defensa, como lo exige la ley.

Los procedimientos, según el calendario propuesto, se llevarían a cabo entre septiembre y marzo del próximo año.

Se espera que los fiscales y los abogados de Maduro y su esposa presenten conjuntamente la solicitud al juez Alvin Hellerstein en una audiencia prevista para este miércoles, según el documento judicial.

Maduro y Flores fueron detenidos en su casa en Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos realizado el 3 de enero. Ambos se encuentran desde entonces en la prisión federal de Brooklyn mientras esperan el juicio.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, quien hasta entonces era su vicepresidenta, asumió como presidenta encargada. Rodríguez ha criticado el operativo estadounidense contra Maduro pero al mismo tiempo se ha declarado dispuesta a iniciar una nueva relación de cooperación y respeto con Estados Unidos.

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