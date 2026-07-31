FIFA descarta el controvertido plan de inversión de US$ 20.000 millones para la Copa Mundial

La FIFA descartó su propuesta de vender a inversionistas privados participaciones en los próximos torneos de la Copa Mundial, informó…

La FIFA descartó su propuesta de vender a inversionistas privados participaciones en los próximos torneos de la Copa Mundial, informó este viernes su presidente, Gianni Infantino. El plan había provocado el rechazo de aficionados y asociaciones de fútbol de todo el mundo.

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no favorecen el objetivo original”, dijo Infantino. “Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar.

“Por lo tanto, esta propuesta no seguirá adelante”.

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