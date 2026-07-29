FIFA abre procesos disciplinarios contra la AFA, jugadores y un miembro técnico de la selección argentina

Era casi un secreto a voces y este miércoles terminó por confirmarse. La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció que…

Era casi un secreto a voces y este miércoles terminó por confirmarse. La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció que ha iniciado procesos disciplinarios contra distintos actores de la selección argentina tras la conclusión del Mundial 2026, donde la Albiceleste se quedó a las puertas del bicampeonato al perder la final ante España por 1-0.

Precisamente, parte de los procesos disciplinarios contra Argentina tienen que ver con esa definición, no por los 120 minutos que determinaron la segunda estrella de la Roja, sino por lo que pasó inmediatamente después, cuando tras el pitazo final la celebración europea quedó eclipsada durante unos minutos por una escandalosa pelea de jugadores y algún miembro del cuerpo técnico de la Albiceleste.

La FIFA informó que, tras recibir el informe del procurador designado para analizar las imágenes y los informes del cuerpo arbitral, y siguiendo su “recomendación”, decidió iniciar un proceso disciplinario contra Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y Roberto Ayala, de Argentina, además de Gavi, mediocampista de España.

Los casos más graves son los de Molina y Paredes, que quedaron señalados de “agresión”.

En el caso del defensor del Atlético de Madrid, las imágenes que circularon después del partido muestran que es él quien inicia el bochornoso enfrentamiento entre jugadores, cuando tira un golpe de puño contra Rodri cuando este entra corriendo al campo de juego junto a otros suplentes para festejar el título. Molina fue confrontado segundos después por un Rodri que le pedía explicaciones, pero le respondió desafiante y sin atisbos de disculpas.

Paredes fue, sin embargo, el que quedó más en evidencia, porque tomó del cuello a Eric García y luego tiró al suelo a Gavi en un incidente separado. La situación del jugador de Boca Juniors empeoró porque el árbitro sí vio su accionar y lo expulsó, aun habiendo terminado la final. Según la FIFA, hay tres cargos de agresión contra Paredes y dos contra Molina.

También quedó complicado Roberto Ayala, exjugador de la selección argentina, con experiencia en la Copa del Mundo, quien actuó como ayudante de campo de Lionel Scaloni, el entrenador del combinado nacional. Ayala le tiró un golpe de puño al rostro a Dani Olmo en medio del bochorno, en una secuencia que muestra al español dominado por la incredulidad.

Molina también tiene un cargo por conducta antideportiva, al igual que Thiago Almada y Gavi, dos jugadores que no fueron vistos agrediendo físicamente a un rival, pero sí quedaron en medio del tumulto.

De todos ellos, el único que pidió disculpas públicamente fue Ayala, aunque el exdefensor dijo que lo suyo “fue una reacción a unas palabras” que, según él, le habrían dicho los españoles, aunque Dani Olmo negó rotundamente tiempo después: “Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad, porque no le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe”.

Gavi, por su parte, no reconoció haber incurrido en alguna acción antideportiva, pero intentó llevar calma después de la final al afirmar que “no creo que los jugadores de Argentina deban ser suspendidos; quizás debería haber sido expulsado en el partido y ya está. Veo que todo lo que pasó es parte del fútbol y tiene que ser así”.

La FIFA sorprendió en parte al anunciar otro proceso disciplinario separado. Uno tiene que ver con “la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo”, que, si bien no está expresado textualmente en el comunicado, haría referencia a la bandera de “Las Malvinas son argentinas” que algunos jugadores mostraron al vencer a Inglaterra en la semifinal del torneo.

El mensaje, referido a la guerra que sostuvieron ambos países en 1982 y que persiste a nivel diplomático con el reclamo argentino de soberanía, fue mal visto por la prensa extranjera, ya que tuvo un tinte político que la FIFA prohíbe tajantemente en sus eventos.

En este caso, el comunicado no señala acusaciones o cargos contra los jugadores que exhibieron la bandera, sino contra la Asociación del Fútbol Argentino.

Del mismo modo, la Comisión Disciplinaria apuntó a la AFA por “cánticos y gestos discriminatorios”, “retrasos en el inicio de los partidos”, “incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad” y el “lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos”.

Ni los jugadores señalados ni la AFA serán sancionados por ahora. La FIFA dijo que todos los imputados tendrán ahora que presentar sus explicaciones de cada caso y que luego de esto la Comisión Disciplinaria “emitirá una resolución más adelante”.

The-CNN-Wire

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