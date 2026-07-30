Encuesta de CNN: los demócratas aventajan a los republicanos por 8 puntos de cara a las elecciones de mitad de período

A menos de 100 días de las elecciones de mitad de período, los votantes reclaman un cambio profundo en el…

A menos de 100 días de las elecciones de mitad de período, los votantes reclaman un cambio profundo en el Congreso y ven al Partido Demócrata como la opción para lograrlo.

Los demócratas aventajan a los republicanos por 8 puntos en la intención de voto genérica entre los votantes registrados, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Los demócratas también mantienen una ventaja significativa en el entusiasmo electoral y cuentan con una ventaja de 20 puntos entre quienes dicen estar extremadamente motivados para votar. Además, más estadounidenses creen que el país estaría mejor (38 %) que peor (33 %) si los demócratas tomaran el control del Congreso en noviembre, mientras que el 29 % considera que no habría diferencia.

Como muestra del deseo de un cambio drástico en Washington, una mayoría de los votantes dice que el Congreso estaría mejor si la mayoría de sus actuales integrantes perdieran sus escaños en las elecciones de este otoño. Esa proporción supera por un margen de dos dígitos a la registrada antes de la ola demócrata de 2006, en plena guerra de Iraq.

La frustración de los votantes con Washington se refleja en una visión muy negativa tanto de ambos partidos como de sus líderes en el Congreso, además de una percepción generalizada de que ninguno dedica suficiente atención a las preocupaciones económicas, que siguen siendo la principal prioridad para los votantes.

Sin embargo, los republicanos salen un poco peor librados en ese aspecto: el 63 % de los estadounidenses dice que el Partido Republicano dedica muy poca atención al costo de vida, frente al 52 % que opina lo mismo de los demócratas.

Por una ventaja de 10 puntos, los estadounidenses consideran ahora que los demócratas, más que los republicanos, son “el partido del cambio”, un giro respecto a la primavera pasada, cuando el Partido Republicano tenía una ventaja de 7 puntos en ese indicador.

La ligera ventaja de los republicanos en la percepción de ser “el partido que puede lograr resultados” también se ha reducido durante el último año. Al mismo tiempo, cerca de la mitad de la población dice que ninguno de los dos partidos merece esas etiquetas.

Los demócratas y los independientes que se inclinan por ese partido están especialmente interesados en cambios dentro de la propia organización. Casi seis de cada diez adultos alineados con el Partido Demócrata dicen que su partido necesita al menos cambios importantes, si no una reforma completa.

Al mismo tiempo, quienes se identifican con el Partido Demócrata tienen ahora más probabilidades que al comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump de decir que los últimos años de la política los hicieron sentirse más cercanos al partido (31 % ahora frente al 23 % en enero de 2025).

Quienes creen que el partido necesita cambios consideran, con mucha más frecuencia, que este mejoraría con candidatos más jóvenes, un nuevo liderazgo y una postura más firme frente a Trump, en lugar de un giro hacia la izquierda o hacia el centro. Algunos, sin embargo, opinan que moverse en cualquiera de esas direcciones supondría una mejora.

Quizás el mayor factor de unidad entre los demócratas siga siendo el rechazo a Trump, que actualmente supera el nivel de lealtad que él inspira dentro del Partido Republicano. Siete de cada diez votantes alineados con los demócratas dicen que su voto en noviembre será para enviar un mensaje de oposición al presidente, mientras que solo el 41 % de los votantes alineados con el Partido Republicano afirma que el suyo será una muestra de apoyo.

Seis de cada diez demócratas e independientes que se inclinan por ese partido dicen que les molestaría que su partido nominara a un candidato que respaldara siquiera algunas de las principales políticas de Trump, una proporción muy superior a la de quienes se opondrían firmemente a un candidato con un estilo confrontativo, mayor de 70 años o que fuera un socialista democrático.

En contraste, solo el 18 % de los adultos alineados con el Partido Republicano dice que le molestaría un candidato que se opusiera a las principales políticas de Trump.

En medio de un cierto desgaste en el apoyo a Trump dentro del Partido Republicano, el 56 % de los republicanos y de los independientes que se inclinan por ese partido dice ahora que Trump ha tenido un efecto positivo en el partido, frente al 67 % que opinaba lo mismo a comienzos de este año.

Sin embargo, los republicanos y los independientes que se inclinan por ese partido no muestran el mismo deseo de cambios internos que los demócratas: solo alrededor de un tercio considera que el partido necesita cambios importantes.

Esa percepción es mucho más fuerte entre el sector no identificado con MAGA: el 46 % de quienes no se consideran parte del movimiento Make America Great Again cree que el partido necesita una renovación profunda, frente al 17 % de quienes sí se identifican con ese movimiento.

Los republicanos e independientes alineados con MAGA tienen aproximadamente el doble de probabilidades que el resto del Partido Republicano de decir que Trump ha tenido un efecto positivo en el partido y alrededor de una cuarta parte de las probabilidades de reconocer la victoria del expresidente Joe Biden en las elecciones de 2020.

La mayoría de los adultos alineados con el Partido Demócrata dice que no tendría problema con que su partido nominara a un candidato que apoye recortar la ayuda a Israel, mientras que la mayoría de los republicanos se sentiría menos cómoda con que un candidato del Partido Republicano defendiera esa misma postura. Sin embargo, ninguno de los dos partidos es unánime sobre el tema.

La edad marca una clara diferencia: los adultos alineados con el Partido Demócrata menores de 45 años tienen 22 puntos porcentuales más de probabilidades que sus pares de mayor edad de decir que les entusiasmaría un candidato con esa posición. Entre los republicanos y los independientes que se inclinan por ese partido, los adultos más jóvenes tienen 23 puntos porcentuales más de probabilidades que los mayores de decir que, al menos, se sentirían cómodos con ello.

Los demócratas han intentado convertir la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su campaña para las elecciones de mitad de período. Pero, aunque algunos de los ejemplos que han señalado —incluidas las ganancias personales de Trump durante su presidencia— son muy impopulares entre el público, los estadounidenses están prácticamente divididos por igual sobre cuál de los dos partidos combate la corrupción, y casi la mitad dice que esa descripción no aplica a ninguno.

Y, mientras los republicanos buscan centrar la atención en temas de la llamada guerra cultural, los estadounidenses tienen casi la misma probabilidad de decir que el Partido Republicano presta demasiada atención a los temas de raza y género (31 %) que de afirmar que son los demócratas quienes se enfocan demasiado en ese asunto (36 %).

The-CNN-Wire

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