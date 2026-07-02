El Vaticano excomulga a obispos y miembros de un grupo disidente católico ultratradicionalista

El Vaticano anunció el jueves que los sacerdotes y miembros de un grupo católico disidente que ordenó a cuatro nuevos…

El Vaticano anunció el jueves que los sacerdotes y miembros de un grupo católico disidente que ordenó a cuatro nuevos obispos desafiando los deseos del papa León XIV están en cisma y excomulgados.

La Sociedad de San Pío X, un grupo ultratradicionalista, siguió adelante con las ordenaciones el miércoles sin la aprobación papal y a pesar de los llamamientos de León XIV para que se revirtiera la decisión.

En respuesta, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó el jueves un decreto en el que declara excomulgados a los cuatro obispos, junto con los dos obispos que participaron en la ceremonia de ordenación. La excomunión implica su exclusión de los sacramentos de la Iglesia.

En una nota explicativa, añadió que los sacerdotes pertenecientes a la sociedad y los miembros laicos que “se adhieren formalmente” al grupo también están en cisma y excomulgados.

El decreto advierte a todos los “clérigos y fieles laicos” que no se adhieran formalmente a la sociedad, ya que incurrirán automáticamente en la pena de excomunión.

The-CNN-Wire

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