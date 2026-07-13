Después de otro tiroteo mortal, ICE enfrenta una prueba familiar de credibilidad

Se ha convertido en un patrón demasiado familiar: Un agente de inmigración involucrado en la ofensiva nacional de cumplimiento de…

Se ha convertido en un patrón demasiado familiar:

Un agente de inmigración involucrado en la ofensiva nacional de cumplimiento de la ley del presidente Donald Trump abre fuego y hiere o mata a alguien. Apenas unas horas después del tiroteo y antes de que se conozcan los resultados de una investigación concluyente, funcionarios de la administración afirman públicamente que el agente fue atacado y disparó en defensa propia.

Pero si bien ha habido muchos casos en los que agentes de inmigración han sido agredidos o amenazados mientras desempeñaban sus a menudo peligrosas funciones, ciertas narrativas promovidas por altos líderes inmediatamente después de incidentes de alto perfil se han desmoronado ante las pruebas que han surgido con el tiempo.

Por eso el reciente incidente que involucró a Lorenzo Salgado Araujo, un hombre de 52 años que fue muerto por un agente de inmigración en Houston el martes, ha generado un escrutinio extremo y escepticismo sobre la aparente prisa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por defender a los involucrados.

Y con poca evidencia aparente más allá de los relatos contradictorios de quienes estuvieron en la escena, el incidente se ha convertido en la última prueba de Rorschach sobre cómo el público general interpreta las afirmaciones oficiales hechas por una agencia inmediatamente después de su uso de la fuerza.

Videos del incidente obtenidos por CNN muestran camionetas sin distintivos siguiendo la furgoneta de Salgado Araujo antes del tiroteo fatal. Los agentes de inmigración involucrados en la redada nacional de Trump suelen utilizar flotas móviles de vehículos sin identificar, incluidos autos de alquiler.

No está claro en los videos si los vehículos de ICE tenían luces de emergencia intermitentes; sin audio, es imposible determinar si los agentes activaron las sirenas de sus vehículos mientras intentaban detenerlo.

La furgoneta parecía detenerse, retroceder y avanzar lentamente por una acera mientras los agentes, que llevaban insignias policiales en sus chalecos, lo perseguían a pie.

Hasta la fecha, no ha surgido ningún video que muestre el momento del tiroteo. Pero sabemos por el DHS que un agente abrió fuego, y no hay informes de que alguien más lo haya hecho. Sabemos por el médico forense que Salgado Araujo murió de una herida de bala en el torso.

Horas después del incidente, ICE emitió un comunicado público diciendo que sus agentes “intentaron realizar una parada vehicular como parte de una operación de cumplimiento dirigida para arrestar a un extranjero ilegal” y que Salgado Araujo intentó evadirlos.

ICE afirmó que él “embistió un vehículo policial de ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente policial de ICE”, agregando posteriormente que un agente, al intentar protegerse a sí mismo, a sus colegas y a cualquier transeúnte, “disparó su arma en defensa propia”.

Cabe destacar que, aunque ICE afirmó en general que sus agentes estaban llevando a cabo una “operación de cumplimiento dirigida”, Salgado Araujo no era el objetivo, según dijo posteriormente a CNN una fuente familiarizada con el incidente.

Un abogado de dos de los pasajeros que se encontraban en la furgoneta en el momento del tiroteo negó que Salgado Araujo intentara embestir a los agentes y cuestionó que los agentes estuvieran en peligro, aunque hasta ahora no hay más pruebas que corroboren estas afirmaciones.

Aun así, la reciente y rápida defensa de un agente por parte de la agencia, mientras alega actividad criminal por parte de la persona sometida a fuerza letal, sigue el mismo patrón observado en otros incidentes, incluyendo las muertes a tiros por separado de las activistas Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes de inmigración a principios de este año en Minnesota.

En el caso de Good, una madre de tres hijos de 37 años, funcionarios del DHS la demonizaron rápidamente como una criminal que intentó matar a un agente de inmigración con su vehículo en un “acto de terrorismo doméstico”.

Sin embargo, un video obtenido posteriormente del incidente refutó esa versión: en cambio, mostró a Good alejándose después de ser rodeada por agentes que le ordenaron detenerse, con un agente al frente del vehículo apartándose y aparentemente disparándole desde un ángulo mientras ella se marchaba.

Si bien los agentes federales están autorizados a usar fuerza letal para detener una amenaza inminente de muerte o lesiones físicas graves, el Departamento de Seguridad Nacional también exhorta a sus agentes a mantener la solidez táctica, lo que incluye evitar “ponerse intencional e irrazonablemente en posiciones en las que no tengan otra alternativa que usar fuerza letal”.

En el caso de Pretti, un enfermero de UCI de 37 años, la narrativa inicial promovida por el DHS y líderes de la administración —que afirmaba que era un ‘terrorista doméstico’ que blandía un arma de fuego y estaba empeñado en matar a agentes de inmigración— se desmoronó por completo en cuestión de horas después de que surgieran numerosos videos tomados por transeúntes.

De hecho, varios videos mostraron que Pretti —propietario legal de armas, quien estaba armado mientras protestaba contra los agentes de inmigración pero nunca pareció blandir, y mucho menos sacar, su pistola— fue derribado por los agentes y desarmado antes de que uno de ellos le disparara y lo matara.

A diferencia de incidentes pasados que involucraron el uso cuestionable de la fuerza, el tiroteo fatal de Salgado Araujo en Houston la semana pasada es notable debido a la aparente ausencia de cualquier video de transeúntes que pudiera corroborar o refutar la versión de los hechos de ICE.

Y a pesar de los constantes llamados desde muchos sectores para que el DHS equipe a todos sus agentes con cámaras corporales, como lo hacen innumerables departamentos de policía en todo el país, ninguno de los agentes involucrados en el incidente de Salgado Araujo llevaba una.

“Las cámaras son sus amigas. Si usted está llevando a cabo actividades de control en la calle y existe una amenaza, la cámara corporal lo va a captar”, dijo la jueza federal Sara Ellis a un funcionario de la Patrulla Fronteriza el año pasado al examinar las supuestas tácticas agresivas de agentes de inmigración en Illinois.

En una declaración políticamente cargada, históricamente anatema para agencias de seguridad nacional no partidistas como el DHS, pero ahora común bajo la administración Trump, un portavoz del DHS la semana pasada criticó a los demócratas y los recientes cierres del Gobierno por supuestamente retrasar la implementación de las cámaras corporales en el departamento, pero insistió en que estas “ya han sido desplegadas en más de la mitad de las oficinas de campo, y la otra mitad las recibirá en los próximos 60 días”.

Como en cualquier investigación, todo lo que podría hacer falta para arrojar más luz sobre lo que realmente ocurrió justo antes de que un agente matara a Salgado Araujo es el hallazgo de una nueva pieza clave de evidencia —como un video de un testigo o de vigilancia— y un análisis balístico que pueda determinar la ubicación exacta del agente en relación con la camioneta cuando abrió fuego.

Hasta entonces, la versión inicial de los hechos proporcionada por ICE será en gran medida filtrada por muchos a través del lente de declaraciones públicas rápidas del pasado que no resistieron el escrutinio.

Mientras tanto, mientras el FBI y la Oficina del Inspector General del DHS revisan el tiroteo, funcionarios locales en Houston afirman que los investigadores federales los han excluido de la investigación en curso y están suplicando acceso a la información.

“Ellos tienen la evidencia”, dijo el alcalde de Houston, John Whitmire. “Y en este caso, la furgoneta, los pasajeros, el fallecido, y la están controlando estrictamente. Nos hemos comunicado con ellos y les hemos pedido que compartan esa información con (la Policía de Houston)”.

Veteranos de las fuerzas del orden dicen que, especialmente en incidentes de uso de la fuerza de alto perfil, la cooperación entre funcionarios federales y locales es fundamental para transmitir una sensación de transparencia.

“Mucho de esto tiene que ver con la percepción y la confianza pública”, dijo John Miller, analista jefe de inteligencia y fuerzas del orden de CNN. “Si los funcionarios federales determinan que no hubo delito por parte de los agentes —dejando de lado si el tiroteo fue tácticamente correcto— y no tienen a los investigadores de Houston trabajando codo a codo con ellos para tomar esa determinación, a algunos les va a parecer que están cerrando filas”.

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