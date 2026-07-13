¿Qué le pasó a Nolan Wells? Cronología de la desaparición y muerte del joven que sigue bajo investigación

En los días transcurridos desde la desconcertante muerte de un joven de 18 años, los investigadores han emprendido un minucioso…

En los días transcurridos desde la desconcertante muerte de un joven de 18 años, los investigadores han emprendido un minucioso esfuerzo para reconstruir lo ocurrido en Horn Island, una remota isla barrera ubicada a unos 16 kilómetros de la costa de Mississippi.

La investigación ha avanzado rápidamente desde que Nolan Wells desapareció el 4 de julio en la isla, a la que había viajado con amigos de la escuela secundaria. Mientras ellos regresaron al continente, el cuerpo de Wells fue encontrado días después en el agua.

Ahora, la búsqueda de respuestas va mucho más allá de esa remota isla.

A medida que crece el interés público, los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de Wells, mientras su familia continúa exigiendo transparencia y respuestas. La muerte del joven ha alimentado las especulaciones y la desconfianza, en parte por la compleja historia racial de Mississippi. y porque Wells parecía ser la única persona de color en una fotografía junto a sus amigos durante el viaje.

Esta es una cronología de los principales acontecimientos del caso y del estado de la investigación.

Wells se graduó en 2025 de la escuela secundaria Ocean Springs High School, en la localidad costera de Ocean Springs, en Mississippi, al este de Biloxi. Después ingresó al Southwest Mississippi Community College, donde jugaba como receptor abierto del equipo de fútbol americano, según The Associated Press.

La noche del 3 de julio, el adolescente preparó salmón para la cena de su familia antes de salir para pasar la noche con sus amigos, previo al fin de semana festivo.

“Fue un abrazo, un beso y se fue”, dijo su madre, Christine Wonsley.

Y, como innumerables estadounidenses en todo el país, Wells salió a celebrar el feriado del 4 de julio en el agua.

Se unió a sus amigos para un paseo en bote a Horn Island, una isla barrera protegida por el Gobierno federal, conocida por sus playas prácticamente intactas, su costa cambiante y su tranquilo aislamiento. Según su familia, era habitual que Wells visitara la isla con sus amigos.

Wells debía regresar a la universidad después del fin de semana festivo para comenzar los entrenamientos de cara a la próxima temporada de fútbol americano, dijo su padre, Elmore Wonsley, en una entrevista con “Good Morning America”.

En las fotografías tomadas ese día en el bote, el joven de 18 años sobresale entre sus amigos, con un brazo apoyado con naturalidad sobre sus hombros mientras sonríe a la cámara.

Pero cuando el grupo regresó al continente esa tarde, un día que había comenzado como una celebración terminó dando un giro inquietante: Wells no estaba con ellos. Su familia reportó su desaparición la noche del 4 de julio, después de recibir una llamada alrededor de las 11 p.m. de uno de sus amigos.

Lo que siguió fue una intensa búsqueda que pronto tendría un desenlace trágico.

A medida que pasaban las primeras horas sin respuestas, la madre de Wells recurrió a las redes sociales para publicar desesperados llamados de ayuda con el fin de obtener información sobre el paradero de su hijo. En una publicación la mañana del 5 de julio, Christine Wonsley dijo que ella y su esposo tenían en su poder el teléfono celular de su hijo y que habían viajado a la isla para buscarlo.

Tashema Hands, madre de uno de los amigos de Wells, recuperó el teléfono para la familia tras localizarlo en una casa donde había “mucha gente” reunida, según declaró a Laura Coates, de CNN; Hands añadió que pasaron unos 15 minutos hasta que alguien encontró el teléfono y se lo entregó.

Wonsley comentó que, al revisar el teléfono de su hijo, le llamó la atención que estuviera “demasiado limpio”, ya que no había vídeos ni fotos del día que él pasó en la isla.

“Conozco bien a mi hijo… si en casa siempre tiene el teléfono a mano, sin duda lo lleva consigo cuando sale y hace cosas con sus amigos”, dijo a Coates. “Así que me resultaba muy difícil creer que no hubiera nada allí”.

La preocupada madre publicó fotos de Wells que le habían facilitado, correspondientes a la noche del 5 de julio; según indicó, las imágenes fueron tomadas durante la excursión en barco del 4 de julio. En ellas, el joven sonríe a la cámara vistiendo un bañador azul y gafas de sol.

Ese mismo día, el Departamento del Sheriff del condado de Jackson anunció públicamente que estaba coordinando la búsqueda en la isla con la Guardia Costera de EE.UU. y el Departamento de Recursos Marinos de Mississippi.

El sheriff diría más tarde a The Associated Press: “Por lo que nos han dicho las personas con las que hablamos, parece que decidió quedarse en la isla con la idea de regresar al continente con alguien más”.

Sin embargo, Jayvon Williams, uno de los amigos de Wells que lo había visto en la isla el 4 de julio, afirmó que esa versión no concuerda con la personalidad de quien él conocía. “Nunca he visto a Nolan quedarse atrás mientras sus amigos se marchan”, declaró a CNN. “Siempre ha sido una persona que, si iba contigo a algún sitio, regresaba contigo. Así ha sido siempre, sin excepción”.

Su familia dijo que “no puede entender” por qué se habría separado del grupo de amigos. “Siempre le enseñamos que, ‘si vas con un grupo, te quedas con el grupo’”, dijo su padre.

Mientras los llamados de Christine Wonsley en redes sociales ganaban atención, varios grupos se sumaron a la búsqueda de Wells, entre ellos United Cajun Navy, una organización sin fines de lucro de búsqueda y rescate con voluntarios con sede en Luisiana.

El vicepresidente del grupo dijo a CNN que habló con varias personas que estuvieron en Horn Island el 4 de julio y describió la playa como un lugar lleno de botes y personas, algunas de las cuales habían consumido alcohol.

Si alguien hubiera caído al agua, las fuertes corrientes de resaca que había ese día podrían haber representado un riesgo, dijo Brian Trascher.

En un mensaje dirigido a la creciente audiencia que seguía sus publicaciones en redes sociales el 6 de julio, Christine Wonsley dijo que la familia tenía “tantas preguntas. Tenemos el corazón roto. Seguimos esperando que Nolan entre por esa puerta con su hermosa sonrisa y, por supuesto, con una broma”.

“Rezamos para que nuestro hijo esté vivo y a salvo”, escribió.

Pero, horas después, la búsqueda de Wells terminó con la noticia que su familia más temía. Las autoridades informaron que recuperaron del agua, cerca de la orilla, un cuerpo que coincidía con la descripción de Wells.

No había señales inmediatas de lesiones físicas, dijo a CNN Bruce Lynd, forense del condado de Jackson. La oficina del forense solicitó que la autopsia fuera realizada por la oficina del médico forense estatal debido al “estado” en el que fue encontrado el cuerpo de Wells y para determinar de manera definitiva si hubo algún traumatismo o un acto criminal, explicó Lynd.

Según Lynd, las autoridades aún esperan los resultados de las pruebas, incluidos los análisis toxicológicos, antes de determinar la causa de la muerte.

Pero, mientras tanto, crecían en internet las dudas sobre los relatos de las últimas horas de Wells junto a sus amigos y sobre las declaraciones de la Policía.

Un comunicado emitido por el sheriff el 6 de julio, en el que afirmaba que “no se sospechaba de un acto criminal” en la muerte de Wells, pareció alimentar aún más la frustración y el enojo en las redes sociales.

Muchas personas observaron las fotografías de Wells, en las que parece ser el único joven afroestadounidense en las imágenes grupales, y percibieron señales de peligro, un recordatorio del complejo pasado racista de Mississippi. que, según muchos, sigue vigente.

Otras personas recurrieron a las redes sociales para compartir sus propias experiencias como la única persona de color en espacios mayoritariamente blancos y las dificultades que eso puede implicar.

La familia Wells contrató el 7 de julio al abogado de derechos civiles Ben Crump para que la representara mientras continúa la investigación sobre la muerte del joven. Crump dijo que no ha hablado con los jóvenes que viajaban con Wells porque ellos ya cuentan con representación legal.

El Departamento del Sheriff reconoció el 8 de julio las especulaciones que circulaban en las redes sociales, pero señaló que “los investigadores están trabajando para establecer los hechos mediante testimonios de testigos, pruebas físicas y otra información confiable”.

En una conferencia de prensa el 10 de julio, Christine Wonsley dijo que las declaraciones del sheriff también hicieron que la familia se detuviera a reflexionar.

“Respeto profundamente a las fuerzas del orden”, dijo, pero “eso de que fue un ahogamiento accidental nos hizo sentir incómodos tanto a mí como a su padre. ¿Por qué nos apresuramos tanto a llegar a esa conclusión?”.

“Lo que queremos es transparencia”, dijo. “Al final del día, queremos respuestas”.

Crump afirmó que la familia solicitó una autopsia independiente porque “las piezas no encajan”.

“Hicimos trasladar el cuerpo de Mississippi. a Washington porque la familia quería asegurarse de que un médico sin vínculos con las autoridades de Mississippi. realizara un examen independiente del cuerpo de su hijo”, dijo.

Se espera que esos resultados estén disponibles “muy pronto”, afirmó Crump el 11 de julio.

Más de una semana después de que Wells desapareciera en Horn Island, muchas de las principales preguntas sobre sus últimas horas siguen sin respuesta, entre ellas por qué no regresó en el bote con sus amigos o por qué no tenía consigo su teléfono celular.

Los investigadores han solicitado específicamente fotografías y videos originales, sin editar, tomados el 4 de julio, “especialmente aquellos que muestren presuntos altercados o contengan imágenes de Nolan Wells o en los que se crea que aparece”.

“En este momento sé que el tiempo apremia, pero la gente quería respuestas desde hace diez minutos y, desafortunadamente, obtener información precisa lleva tiempo… Va a requerir mucho trabajo”, dijo el sheriff Ledbetter a la afiliada de CNN WXXV.

Las autoridades también dijeron que investigan reportes difundidos en internet sobre un presunto altercado ocurrido en la isla el 4 de julio y si Wells estuvo involucrado.

Los padres de Wells dijeron que están sobrellevando su dolor mientras intentan averiguar qué ocurrió con su hijo.

“Al final del día, espero que cualquier padre luche por sus hijos para descubrir si les ocurrió algo”, dijo Christine Wonsley.

Una campaña en GoFundMe creada para ayudar a la familia Wells a cubrir los gastos del funeral señala que el joven será “amado por siempre. Recordado por siempre. Nunca olvidado”.

Algunas figuras públicas también han contribuido a cubrir los gastos de la familia. El activista por los derechos civiles y exjugador de fútbol americano Colin Kaepernick ayudó a financiar la autopsia independiente, mientras que el cineasta Tyler Perry cubrirá los gastos del funeral, según Crump.

Horn Island permanece prácticamente igual que antes, rodeada de agua y moldeada por las mareas.

Pero, para los seres queridos de Wells, esa isla donde la joven promesa del fútbol americano solía pasar tiempo representa ahora algo completamente distinto: la búsqueda de respuestas. Siguen esperando entender qué le ocurrió a Nolan, un hijo, compañero de equipo y amigo cuya vida iba mucho más allá de la isla donde terminó.

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