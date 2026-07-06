China lleva a cabo una inusual prueba de misil balístico lanzado desde un submarino y enfurece a sus vecinos del Pacífico

Este lunes, China llevó a cabo una inusual prueba de un misil balístico lanzado desde un submarino en el Océano…

Este lunes, China llevó a cabo una inusual prueba de un misil balístico lanzado desde un submarino en el Océano Pacífico, lo que desató críticas de Nueva Zelandia y Australia por acciones que, según afirmaron, amenazaban la paz y la estabilidad en la región.

Un submarino de la Marina del Ejército Popular de Liberación “lanzó un misil estratégico con una ojiva simulada hacia alta mar en el océano Pacífico, que impactó precisamente dentro de las aguas designadas”, según un comunicado del capitán Wang Xuemeng, portavoz de la Marina del Ejército Popular de Liberación.

“Este lanzamiento de prueba formaba parte del programa anual de entrenamiento militar de China”, dijo Wang, quien agregó que “las naciones pertinentes” fueron informadas con anticipación sobre la prueba.

“La operación se llevó a cabo en conformidad con el derecho y la práctica internacionales, sin que estuviera dirigida a ningún país u objetivo específico”, dijo Wang.

CNN solicitó al Ministerio de Defensa de China que haga comentarios sobre la prueba.

Beijing no especificó qué tipo de misil fue probado.

La Marina del Ejército Popular de Liberación opera dos tipos de misiles balísticos lanzados desde submarinos: el JL-2 y el JL-3. Este último tiene un alcance suficiente para llegar al territorio continental de Estados Unidos desde aguas cercanas a la costa de China, incluido el Mar de China Meridional, según expertos en misiles.

El principal submarino de misiles balísticos de China es el Tipo 094, también conocido como clase Jin, del cual opera seis unidades.

Beijing rara vez informa sobre sus pruebas de misiles, pero según el Proyecto de Defensa Antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), el JL-3 fue probado por primera vez en 2018 y luego una vez más un año después.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelandia, Winston Peters, declaró que China disparó el misil el lunes contra aguas de la Zona Libre Nuclear del Pacífico Sur, establecida en 1986 por el Tratado de Rarotonga. China firmó los protocolos II y III del pacto en 1987.

El Protocolo II insta a los signatarios a no usar ni amenazar con usar armas nucleares contra otras naciones o sus territorios dentro de la zona; el Protocolo III prohíbe los ensayos nucleares en la zona.

“Hoy mismo, China nos informó de sus planes para lanzar un misil balístico de largo alcance al Pacífico Sur”, dijo Peters.

“Nueva Zelandia considera que este es un hecho indeseable y preocupante. Nosotros, al igual que nuestros vecinos de otros países del Pacífico, no tenemos ningún interés en que China utilice el Pacífico Sur como campo de pruebas para su capacidad misilística”, dijo Peters.

La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, calificó la prueba como “desestabilizadora para la región”.

La prueba debe considerarse “en el contexto de un rápido rearme militar por parte de China, que carece de la transparencia y las garantías sobre sus intenciones que la región espera”, dijo Wong, y agregó que dejaría que China “explique sus intenciones”.

Un comunicado del Gobierno japonés expresó “serias preocupaciones con respecto a las actividades militares cada vez más intensas de China” e instó a Beijing a reconsiderar las pruebas de misiles balísticos.

Peters, de Nueva Zelandia, dijo que la prueba china trajo a la memoria lo ocurrido en 2024, cuando el Ejército Popular de Liberación lanzó un misil balístico intercontinental en la región.

“Como región, no debemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que este tipo de pruebas se normalicen o se conviertan en algo rutinario”, dijo Peters.

Pero las pruebas de misiles son rutinarias para las potencias nucleares.

Por ejemplo, según un comunicado de prensa, la Marina de Estados Unidos llevó a cabo en septiembre pasado cuatro pruebas de su misil balístico Trident, lanzado desde submarinos, frente a las costas de Florida.

India probó un misil balístico lanzado desde un submarino en diciembre, y Rusia realizó una prueba de lanzamiento de un misil balístico lanzado desde submarino el pasado octubre.

China ha estado reforzando su flota de submarinos de propulsión nuclear como parte de un impulso general a sus fuerzas nucleares.

La última prueba china de un misil balístico intercontinental (ICMB, por sus siglas en inglés) lanzado al Pacífico tuvo lugar en septiembre de 2024. En esa ocasión se disparó un misil DF-31B con capacidad nuclear desde la isla de Hainan, en el mar de China Meridional, hacia mar abierto, cerca de la Polinesia Francesa. Fue la primera prueba china de un ICBM en mar abierto en 44 años.

El informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos afirma que China suele realizar pruebas de misiles dentro de sus propias fronteras, y señala que en diciembre de 2024 lanzó varios misiles balísticos intercontinentales en rápida sucesión desde una base de entrenamiento en el oeste del país, “lo que indica la capacidad de lanzar rápidamente múltiples ICBM basados ​​en silos”.

El informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos de diciembre de 2025 sobre el poder militar de China afirma que el Ejército Popular de Liberación considera dichas pruebas como “una opción para operaciones de disuasión nuclear de intensidad media a alta”.

The-CNN-Wire

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