“Betty, la fea” tendrá una nueva temporada: esto es lo que se sabe

Los fans de “Betty, la fea” podrán seguir disfrutando de la serie, ya que Prime Video anunció que prepara una…

Los fans de “Betty, la fea” podrán seguir disfrutando de la serie, ya que Prime Video anunció que prepara una nueva temporada de la historia creada en Colombia que, con el paso de los años, se ha extendido a gran parte del mundo.

El anuncio se difundió a través de un video en el que el personaje de Betty ofrece una conferencia de prensa en representación de la empresa ficticia Eco Moda. Durante el mensaje, Betty -interpretada por Ana María Orozco- asegura que “todavía hay mucha tela por cortar” y confirma el regreso de varias estrellas para esta nueva entrega. Antes de concluir, Betty adelanta que volverá alguien que debió quedarse en el pasado, sin dar más detalles.

La nueva entrega es la tercera temporada de “Betty la fea: la historia continúa”, serie que debutó en 2024 como secuela de “Yo soy Betty, la fea”, la exitosa telenovela producida por RCN que se transmitió originalmente entre 1999 y 2001.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la trama ni se ha confirmado oficialmente el elenco de esta tercera temporada. Cabe recordar que las dos entregas anteriores reunieron a gran parte de los actores originales de la telenovela, entre ellos Ana María Orozco en el papel de Betty, Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza y Mario Duarte en el rol de Nicolás Mora, además de otros actores que marcaron a toda una generación.

“Yo soy Betty, la fea” obtuvo un Récord Guinness por ser la telenovela con mayor número de adaptaciones en el mundo. La historia fue doblada a unos 15 idiomas y dio origen a 19 versiones realizadas en distintos países. A casi tres décadas de su estreno, la historia mantiene una fuerte presencia en las plataformas de streaming y continúa siendo uno de los referentes más importantes de la televisión latinoamericana.

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