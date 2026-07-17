Al menos dos muertos en inundaciones en Texas y cientos de personas rescatadas en la misma región del desastre de Camp Mystic

Tras varios días de lluvias torrenciales, inundaciones repentinas han azotado el sur de Texas y han puesto en peligro la…

Tras varios días de lluvias torrenciales, inundaciones repentinas han azotado el sur de Texas y han puesto en peligro la vida de varias personas, con saldo de al menos dos muertos y cientos de rescates en la misma región afectada por las catastróficas inundaciones de julio de 2025.

Hasta el momento se han realizado más de 230 rescates, informó el jueves por la tarde el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Agregó que se han desplegado más de 85 embarcaciones, 20 aeronaves y 200 vehículos de alta capacidad para colaborar en las labores de salvamento. “La vida humana sigue siendo la prioridad en este momento”, afirmó.

En el sur de Texas ya ha caído la cantidad de lluvia equivalente a un año, y aunque los niveles de agua han descendido en algunas zonas, las autoridades instan a los residentes a permanecer alerta mientras continúan las fuertes lluvias en áreas que ya se encuentran inundadas por aguaceros torrenciales.

Se mantiene vigente una alerta por inundaciones en las zonas más afectadas del centro-sur de Texas hasta el mediodía del viernes, abarcando el corredor de la US 90 al oeste de San Antonio, la región de Hill Country, el Valle del Río Grande y la parte sur de la Meseta de Edwards.

Otra ronda de tormentas podría traer entre 5 y 10 centímetros adicionales de lluvia, con puntos aislados que podrían alcanzar los 20 centímetros, aunque los modelos de pronóstico sugieren que las lluvias más intensas podrían caer al noroeste de las zonas más afectadas hasta el momento.

Según el gobernador, Uvalde y Johnson City son las ciudades con mayor riesgo de sufrir inundaciones en las próximas 24 horas.

En una actualización emitida el jueves por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la actividad de tormentas estaba comenzando a aumentar en algunas zonas de Texas, incluyendo áreas que ya han recibido más de 60 centímetros de lluvia en los últimos días, advirtiendo que “no se necesitarán muchas más precipitaciones para agravar la situación de las inundaciones”.

Una de las víctimas mortales fue un hombre que fue arrastrado por la corriente en una casa rodante, informó Abbott el jueves.

John Mark Steward, de 65 años, falleció tras ser arrastrado por la corriente en su casa rodante en Kerrville, según declaró su esposa al periódico The San Antonio Express-News. CNN no ha podido confirmar la muerte de Steward con las autoridades.

Un hombre de 74 años, cuya identidad no ha sido revelada, también perdió la vida mientras conducía cerca de Uvalde, informó la policía.

Un equipo del Departamento de Seguridad Pública avistó su vehículo flotando en las aguas de la inundación a unos seis kilómetros al norte de la ciudad alrededor de las 10:30 de la mañana, hora local, y posteriormente confirmó su muerte, informó el Departamento de Policía de Uvalde el jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el jueves por la mañana una alerta de emergencia por inundaciones repentinas —su nivel más alto— para Kerrville, Ingram y Hunt, dos de las comunidades más afectadas hace un año por las devastadoras inundaciones que causaron la muerte de al menos 130 personas, entre ellas 25 niñas y dos monitoras. La alerta ya ha expirado.

Las autoridades advirtieron que una gran y peligrosa crecida avanzaba por el río Guadalupe, antes de alcanzar su nivel máximo de 11,5 metros en Center Point el jueves por la mañana, una altura ligeramente inferior a la de la inundación del año pasado.

Un medidor del río en Comfort registró que los niveles subieron 7,6 metros en una sola hora y se mantuvieron en nivel de inundación el jueves, mientras los funcionarios vigilaban los arroyos crecidos.

Más de 80 personas fueron evacuadas de los campamentos ribereños antes de que las inundaciones alcanzaran niveles peligrosos, informó el gobernador.

En Comfort, un grupo de 42 familiares que se habían reunido para la cuadragésima reunión anual de su familia huyeron de un hotel a orillas del río el jueves por la mañana, según informó KENS, afiliada de CNN.

“Tomamos justo lo que necesitábamos y lo que pudimos conseguir de inmediato”, declaró Amy Thogmartin, quien había viajado desde Brooklyn, a KENS. “Pero la prioridad era salir de allí. Y nos alegramos de haberlo hecho, porque para las personas que regresaron inmediatamente después, tal vez 20 minutos más tarde, el agua había subido otros tres metros”.

En la región de Hill Country, los videos mostraron cómo el agua inundaba las calles y engullía los puentes mientras los equipos de rescate sacaban a los residentes atrapados por la corriente y las familias evaluaban los destrozos.

Una familia contó a CNN que se refugió durante horas en el ático de su casa en Kerrville mientras el agua subía bajo sus pies, hasta que llegó una lancha de rescate.

En Boerne, las imágenes captaron a un grupo de ciervos que eran arrastrados por la inundación.

Según la oficina del sheriff del condado, todos los campamentos de verano infantiles del condado de Kerr confirmaron que sus campistas se encontraban a salvo.

Los servicios de emergencia evacuaron unas 50 viviendas en zonas propensas a inundaciones, declaró Jerel Haley, jefe de policía de Kerrville.

Según las autoridades, los sistemas de alerta instalados tras las catastróficas inundaciones del año pasado se activaron en el condado de Kerr en la madrugada, antes de que comenzara a subir el nivel del agua, lo que permitió a la población reaccionar rápidamente ante la amenaza de inundaciones.

“Las mismas circunstancias que se dieron el año pasado se repitieron esta mañana, pero esta vez, nuestras torres intervinieron, despertaron a la gente y los pusieron a salvo”, comentó Ian Cunningham, fundador y director ejecutivo de River Sentry, una empresa con sede en Texas que instaló 105 torres de alerta de inundaciones a lo largo del río Guadalupe desde el año pasado.

“Se podría decir que fueron cruciales para intervenir y salvar vidas”, afirmó.

Las inundaciones traen de vuelta recuerdos dolorosos para la comunidad, ya que muchos residentes aún lamentan las pérdidas causadas por las inundaciones del pasado mes de julio, dijo el jueves el jefe de policía de Kerrville, Jerel Haley.

“Todavía estamos conmocionados por lo que pasó hace un año”, declaró Haley. “Que esto vuelva a suceder tan repentinamente es, literalmente, devastador para muchos de nosotros”.

Algunos residentes dijeron que las alertas les dieron tiempo. Jake Lamb, de 22 años y residente del condado de Kerr, declaró a CNN que la zona “aún no se ha recuperado del todo” de lo ocurrido el año pasado, pero que esta vez las advertencias fueron implacables.

“Muchas alertas telefónicas, muchas alertas de inundaciones repentinas. Constantemente. Recibíamos llamadas, mensajes de texto, una buena cantidad”, apuntó. “La experiencia del año pasado fue fundamental”.

En un parque de casas rodantes de Kerrville, donde varias personas murieron el pasado mes de julio al quedar atrapadas en sus vehículos, la propietaria, Lorena Guillén, afirmó que todos se encontraban a salvo tras las recientes inundaciones.

Las sirenas sonaron alrededor de las 2:00 de la madrugada, hora local, a lo largo del río, explicó. El año pasado, las advertencias llegaron demasiado tarde, añadió.

Abbott afirmó que el desastre del año pasado transformó la forma en que el estado responde a las inundaciones. “Lo ocurrido el año pasado fue una advertencia para quienes viven en las orillas o cerca de los ríos: nadie puede confiarse cuando las lluvias y la crecida de los ríos son intensas”, declaró. “Ahora actuamos con mucha contundencia cuando las aguas comienzan a caer y a desbordarse los ríos”.

Se prevé que las tormentas amainen el viernes por la tarde, aunque persiste una amenaza de inundaciones menores principalmente en el suroeste del estado.

Sin embargo, incluso lluvias de menor intensidad siguen siendo motivo de preocupación, ya que el suelo está tan saturado que bastará con menos cantidad para provocar inundaciones graves.

Se espera que la amenaza se desplace hacia el oeste, alejándose de la zona, a medida que avance el día.

“Juntos, todos los texanos podemos ser diligentes durante las próximas 24 horas para asegurarnos de evitar inundaciones o adentrarnos en zonas inundadas en las carreteras”, manifestó Abbott. “Si logramos hacerlo, superaremos este episodio sin que nadie más pierda la vida”.

La región de Hill Country es especialmente propensa a las inundaciones debido a que sus pendientes pronunciadas, suelos poco profundos y lecho rocoso expuesto repelen las lluvias intensas en lugar de absorberlas.

Los episodios de lluvias extremas como este son cada vez más comunes a medida que la contaminación que calienta el planeta eleva las temperaturas, porque el aire más cálido retiene más humedad, que las tormentas pueden exprimir como una esponja empapada en fuertes aguaceros localizados.

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