Se recrudece la violencia antiinmigrante en Irlanda del Norte: incendian viviendas y vehículos tras un ataque con cuchillo

El martes, manifestantes antiinmigrantes en el Reino Unido salieron a las calles después de que un hombre sudanés de 30…

El martes, manifestantes antiinmigrantes en el Reino Unido salieron a las calles después de que un hombre sudanés de 30 años fuera acusado de intento de asesinato tras un ataque con cuchillo en Irlanda del Norte que el primer ministro Keir Starmer condenó como “horrible”.

El martes por la noche, multitudes enmascaradas se congregaron en distintos puntos de Belfast, prendiendo fuego a casas, un autobús, coches y barricadas. Según un pastor local y varios políticos, los ataques se dirigieron contra las viviendas de personas pertenecientes a minorías étnicas.

Algunos miembros de la iglesia del pastor Jack McKee, “que han estado con nosotros durante 20 años”, estaban siendo “desalojados de sus hogares, sus casas atacadas, las ventanas destrozadas, las casas vecinas incendiadas”, declaró a la BBC. “Son buenos cristianos y los están expulsando simplemente por ser negros”.

La posibilidad de nuevos actos de violencia se cernía sobre Belfast, y algunas escuelas de la ciudad planeaban cerrar antes de tiempo, mientras que el transporte público tenía previsto suspender sus servicios a primera hora de la tarde del miércoles. La policía de Irlanda del Norte anunció que desplegaría 200 agentes adicionales en las calles.

“Mi hija es la única niña con hiyab en su curso… Me preocupaba dejarlas en el colegio, pero pensé que necesitábamos algo de normalidad esta mañana. Teníamos que mandarlas al colegio, y ojalá no lo hubiera hecho”, dijo.

Un video difundido en redes sociales y verificado por CNN muestra casas en la capital de Irlanda del Norte envueltas en llamas mientras un vehículo de emergencia y bomberos recorren la calle. La tensión también se disparó en la vecina localidad de Newtown Abbey, donde manifestantes prendieron fuego a dos coches, según un vídeo geolocalizado por CNN, y en Kilkeel, donde otro coche fue incendiado.

También se han registrado protestas al otro lado del mar, en otras ciudades de Inglaterra, Gales y Escocia.

Starmer declaró el miércoles que “es evidente que anoche se atacó a personas por sus antecedentes” y que “los responsables sentirán todo el peso de la ley”.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, afirmó que grupos de hombres enmascarados estaban “quemando las casas de familias” en escenas de “auténtica violencia”.

“La prioridad debe ser hacer un llamamiento a la calma, y ​​eso es lo que pido ahora. Debemos dejar que la policía haga su trabajo.”

Las protestas estallaron después de que la policía anunciara el martes que había acusado a un hombre de intento de asesinato por el ataque con cuchillo, en el que otro hombre resultó hospitalizado con heridas en los ojos, la espalda y la cara.

El sospechoso Hadi Alodid compareció ante el tribunal el miércoles acusado de intento de asesinato, amenazas de muerte contra un técnico de radiología del Servicio Nacional de Salud (NHS) y posesión de un cuchillo, según informó la agencia de noticias PA Media. El juez le denegó la libertad bajo fianza.

El ataque con cuchillo, ocurrido la noche del lunes en el norte de Belfast, fue grabado por un testigo y se ha vuelto viral en las redes sociales. En las imágenes se ve a un hombre inmovilizando en el suelo a otro, visiblemente ensangrentado, y atacándolo repetidamente antes de que transeúntes y agentes de policía lograran reducirlo.

Las cuentas antiinmigrantes y de extrema derecha en las redes sociales, en particular X, aprovecharon el vídeo, y muchas hicieron llamamientos a las protestas.

El multimillonario Elon Musk fue una de las figuras de la derecha estadounidense que convocó manifestaciones, compartiendo y difundiendo contenido. “¡Solo protestando REPETIDAMENTE y ALTO lograremos algún cambio!”, escribió al compartir un llamado a manifestaciones a nivel nacional de Tommy Robinson, un agitador controvertido que difunde intolerancia antimusulmana y tiene varios antecedentes penales.

Numerosos líderes de Irlanda del Norte y nacionales han condenado lo que calificaron de violencia xenófoba que estalló en las calles.

“El ataque en el norte de Belfast fue atroz e injusto. Pero hay intentos peligrosos de aprovecharlo para atacar a personas inocentes que simplemente intentan vivir, trabajar y criar a sus familias aquí”, publicó la primer ministra O’Neill en X.

“El racismo, la intimidación y la violencia son inaceptables dondequiera que se produzcan.”

También se produjeron protestas de menor envergadura en otras ciudades británicas, como Bangor, Glasgow y Londres, donde un grupo de manifestantes de extrema derecha se enfrentó a la policía y entonó cánticos antiinmigración.

Según declaró la diputada de Belfast, Claire Hanna, al programa Newsnight de la BBC, algunos agentes negativos en internet y ciertos políticos locales estaban explotando la tragedia para incitar a la violencia y sembrar la división.

“Lo que estamos viendo es un pogromo basado en la raza. Estamos viendo a hombres yendo de puerta en puerta pidiendo que expulsen a los extranjeros basándose exclusivamente en el color de su piel”, dijo Hanna.

Mientras tanto, han surgido preocupaciones sobre mensajes que, según se informa, incitan al desorden y que circulan por WhatsApp. Uno de estos mensajes instaba a los hombres mayores de 18 años a “estar preparados para pelear o ser arrestados”, según informaron algunos medios británicos.

La policía reconoció que se habían producido “focos de disturbios esporádicos”en Irlanda del Norte y que algunos vehículos habían sido incendiados. Instaron a la población a mantener la calma, a protestar pacíficamente y a “actuar con responsabilidad”.

“Hacemos un nuevo llamamiento a la calma y pedimos a todas las voces influyentes dentro de las comunidades locales que fomenten la protesta pacífica y desalienten cualquier participación en la violencia o el desorden”, dijo el subcomisario del Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI), Ryan Henderson.

Stephen Ogilvie, un hombre de unos 40 años, resultó gravemente herido en el ataque con cuchillo ocurrido el lunes alrededor de las 22:30 hora local, según informaron las autoridades. Perdió el ojo izquierdo en el ataque, según declaró un detective ante el tribunal el miércoles, de acuerdo con PA Media.

Alodid, el sospechoso, voló de París a Dublín y entró en Irlanda del Norte en febrero de 2023. Solicitó asilo a su llegada y se le permitió permanecer en el Reino Unido hasta 2028, según informó la policía.

La investigación continúa, pero actualmente no hay pruebas de que el ataque con cuchillo esté relacionado con el terrorismo, añadió la policía.

El ataque con cuchillo se produce en un momento de creciente tensión racial en Gran Bretaña, centrada especialmente en la retórica antiinmigración que está siendo amplificada por figuras de extrema derecha y las redes sociales, tanto dentro del Reino Unido como en el extranjero.

La semana pasada, la publicación de las imágenes grabadas por la cámara corporal del estudiante blanco Henry Nowak —quien fue esposado por la policía en diciembre tras ser apuñalado mortalmente por un hombre sij en la ciudad inglesa de Southampton— provocó una protesta nacional, con los agentes bajo el punto de mira por su conducta y los líderes de extrema derecha acusados ​​de utilizar el asesinato para avivar la violencia racista con fines políticos.

Altos cargos de la administración Trump, incluido el vicepresidente JD Vance, aprovecharon la condena por asesinato del atacante para culpar a las políticas migratorias del Reino Unido, lo que provocó tensiones con el gobierno británico. El hombre condenado por el homicidio, Vickrum Digwa, de 23 años, nació en Gran Bretaña.

El primer ministro de Reino Unido, Starmer, arremete contra quienes “intentan interferir en nuestra democracia”, después de que Vance atribuyera la muerte de Nowak a la migración masiva.

Hace un año, se produjeron varias noches de disturbios violentos por motivos raciales en la ciudad de Ballymena, en Irlanda del Norte, después de que dos adolescentes rumanos fueran acusados ​​de agredir sexualmente a una chica de su misma edad. Finalmente, se retiraron todos los cargos contra ambos.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, condenó los últimos disturbios y acusó a algunos manifestantes de estar “empeñados en sembrar la destrucción en las mismas comunidades que dicen estar tratando de proteger”.

Niamh Kennedy, Caitlin Danaher, Avery Schmitz y Thomas Bordeaux, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

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